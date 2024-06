El UCAM Murcia ha hecho historia frente al Unicaja y ha vencido por 70-79 para meterse por primera vez en la final de la Liga Endesa. Unicaja cierra así una temporada en la que después de una temporada regular casi perfecta y en la que han acabado primeros por encima del Real Madrid, han perdido los tres partidos de semifinales que se han jugado en Málaga para marcharse de vacaciones antes de tiempo.

UCAM ha hecho una actuación inverosímil, han llegado a ir 14 puntos por debajo en el primer cuarto tras un arranque de partido muy errático. Sin embargo, el cambio de mentalidad de los de Sito Alonso ha sido instantánea y han dejado a Unicaja en siete puntos anotados en el segundo cuarto y ya hasta el final del partido han anotado más puntos al final de cada cuarto.

La tragedia del Unicaja de Málaga no ha sido solo que no hayan conseguido ninguna victoria en casa en esta semifinal de liga, tampoco el segundo cuarto, en el que solo han metido siete puntos. En el ultimo cuarto y a seis minutos de acabar el partido, los de Ibón Navarro iban con 70 puntos anotados, y no han sido capaces de anotar más en esos seis minutos de partido. El bloqueo mental que ocasiona fallar tiros, sumado a la presión de las expectativas de llegar a la final, ha podido con los verdes que no han podido llegar al objetivo.

La final esta ya dibujada, Real Madrid – UCAM Murcia, inédita cruce que dará inicio el sábado 8 a las 20:30 en el Wizink Center, con el mismo horario el lunes y el miércoles viajaran a Murcia para ver si se decide o no el título de Liga Endesa, que será la liga número 37 para los blancos o la primera en la historia de UCAM.