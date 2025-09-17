El verano de José Mourinho está siendo una auténtica odisea. Tras la decisión del Fenerbahçe de despedir al técnico portugués, se han abierto muchas posibilidades en su futuro. El reciente despido de Bruno Lage del Benfica postula a Mourinho como principal candidato al banquillo, a pesar de su pasado en el Oporto.

José Mourinho llegó al Fenerbahçe el 1 de julio de 2024 con un contrato de dos temporadas. En agosto del año pasado, el conjunto turco cayó en la fase previa de clasificación a la UEFA Champions League ante el Lille en penaltis. De esta manera, el cuadro de Mourinho ingresó en la Europa League, en la que fueron eliminados en octavos de final por el Rangers escocés. En el campeonato liguero, el Fenerbahçe quedó segundo a once puntos del Galatasaray, que también logró eliminarles en Copa.

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.… pic.twitter.com/7MpkzNhEN4 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 29, 2025

La gota que colmó el vaso fue la derrota ante el Benfica del pasado mes de agosto en la clasificación a la Champions League 2025/2026. El conjunto turco se quedó a las puertas de disputar la máxima competición de fútbol a nivel europeo, por segundo año consecutivo, y el club decidió despedir a Mourinho.

La relación entre el portugués y el presidente del club, Yıldırım Ali Koç, era muy distante y quedó reflejada durante sus últimos partidos dirigiendo al club. En la rueda de prensa previa a la eliminatoria ante el Benfica, Mourinho se quejó públicamente, al no llegar los fichajes que le habían prometido. "¿Dónde están los fichajes? No hay planificación en este club. No creo que haya una lista de fichajes", señaló el portugués.

En los días previos a dicha eliminatoria, el vicepresidente del club afirmó que ganarían "fácil" al Benfica, a lo que Mourinho respondió: "Créanme o no, no sé quién es. Sinceramente, no lo conozco, no tengo la menor idea. No sé quién es, no sé qué influencia o importancia tiene dentro del club. Para mí, dentro de la estructura del club, nunca me lo han presentado. Simplemente, no lo conozco."

Una "carambola" digna de estudio

Este verano, José Mourinho comenzó a preparar la temporada con el Fenerbahçe, solicitando al club el fichaje de Kerem Aktürkoğlu, futbolista del Benfica. Este fichaje no llegó antes de la eliminatoria de clasificación a la Champions ante el Benfica y Aktürkoğlu marcó el gol que eliminó al equipo de José Mourinho en el partido de vuelta. El 29 de agosto de 2025, el Fenerbahçe decidió prescindir de los servicios de Mourinho. El 1 de septiembre, tres días después de la expulsión del entrenador, el Fenerbahçe hizo oficial el traspaso de Aktürkoğlu, solicitado por su ya ex entrenador, José Mourinho.

Transfer Bilgilendirme Kulübümüz, Milli Futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/ZNzUVutbBD — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 31, 2025

En la primera jornada de la Champions, el Benfica fue derrotado en casa por el Qarabag (2-3). Tras el partido, Rui Costa anunció la destitución de Bruno Lage de los banquillos del conjunto portugués. "Tuvimos una semana dura para todos con el partido con el Santa Clara (1-1) y el del Qarabag (2-3). No hipotecamos nada, no dejamos de estar en ninguna competición, pero entiendo que es el momento de cambiar" expresó el presidente del Benfica.

Actualmente, el entrenador más sonado para hacerse cargo del Benfica es José Mourinho. Una idea que choca con el pasado del portugués, ya que es un ídolo para la afición del Oporto, equipo que mantiene una fuerte rivalidad con el Benfica. Mourinho consiguió numerosos títulos durante su etapa como entrenador del Oporto, entre ellos la Champions de la temporada 2003/2004. De esta manera, el entrenador portugués se enfrenta a una decisión muy importante, que significará una nueva etapa en su extensa trayectoria como entrenador.