Menú
Deportes

Courtois le da lecciones a Lamine Yamal y le agradece "el fuego" del Clásico

Sobre el caso Vinícius, Courtois salió en defensa de su compañero.

Libertad Digital
Sobre el caso Vinícius, Courtois salió en defensa de su compañero.
Courtois le da lecciones a Lamine Yamal y le agradece "el fuego" del Clásico | EFE

Parón de selecciones, y por lo tanto, mucho tiempo para que algunos internacionales que no han ido con sus selecciones acudan a eventos o den entrevistas. Ese ha sido el caso de Thibaut Courtois que ha sido entrevistado en la Cadena Cope y ha tenido a bien darle lecciones de cómo comportarse a Lamine Yamal.

"Lamine es un gran jugador, pero al final habló calentando el partido y la prensa salta encima. Necesitábamos ese ambiente, necesitábamos ese fuego. Es un enemigo y hay que ir a por ellos porque cuando han ganado tampoco nos han respetado. Un Clásico motiva sí o sí, pero escuchar esas cosas te motiva más", comentó Thibaut Courtois.

Eso sí, el portero del Real Madrid estuvo a punto de decir algo que pudo haber generado más revuelo de la cuenta: "Cuando estemos tranquilos, en un entorno confiado, te puedo decir cosas que igual no hubiera querido decir".

Para acabar con el tema Clásico, Courtois se refirió a los piques después del partido en los que él y parte del banquillo se vieron inmersos. Como es habitual, les restó importancia debido a la tensión del encuentro en el Bernabéu.

"Eso se queda en el campo. Si mañana Carvajal o Huijsen están en la selección habrá cero problemas con Lamine Yamal. Yo, si lo veo en un restaurante, lo saludaría. No hay ningún problema entre Lamine y yo", sentenció el belga.

Y sobre el caso Vinícius, Courtois salió en defensa de su compañero: "Está cerrado, aceptado, ha pedido perdón y ya está. Hemos seguido adelante y no hay ningún problema".

Temas

En Deportes

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida