Jules Koundé ha alcanzado un acuerdo con el FC Barcelona para la extensión de su contrato hasta junio de 2030. El francés amplía así su vínculo con el conjunto azulgrana tres temporadas más de las ya firmadas inicialmente hasta 2027.

El FC Barcelona se ha deshecho en elogios hacia el jugador: "El francés se ha consolidado en la posición de lateral derecho. Pieza importantísima para Hansi Flick, su energía y combustión incansables han brillado por la banda azulgrana. Sólido en defensa y persistente y solidario en ataque, Kounde fue el héroe de la Copa del Rey conquistada la temporada pasada ante el Real Madrid."

Más años.

Más pasión.

Kounde 2030. 💙❤️ pic.twitter.com/imCAxhuEwi — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 15, 2025

El club ha querido recalcar en especial el encuentro de la final de la Copa del Rey ante el Real Madrid, en el que Jules Koundé anotó el gol de la victoria en la prórroga: "En el imaginario barcelonista aún perdura y perdurará su gol agónico en la final de Copa 2024/25. Un cañonazo lleno de energía en el minuto 116 para decantar la balanza hacia el lado culer en la final copera ante el Real Madrid. Un héroe inesperado en aquella noche mágica, pero un lateral omnipresente en los esquemas de Hansi Flick."

𝐊𝐨𝐮𝐧𝐝𝐞, culer hasta 2030 💙❤️ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 15, 2025

Kounde se ha consolidado en el equipo, siendo uno de los pilares fundamentales de la plantilla para Hansi Flick. Su adaptación al lateral derecho, su gran salida de balón y sus incorporaciones al ataque encajaron a la perfección en el juego que quiso implantar el técnico alemán la temporada pasada.