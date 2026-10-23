Australia arma sus drones submarinos Ghost Shark: lanzarán minas marinas y drones kamikaze

Australia ampliará las capacidades de sus submarinos no tripulados Ghost Shark para incorporar minas navales, drones aéreos kamikaze y sistemas de suministro para fuerzas especiales. El anuncio lo realizó el ministro de Industria de Defensa, Pat Conroy, en las instalaciones de Anduril Australia en Sídney.

El proyecto busca convertir estos vehículos submarinos autónomos en plataformas capaces de realizar misiones de reconocimiento, ataques y guerra de minas, además de prestar apoyo logístico sin exponer a tripulaciones. Las nuevas capacidades se suman a la apuesta australiana por los sistemas navales no tripulados.

Según informó Global Defense News, los Ghost Shark podrán transportar hasta 12 minas navales, lanzar enjambres de drones Altius con cargas explosivas de hasta cuatro kilos y depositar suministros submarinos para fuerzas especiales que operen cerca de costas hostiles.

Minas y drones para atacar desde el mar

La incorporación de minas permitirá a los Ghost Shark desplegar estos dispositivos en zonas marítimas estratégicas, mientras que los drones Altius añadirán una capacidad de ataque aéreo desde una plataforma sumergida.

Los drones Altius podrán transportar cargas explosivas destinadas a atacar objetivos como sensores, antenas, equipos de comunicaciones y embarcaciones pequeñas. Su alcance varía según la versión, con cifras anunciadas de entre 160 kilómetros y más de 440 kilómetros.

La tercera capacidad prevista consiste en transportar depósitos submarinos con suministros y equipos para fuerzas especiales. Este sistema permitiría entregar material sin necesidad de mantener un buque tripulado cerca de la zona de operaciones.

Un programa de 5.800 millones

La iniciativa forma parte de la estrategia de Canberra para invertir 5.800 millones de dólares australianos durante la próxima década en capacidades de guerra submarina autónoma. El programa contempla la adquisición de varias decenas de vehículos Ghost Shark mediante un contrato de 1.700 millones de dólares australianos firmado en septiembre de 2025, que incluye entregas, mantenimiento y desarrollo.

El proyecto nació en 2022 con una inversión inicial de 140 millones de dólares australianos para desarrollar tres prototipos junto a Anduril Australia y organismos de defensa australianos. Los primeros ejemplares se completaron antes de lo previsto y el programa ha avanzado hacia la fabricación en serie.

Los vehículos utilizan propulsión eléctrica y un diseño modular que permite adaptar sus compartimentos a distintas misiones. Su sistema de navegación autónoma facilita la ejecución de operaciones submarinas.

El desarrollo también se enmarca en la cooperación militar entre Australia, Estados Unidos y Reino Unido a través de Aukus. Los tres países participan en ejercicios destinados a probar tecnologías autónomas, operaciones submarinas y comunicaciones entre sistemas tripulados y no tripulados.