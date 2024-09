El Real Madrid sobrevive en Anoeta y se lleva los tres puntos contra la Real Sociedad que ha terminado el partido frustrada. Un partido muy serio de los de Imanol Alguacil que no han estado acertados de cara a gol y ha acumulado hasta tres disparos al palo.

El partido de la Real Sociedad ha sido el mejor en lo que va de temporada y aunque sólo van cinco jornadas, han dado la cara. La primera parte del equipo donostiarra ha sido arrolladora y han tenido al Madrid muy incómodo en la salida de balón y no han parado de generar ocasiones. El equipo de Ancelotti ha tratado de darlo la vuelta a la situación y también ha generado ocasiones, pero no tan claras como las de Luka Sučić y Sheraldo Becker que han estrellado el balón en el palo una vez cada uno.

Al salir de los vestuarios, la Real Sociedad ha salido de la misma manera que se fue. La presión alta ha generado otra situación de gol claro que se ha ido de nueva al palo. Cuando perdonas tantísimo contra el Real Madrid, lo acabas pagando y esta vez, no ha sido diferente. Una jugada que parecía muerta, a acabado en los pies de Arda Güller en la frontal del área y un disparo potentísimo del turco ha golpeado en el brazo de Sergio Gómez, que extendió los brazos para cubrirse la cara. En esta ocasión ha sido Vinicius el que ha agarrado el balón para hacer el primero desde los 11 metros. Este primer penalti, el árbitro no ha dudado en pitarlo, pero con el segundo han habido más dudas.

En una internada en el área de Vinicius, que no ha tenido su mejor partido, ha recibido un pisotón y se ha caído al suelo pidiendo penalti. El árbitro no ha visto nada en primera instancia y ha tenido que ser el VAR el que llamara al colegiado a la pantalla para revisar la acción. No ha tenido que revisarlo demasiado y ha dado la pena máxima que, en este caso ha sido Mbappé el que se ha encargado de materializar. Que hubiera sido del Real Madrid sin estas dos acciones... Nunca lo sabremos, pero un empate hubiese sido lo más justo, o al menos hasta el segundo gol. Ambos equipos han bajado la velocidad y el partido ya estaba sentenciado.

La mala noticia para el Real Madrid, no es solo el mal juego del equipo, también es la lesión muscular de Brahim Díaz, que se ha tenido que retirar del terreno de juego por unas molestias musculares. Ha asustado también Eder Militao, que se ha llevado en varias ocasiones la manos al isquio en el último tramo del partido. Una situación complicada la que vive el Real Madrid, en lo que lesionados se refiere, a apenas tres días de debutar en Champions contra el Stuttgart en el Santiago Bernabéu.