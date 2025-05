El base del Real Madrid Sergio Llull ha confirmado este lunes su adiós a la selección española, por lo que no jugará este próximo verano el Eurobasket que se disputará en Letonia, Chipre, Polonia y Finlandia del 27 de agosto al 14 de septiembre.

"Estoy un poco nervioso, preferiría estar con el balón en las manos con seis segundos y uno abajo", comenzó diciendo en un acto celebrado en el Museo de la Federación Española de Baloncesto (FEB). "Os anuncio que cierro mi etapa como jugador de la selección, ha sido un honor y un privilegio defender la camiseta de la selección durante muchos veranos. Ha sido un viaje increíble, siempre he intentado dejarme el alma y alguna parte de mi cuerpo, y siempre he estado disponible para lo que el seleccionador me pidiera y el equipo necesitara", anunció Llull.

El jugador de Mahón, de 37 años, ha defendido la camiseta del combinado nacional, de la que era el actual capitán y con la que debutó en agosto de 2009 de la mano de Sergio Scariolo, un total de 173 ocasiones, lo que le sitúa en el decimoquinto puesto histórico de jugadores.

El director de juego menorquín dejará la selección con un gran palmarés después de sumar un total de siete medallas, entre ellas cuatro oros tras los títulos del Mundial de China de 2019 y de los Eurobasket de 2015 (Francia, Alemania, Croacia y Letonia), 2011 (Lituania) y 2009 (Polonia).

Además, Llull participó en cuatro Juegos Olímpicos, los de Londres de 2012, los de Río de Janeiro (Brasil) de 2016, los de Tokio de 2021 y los de París del pasado verano, ganando la plata en la capital londinense y el bronce en la ciudad brasileña. Un bronce continental en 2013 (Eslovenia) completa su palmarés internacional y una carrera donde anotó 1.166 puntos, capturó 228 rebotes y repartió 387 asistencias.

El base del Real Madrid estuvo acompañado en su anuncio por la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, y el presidente de FIBA Europa, Jorge Garbajosa, además de por una muy nutrida representación de jugadores y exjugadores con los que ha compartido el combinado nacional como Juan Carlos Navarro, Rudy Fernández, Marc Gasol, Ricky Rubio, Sergio Rodríguez, Alex Mumbrú, Víctor Claver, Felipe Reyes, Alberto Abalde, Willy Hernangómez, Santi Aldama o Joel Parra, entre otros muchos.

También estuvo acompañado por su mujer, sus tres hijas y sus padres y por el Real Madrid, que acudió con Juan Carlos Sánchez y Alberto Herreros, sus principales responsables de la sección de baloncesto, y el presidente de Honor Emiliano Rodríguez.