El madrileño Tomás Bellas, base con amplia experiencia en la Liga Endesa tras disputar 466 partidos en la máxima categoría nacional, pasó este domingo por ‘Tirando a Fallar’, el programa baloncestístico de esRadio, en la que fue su primera entrevista apenas unos días después de anunciar su retirada de las canchas tras habérsele sido detectado un linfoma durante el pasado verano, momento en el que el jugador anunció que no disputaría, como estaba previsto, la presente temporada con el Montakit Fuenlabrada de la Primera FEB.

"Fue todo muy rápido, renové con el Fuenlabrada y decidí jugar un año más, pero en julio empecé a sentirme mal, con sudoraciones nocturnas, completamente empapado a mitad de la noche. Aguanté dos o tres semanas hasta que vi que no era algo que se quitara con un paracetamol", relató sobre los primeros pasos de la enfermedad que acabó por cambiarle la vida. "Me diagnosticaron un linfoma de Hodgkin en estadio IV –el más avanzado- y me asusté, claro. De ahí mi comunicado en redes, donde tampoco quise dar muchos detalles, pero sí aclarar que tenía que centrarme en mí", prosiguió sobre lo sucedido ya a finales de agosto.

Lógicamente, el diagnóstico y lo avanzado de la enfermedad llevaron a Bellas a un periodo de enorme incertidumbre vital sobre él y los suyos. "Lo más importante es gestionarse uno mismo, pero también tu responsabilidad: soy padre de tres hijos, marido de una mujer fantástica, hijo de padres y hermano de hermanos y hermanas… He intentado en todo momento gestionar eso, que no me vean abatido, jodido… Como que no quería luchar. Porque al diagnosticártelo se te pasa de todo por la cabeza", reconoció sobre su forma de afrontar lo que le venía por delante. Fueron momentos duros que el madrileño relató con gran crudeza en su paso por ‘Tirando a Fallar’. "Me hice dos preguntas que son un poco fuertes. Una de ellas era si mis hijos, si todo iba mal, se iban a acordar de mí. Pero tengo 37 años, he vivido la vida que he querido y he sido un absoluto afortunado. La respuesta era que sí, que se iban a acordar. La segunda era en qué situación se quedaban ellos y mi mujer, y me tranquilizó que, sin haber sido una máquina de hacer dinero, como padre y marido les dejaba en una situación no resuelta, pero sí desahogada", reflexionó.

Bellas, eso sí, asegura haber vivido el proceso cancerígeno con entereza. "No pensé en por qué me tocaba a mí, sino que me puse el mono de trabajo y en manos de unos especialistas espectaculares del Hospital Puerta de Hierro de Madrid", rememoró y agradecido, confesando que su periplo como jugador profesional le ayudó también durante los momentos más inciertos. "La educación que he recibido, de mi familia y del baloncesto, desde las categorías inferiores del Real Madrid hasta todos los equipos por los que he pasado, te generan una gran predisposición para afrontar los retos y este era uno más por el que me tocaba pasar", valoró.

Con todo, Bellas ha pasado por momentos muy delicados en las últimas semanas que no ocultó en la entrevista. Y así, como especialmente dura recordó las consecuencias de su primera sesión de quimioterapia. "Es una mierda. Me dan dado cuatro ciclos, me dijeron que serían dos, pero luego hubo que dar dos más. Lo mío en general ha sido rapidísimo, pero una sesión eran cuatro días seguidos con quimioterapia e ingresado en el hospital. Recuerdo sobre todo la primera, en la que el cuerpo no estaba preparado, la médula tampoco… y fue un ‘bombazo’. Me lo puse y me fui a casa prácticamente normal, pero al día siguiente, cuando volví, acabé tirado en una camilla en el hospital. Me mandaron a una habitación de máxima seguridad, con doble puerta y accesos restringidos. Estaba realmente doblado. Solo en ese primer ciclo perdí 9 kilos. Es muy duro", admitió, desvelando que "cada 20 días he estado casi una semana ingresado". El veterano base explicó que ha sido sometido a "un tratamiento pionero en España, que estaba en ensayo clínico en 2024 y que tuve la suerte de que me administraran". Ahora, tras someterse al mismo, asegura estar "mucho mejor, al fin con buenas noticias" tras haber mostrado una curación completa en sus últimas pruebas diagnósticas si bien, como en todo proceso tumoral, las revisiones serán frecuentes para él en los próximos meses. Bellas contó además que el tratamiento que tan bien le ha funcionado a él "parece ser que en 2025 va a ser aprobado por la Seguridad Social". "Hasta en eso he sido un afortunado", agradeció de nuevo.

En todo caso, el director de juego anunció esta semana a través de las redes sociales de la ACB que no volverá a vestirse de corto. "Es algo que no había dicho hasta ahora, quería ir poco a poco y primero recuperarme, pero no me veo capacitado para volver", explicó. Bellas no escondió que "en los últimos cuatro o cinco años he tenido presente que podía ser el último, y llegó un momento en que no quería estar jugando en la Primera FEB, con la familia moviéndose de lado a lado".

En su paso por ‘Tirando a Fallar’, Bellas contó también multitud de anécdotas de una larga carrera de década y media en el primer nivel del baloncesto español. En el programa participaron también Javi Beirán y Nemanja Radovic, excompañeros del madrileño en el CB Gran Canaria y el UCAM Murcia, los dos clubes más importantes de su vida junto al Baloncesto Zaragoza y el Fuenlabrada, así como Sito Alonso, su entrenador en el equipo murciano, y Toni Ten, el que ha resultado ser su último técnico, ya en el equipo fuenlabreño.

Durante una intensa hora de radio, baloncesto y vida, el ya exjugador reflexionó sobre cómo una enfermedad tan abrupta le hizo cambiar de mentalidad "sobre todo al principio, cuando disfrutaba especialmente hasta de tomarme un café en la terraza o una copa de vino con mi mujer". Sin embargo, su mejoría es evidente y, pese a que le tocará seguir controlando de cerca la enfermedad, a día de hoy este Licenciado en Empresariales ya hace una vida prácticamente normal, trabajando en los negocios familiares. "Ahora la cabra tira al monte y vuelves a los problemas del día a día, del trabajo… Pero sí que ese recuerdo está ahí y no se te va para darle importancia a lo que realmente la tiene", zanjó.