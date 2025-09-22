Bordalás responde a Ferrán Torres: "la diferencia son 1.000 millones"

El FC Barcelona desmanteló ayer el estilo de juego del Getafe de José Bordalás con dos goles de Ferran Torres en la primera mitad y uno de Dani Olmo para sentenciar en el segundo tiempo. El conjunto azulón planteó un partido incómodo para los de Hansi Flick, pero los azulgranas, a través de un juego rápido y de la posesión del balón, lograron encarrilar el encuentro en los primeros 35 minutos.

El choque no estuvo exento de polémica. Justo antes del descanso, un empujón sin el balón en juego de Raphinha a Diego Rico encendió los ánimos. Los jugadores del Getafe reclamaron la cartulina amarilla para el brasileño, que hubiese supuesto la expulsión, ya que había sido amonestado previamente en el minuto 32. El enfado del banquillo visitante se hizo notar y Bordalás terminó recibiendo tarjeta amarilla.

"Muchas veces ellos (Getafe) no proponen nada, intentan hacer demasiadas faltas... pero lo hemos encarrilado bien" 🎙️ Ferran Torres se pronuncia después de la victoria contra el Getafe #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/oZIQXse2V1 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) September 21, 2025

Tras el partido, Ferran Torres dejó un recado al Getafe y, en especial, a José Bordalás. "Sabíamos que iba a ser un partido duro. Ellos muchas veces no proponen nada, intentan hacer demasiadas faltas en mi opinión, pero lo hemos encarrilado bien", expresó el delantero del F. C. Barcelona. El conjunto visitante cometió 16 faltas en el encuentro, por las 9 de los de Hansi Flick.

La contundente respuesta de Bordalás

Posteriormente, en rueda de prensa, Bordalás respondió a las palabras de Ferran Torres y las calificó como "una falta de respeto". El entrenador del Getafe defendió su estilo de juego y afirmó: "Es una opinión muy ventajista, puesto que la diferencia son 1.000 millones. El Barcelona es un equipo que tiene dos jugadores de un nivel altísimo por puesto. Pueden jugar a combinar, a hacer contras... a lo que quieran. Obviamente hay una diferencia muy grande". Una postura que también reiteró en los micrófonos de DAZN.

"He oído hablar en la previa de duelo de estilos y demás. El estilo son 1.000 millones de diferencia" 💥 Bordalás lo deja claro en #ElPost 💥 El Getafe hace lo que puede con lo que tiene #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/7w7bLpvFwA — DAZN España (@DAZN_ES) September 21, 2025

El valor de la plantilla del Barcelona, según los datos de Transfermarkt, es de 1.110 millones de euros. En cambio, el Getafe se las ha tenido que apañar este verano vendiendo a una de sus piezas clave para poder inscribir a seis jugadores. El valor de la plantilla azulona ronda los 115 millones de euros, lo que respalda las declaraciones de Bordalás en respuesta a las críticas de Ferran Torres.

En las cinco primeras jornadas, el característico estilo de juego de Bordalás está dando buenos resultados. El Getafe suma tres victorias y dos derrotas, situándose en octava posición con 9 puntos de 15 posibles. El próximo partido de los de José Bordalás será el miércoles 24 de septiembre ante el Deportivo Alavés, a las 19:00 horas, en el Coliseum. El jueves será el turno del Barcelona, que visitará el Carlos Tartiere a las 21:30 para medirse al Real Oviedo.