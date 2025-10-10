El Atlético de Madrid, que vivió el retorno del uruguayo José María Giménez tras varios meses de baja por lesión, venció al Inter de Milán en la tanda de penaltis (4-2), gracias a dos buenas paradas del argentino Juan Musso, tras el 1-1 del tiempo reglamentario del amistoso disputado en Libia.

En el encuentro jugado este viernes en el Estadio Internacional de Bengasi, el español Carlos Martín anotó el gol rojiblanco en el minuto 35 a pase de Koke Resurrección, mientras que el alemán Yann Bisseck hizo lo propio para el Inter tras rematar de cabeza un saque de esquina del armenio Henrij Mkhitaryan en el 60.

Giménez, quien no fue convocado para la selección uruguaya por Marcelo Bielsa en esta fecha FIFA, volvió a ser titular más de tres meses después de su lesión, originada en el Mundial de Clubes de Estados Unidos, en un partido en el que también regresó el argentino Thiago Almada y en el que los jugadores más jóvenes, como Jesús Barrios, Carlos Giménez y Omar Janneh, del filial, tuvieron la oportunidad de jugar.

Este duelo precedió al del 26 de noviembre de Liga de Campeones, que albergará el Estadio Riyadh Metropolitano, de Madrid. En ese mismo escenario, el equipo de Diego Pablo Simeone volverá a jugar un partido oficial, el 18 de octubre ante Osasuna, mientras que ese mismo sábado el Inter jugará con el Roma en el Estadio Olímpico.

El conjunto de Cristian Chivu mandó en los primeros 10 minutos, pero poco a poco fue el Atlético el que tomó las riendas del juego de la mano de un Antoine Griezmann inspirado en la fase organizadora. El francés pidió la pelota y su equipo dio un paso adelante, comenzó a crear ocasiones e hizo temblar al Inter. El colegiado anuló un gol del 'Principito' por un fuera de juego dudoso (no había VAR) y Almada perdonó dos veces ante Josep Martínez.

En el minuto 35, Koke asistió a Carlos Martín con un pase profundo entre la defensa interista, y el atacante de 23 años ejecutó un giro dentro del área para deshacerse de Tiago Palacios y disparó potente y raso al primer palo para sorpresa del guardameta español del Inter. Un primer tiempo casi perfecto del equipo del Cholo, que pudo haberse ido con más ventaja al descanso ante un Inter que no estuvo fino en las áreas.

El buen juego se prolongó tras volver al campo, mejoró el control y aumentó la posesión. Sin embargo, en el momento en el que más cómodo estaba el Atlético, llegó el empate de los italianos. Yann Aurel Bisseck, en el 60, remató de cabeza al primer palo de Musso tras un saque de esquina lanzado por Mkhitaryan. Las tablas rompieron el partido y los jugadores empezaron a correr en exceso, en un ida y vuelta que desgastó a ambos equipos pero que benefició más al Inter. Los de Chivu atacaron los espacios mejor que los del Cholo y pusieron en serias dificultades a la zaga colchonera.

El balón no entró en ninguna de las dos porterías y la tanda de penaltis fue la que decidió el partido. Koke falló el segundo de los rojiblancos, pero Musso emergió como figura del partido, al parar con dos buenas manos los de Luis Henrique y Acerbi, para que Lenglet anotara el último y definitivo 4-2.



Ficha técnica

Atlético de Madrid, 1: Musso; Pubill, Giménez (Carlos Bachiller, m.46), Lenglet, Ruggeri, Galán (Kostis, m.71; Puric, m.85); Gallagher, Koke, Almada (Jesús Barrios, m.46; Janneh, m.85); Griezmann, Carlos Martín (Javi Serrano, m.71). Entrenador: Diego Pablo Simeone

Inter de Milán, 1: Martínez; Bisseck, Acerbi, Palacios (Cinquegrano, m.81); Darmian, Diouf (Zárate, m.90), Bovo (Kaczmarski, m.53), Mkhitaryan (Venturini, m.81), Luis Henrique; Bonny (Agbonifo m.72), Spinaccè (Lavelli, m.80). Entrenador: Cristian Chivu

Goles: 1-0, m.35: Carlos Martín; 1-1, m.60: Bisseck

Árbitro: Al Darsi amonestó al rojiblanco Ruggeri (min.63); además, mostró tarjeta amarilla a Acerbi (min.85), por parte del Inter

Incidencias: partido amistoso disputado en el Estadio Internacional de Bengasi ante 42.000 espectadores