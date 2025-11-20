Courtois le da lecciones a Lamine Yamal y le agradece "el fuego" del Clásico

Parón de selecciones, y por lo tanto, mucho tiempo para que algunos internacionales que no han ido con sus selecciones acudan a eventos o den entrevistas. Ese ha sido el caso de Thibaut Courtois que ha sido entrevistado en la Cadena Cope y ha tenido a bien darle lecciones de cómo comportarse a Lamine Yamal.

"Lamine es un gran jugador, pero al final habló calentando el partido y la prensa salta encima. Necesitábamos ese ambiente, necesitábamos ese fuego. Es un enemigo y hay que ir a por ellos porque cuando han ganado tampoco nos han respetado. Un Clásico motiva sí o sí, pero escuchar esas cosas te motiva más", comentó Thibaut Courtois.

Eso sí, el portero del Real Madrid estuvo a punto de decir algo que pudo haber generado más revuelo de la cuenta: "Cuando estemos tranquilos, en un entorno confiado, te puedo decir cosas que igual no hubiera querido decir".

Para acabar con el tema Clásico, Courtois se refirió a los piques después del partido en los que él y parte del banquillo se vieron inmersos. Como es habitual, les restó importancia debido a la tensión del encuentro en el Bernabéu.

"Eso se queda en el campo. Si mañana Carvajal o Huijsen están en la selección habrá cero problemas con Lamine Yamal. Yo, si lo veo en un restaurante, lo saludaría. No hay ningún problema entre Lamine y yo", sentenció el belga.

Y sobre el caso Vinícius, Courtois salió en defensa de su compañero: "Está cerrado, aceptado, ha pedido perdón y ya está. Hemos seguido adelante y no hay ningún problema".