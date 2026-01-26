El 'método' Robert Moreno: acusan al exseleccionador de fichar y entrenar con la IA

Robert Moreno es conocido por haber dirigido a la selección española de fútbol durante 10 partidos en el 2019, en el periodo en el que Luis Enrique dejó el cargo para atender a su hija por motivos de salud. El técnico no ha tenido éxito todavía en ninguno de los banquillos en los que ha estado. Mónaco, Granada, ni tampoco en el FC Sochi, de Rusia, del que fue despedido en septiembre de 2025. Andre Orlov, el que fuera director del general del equipo, ha desvelado, en una entrevista, que Robert Moreno utilizaba ChatGPT, pero de forma excesiva: "Una herramienta más, ¿por qué no? Pero para Robert Moreno, la IA llegó a ser una de las principales".

Sea verdad o mentira lo que dice Orlov, el tiempo de Robert Moreno en Rusia ha sido muy movidito. El técnico sufrió un descenso, volvió a ascender al equipo, llegó a donar parte de su salario -el 50%- por malos resultados y un rendimiento de "vergüenza y deshonroso", e incluso fue hospitalizado tras sufrir una crisis hipertensiva durante un partido de la Copa de Rusia contra el Krasnodar.

Orlov ha explicado que Robert Moreno recurría a la inteligencia artificial de forma regular para diseñar los entrenamientos tácticos, las estrategias para los partidos, planificar los viajes del equipo y hasta para decidir los fichajes. El que fuera director general del FC Sochi, explica que en el club saltó la alarma sobre este uso excesivo de la inteligencia artificial cuando Robert Moreno propuso un plan de viaje de 28 horas sin dormir a Jbárovsk, cerca de Japón. "Le pregunté: 'Robert, ¿Cuándo dormirán los chicos?'. El español introdujo nuevos datos y actualizó el plan de viaje para no estar tantas horas sin dormir pero, según Orlov, el viaje finalmente lo diseñó ChatGPT, pero con modificaciones que los jugadores tampoco entendían. Se habrían levantado a las cinco de la madrugada para entrenar a las siete de la mañana durante los dos días previos al partido.

Según Orlov, Robert Moreno, de 48 años, era un gran fanático de ChatGPT y lo usaba para tomar demasiadas decisiones y algunas extrañas, como seleccionar a su nuevo delantero: "podíamos elegir entre Vladimir Pisarsky, Pavel Meleshin y Artur Shushenachev. Moreno introdujo los datos de los tres en ChatGPT. Y Shushenachev fue el ganador para la inteligencia artificial". El delantero acabó fichando por el FC Sochi y fue un desastre. Tal y como explica en esta entrevista, en el club ya no confiaban en las ideas de Robert Moreno. "El núcleo ruso estaba muy descontento, y los extranjeros tampoco confiaban tanto en sus ideas", afirma. El español fue despedido tras sumar un punto en siete partidos.

Robert Moreno, preguntado por el periódico La Razón, niega todas estas acusaciones: "Nunca he utilizado ninguna IA para preparar partidos, decidir alineaciones o elegir jugadores. Como cualquier cuerpo técnico profesional, utilizamos herramientas de análisis para organizar información, pero las decisiones deportivas y humanas son siempre del entrenador y su staff. Un chat no prepara mis partidos ni elige jugadores", afirma el técnico que español quien añade que el delantero que ficharon se produjo tras "un proceso del club" y que "tuvo una lesión que condicionó su continuidad".