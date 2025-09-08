Luka Doncic, estrella de la selección eslovena de baloncesto, mostró su frustración con sus compañeros durante el enfrentamiento entre Eslovenia e Italia de octavos de final del Eurobasket 2025. A pesar de sus 42 puntos y 10 rebotes, la selección eslovena sufrió más de la cuenta y eso no gustó nada a un Doncic que mostró su liderazgo durante un tiempo muerto.

El jugador de Los Angeles Lakers anotó nada más y nada menos que 22 puntos en el primer cuarto. Con una gran ventaja en el marcador, Italia fue poco a poco disminuyendo la renta, lo que hizo estallar a Doncic en un tiempo muerto. "¡Calmaos todos, joder! Estáis nerviosos y estamos siete arriba. Concentraos, no tenemos que enfadarnos entre nosotros. Jugamos contra ellos, no contra nosotros. ¡Vamos!", expresó Doncic dirigiéndose a sus compañeros.

Luka Doncic es la definición de LÍDER 🫵 Italia se acercó en el marcador y el esloveno tomó la palabra para arengar a sus compañeros en un tiempo muerto Disfruta del @eurobasket en @Courtside1891 a través de su app y en DAZN 🏀 pic.twitter.com/49RxACZyks — DAZN España (@DAZN_ES) September 7, 2025

El líder de la selección eslovena recriminó a sus compañeros las constantes discusiones en el partido, fruto de las imprecisiones y el buen juego de una selección italiana que fue muy superior en el segundo y en el último cuarto. La selección eslovena se enfrentará a Alemania en cuartos de final, la actual campeona del mundo.

Un invitado de lujo

En la grada había un invitado especial que no quiso perderse la exhibición de su ex compañero en el Real Madrid: Rudy Fernández. Al término del partido, Luka Doncic se acercó a la grada para saludar al español, dejándonos una secuencia curiosa.

Rudy Fernandez:

- fan of Luka

- not a fan of sweaty Luka#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/ZtDL52X7yD — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025

Cuando Doncic le intentó dar un abrazo a Rudy, el español se apartó para evitar el sudor del cuerpo del esloveno. Un gesto amistoso entre dos jugadores que compartieron vestuario en el Real Madrid (2015 y 2018), antes de que Doncic se marchase a la NBA.