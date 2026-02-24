Está el mono Punch y la gaviota de Estambul. Son los dos animales virales de los últimos días y ambos han solventado momentos complicados. ¿Qué le pasó a la gaviota? Todo sucedió en un partido de fútbol amateur en Estambul que se detuvo por un acto de compasión y tras muy mala suerte: una gaviota, que volaba por el campo, fue golpeada en pleno vuelo tras el saque del portero. El impacto fue tan duro para el animal que cayó fulminantemente al suelo sin que este se moviera.

Todo se quedó en silencio, pero hubo un futbolista que no dudó y fue corriendo a practicarle la reanimación cardiopulmonar (RCP) durante casi dos minutos. Sí, lo que están leyendo. Y hay final feliz porque el ave recupero el aliento, la vida y volvió a moverse. Y claro, esta noticia no sería lo mismo sin un video. El momento surrealista, pero muy bonito, fue captado durante la final entre Mevlanakapı Güzelhisar e İstanbul Yurdum Spor, dos equipos amateurs de fútbol de Estambul y, por supuesto, el vídeo acumula millones de reproducciones y miles de comentarios emotivos en redes.

El ave cayó patas arriba, sin moverse ni respirar, lo que provocó un silencio inmediato en el campo y fue el capitán del İstanbul Yurdum Spor, Gani Çatan, el primero en reaccionar. Sin dudarlo, corrió hacia el animal, se arrodilló y comenzó a aplicarle maniobras de RCP: compresiones torácicas suaves y precisas adaptadas al tamaño del ave, masaje cardíaco y atención inmediata. Una maniobra que no todos saben cómo hacer y menos en un animal. Supo adaptarse a las inusuales circunstancias e incluso le ofreció agua una vez que empezó a reaccionar.

🇹🇷 Turquía: Un arquero golpeó accidentalmente a una gaviota con el balón al despejar durante un partido de fútbol amateur en Estambul, y un jugador la reanimó con éxito mediante técnicas de RCP hasta que recuperó el movimiento. pic.twitter.com/i4ymNeflgf — ⏩️~Селсо Мартинес 𝕽𝖆𝖒𝖔𝖘 𝕏 🇸🇻~🇺🇸 (@CelsitoM042867) February 24, 2026

"Mi instinto fue ayudarla como si fuera una persona", explicó Çatan al diario turco Hürriyet. El portero Uyanık admitió estar en "shock" al descubrir que había sido él quien la golpeó accidentalmente. La gaviota fue retirada del campo con cuidado y entregada a personal sanitario presente, que confirmó lesiones leves en las alas. El pronóstico es favorable y todo hace indicar que el ave sobrevivió y se recuperará. Aunque el İstanbul Yurdum Spor perdió el partido y el título de liga, el capitán resumió el sentir del equipo: "Nos quedamos sin campeonato, pero salvamos una vida. Eso vale mucho más".