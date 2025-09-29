Hernández Hernández reconoce su error en el córner que provocó el empate del Barcelona

El FC Barcelona remontó ayer a la Real Sociedad en el Estadio Olímpico de Montjuic para colocarse líder de La Liga. En primer lugar, se adelantó la Real Sociedad gracias al tanto de Álvaro Odriozola, que entró en el once titular debido a las molestias que sintió Aramburu durante el calentamiento. Justo antes del descanso, Koundé igualó el partido con un gran remate de cabeza en un córner que los jugadores del conjunto txuriurdin protestaron de manera visible.

En el minuto 43, Roony Bardghji puso un centro lateral al que saltaron para disputar el balón Odriozola y Araujo. En primera instancia fue el español quien peinó el balón para despejar, pero este impactó en la cabeza de Araujo antes de marcharse por línea de fondo. Todos los jugadores de la Real Sociedad rodearon a Hernández Hernández reclamando saque de puerta, pero el colegiado mantuvo su decisión y señaló córner a favor del FC Barcelona. Acto seguido, Rashford ejecutó el saque de esquina y Koundé conectó un gran cabezazo que supuso el empate en el marcador justo antes del descanso.

El gol de #kounde, que sirvió para el empate del #Barça, viene de un corner que se inventó el culé Hernández Hernández. Araujo fue el último en tocar el balón. #negreiraleague pic.twitter.com/k2LevwBl0a — 'Pache' Giralt (@JJ_Giralt) September 28, 2025

Tras el partido, Álex Remiro explicó lo ocurrido en zona mixta: "Yo también me he quejado. Hemos hablado con Alejandro, con el árbitro, y ha asumido su error". A pesar de ello, el guardameta del conjunto donostiarra quiso centrarse en lo que a su equipo le corresponde: "Es más error que defendamos mal el córner nosotros", afirmó el internacional español.

🗣️ Álex Remiro: "Hemos hablado con el árbitro y ha asumido su error" pic.twitter.com/uEXNsRSr2g — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) September 28, 2025

El técnico de la Real Sociedad, Sergio Francisco, también comentó la jugada en rueda de prensa: "El 1-1 nos duele mucho porque, y no es por el árbitro, pero creo que todo el estadio salvo él ha visto que no era córner, sino puerta. Me da rabia porque irnos 0-1 al descanso nos podía haber dado un poco más de tiempo para gestionar mejor el partido", señaló tras el encuentro.

El FC Barcelona impuso un ritmo de juego superior en la segunda mitad, y la entrada de Lamine Yamal cambió por completo el encuentro. El extremo español regresó a los terrenos de juego tras las molestias que le habían impedido disputar los últimos cuatro partidos del conjunto azulgrana. En su primera acción se marchó de Sergio Gómez por la banda derecha y sirvió un centro medido para que Robert Lewandowski pusiera el 2-1 en el marcador, resultado que no se movería hasta el pitido final. Ambos equipos pudieron marcar en la recta final del encuentro, pero los porteros y la madera lo impidieron.

El FC Barcelona pone ya la mirada en el duelo del miércoles ante el Paris Saint-Germain, correspondiente a la segunda jornada de la UEFA Champions League. Hansi Flick no podrá contar con Fermín, Gavi y Raphinha, que siguen lesionados, mientras que la enfermería del PSG está aún más repleta. A las bajas de Marquinhos, Dembélé, Joao Neves y Doué, se sumaron este fin de semana Vitinha y Kvaratskhelia. Fabián Ruiz sigue siendo duda para el encuentro.