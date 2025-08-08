Ter Stegen se ha pronunciado después de que el Barça le retirara en la mañana del jueves la capitanía para la próxima temporada. Además, durante la mañana de este viernes se ha conocido que el jugador aparece sin dorsal en la página web de LaLiga.

https://www.instagram.com/p/DNGf7bYor1W/?hl=es&img_index=1

"Estos últimos meses han sido especialmente difíciles para mí, tanto física como personalmente. Como cualquier jugador, tras sufrir una lesión, mi única prioridad siempre ha sido volver al campo lo antes posible, motivado únicamente por el deseo de ayudar al equipo y hacer lo que más amo: competir.

En las últimas semanas, se han dicho muchas cosas sobre mí, algunas de ellas totalmente infundadas. Por ello, siento que es necesario expresar mi versión de los hechos con respeto, pero con claridad", ha comenzado explicando el guardameta la razones de publicar el comunicado.

A continuación, ha afirmado haber tenido siempre presente al club a la hora de elegir los caminos a seguir: "La decisión de someterme a una cirugía se tomó tras consultar con profesionales médicos y fue plenamente aprobada por el Club, siempre con la intención de priorizar mi salud y mi carrera deportiva a largo plazo, objetivos que por supuesto están completamente alineados con los del FC Barcelona, con el fin de estar disponible lo antes posible para seguir luchando por títulos. Además, anuncié públicamente el plazo de recuperación mínimo que necesitaría, el cual me fue comunicado por los expertos más reputados y siempre en coordinación con el Club".

Además, ha hablado respecto a la inscripción de Joan García y otros de los fichajes aterrizados este verano en el equipo catalán: "También me gustaría dejar claro - a raíz de ciertas especulaciones - que todas las incorporaciones y renovaciones de contrato del Club se llevaron a cabo antes de mi intervención quirúrgica, por lo que en ningún momento pude considerar que mi desafortunada situación, con la nueva operación que tuve que realizarme, fuera necesaria para la inscripción de otros compañeros a los que respeto profundamente y con quienes estoy deseando compartir vestuario durante muchas temporadas. Cualquier otra interpretación me parece tanto injusta como inexacta".

El guardameta alemán ha mostrado su amor a los culés: "A lo largo de mi carrera, siempre he intentado comportarme con profesionalidad, respeto y compromiso hacia los escudos que he representado. Tengo un profundo cariño por el FC Barcelona, esta ciudad y por su gente, que me ha apoyado durante tantos años. Mi compromiso con estos colores sigue siendo total".

Por último, ha querido desear encontrar una solución conjunto: "Entiendo que los momentos difíciles puedan generar tensión, pero confío en que, a través del diálogo y la responsabilidad, podremos resolver esta situación de forma constructiva. Estoy plenamente dispuesto a colaborar con la dirección del Club para resolver este asunto y facilitar la autorización requerida". Incluyendo un mensaje final a la afición: "Muchas cosas pueden cambiar, pero hay una que nunca lo hará: Os quiero, culers!", ha escrito en redes sociales.

Esta situación, sin precedentes en la historia de La Liga, podría llegar a trastocar los Planes de Hansi Flick para el comienzo de liga, si no son inscritos los fichajes de este verano. El FC Barcelona debutará el domingo 16 de agosto en Son Moix, ante el RCD Mallorca.