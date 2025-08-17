Varapalo para la selección española a diez días del Eurobasket 2025, que se disputará conjuntamente en Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia. El alero internacional Alberto Abalde ha tenido que abandonar la concentración del equipo nacional después de la lesión sufrida este sábado en el partido amistoso contra Francia en París, por lo que se pierde la gran cita continental.

"Alberto Abalde sufre una rotura miofascial en el aductor corto de grado II, que le impide continuar trabajando con la selección", ha anunciado la Federación Española de Baloncesto (FEB), después de las pruebas al jugador del Real Madrid, quien de nuevo sufre el contratiempo de las lesiones en una cita internacional, como le había ocurrido por última vez en los Juegos Olímpicos de París 2024.

🚨 OFICIAL | Alberto Abalde abandona la concentración de #LaFamilia por lesión. Te echaremos de menos, Alberto‼️ A recuperarse pronto 💪#SomosEquipo — Baloncesto España (@BaloncestoESP) August 17, 2025

Abalde tuvo que dejar el partido del sábado en el Accor Arena tras apenas unos minutos de encuentro, lesionado en las primeras jugadas sin volver ya a la pista. Tras los exámenes realizados por la lesión sufrida, Abalde se ve obligado a abandonar la concentración y "no podrá estar con la selección en el Eurobasket".

"El tiempo de baja estimado es de entre dos y tres semanas, por lo que el jugador deja la concentración y comenzará su tratamiento de recuperación. La FEB quiere agradecer a Alberto Abalde su compromiso y el trabajo realizado estas semanas de concentración, y le desea una pronta vuelta a la actividad", añade la nota.

Relacionado España vuelve a hincar la rodilla ante Francia

El equipo de Sergio Scariolo no deja de sufrir contratiempos en su gira hacia el torneo continental, donde defienden títulos desde el debut del día 28 en el Spyros Kyprianou Arena de Limasol contra Georgia. Santi Aldama y Alberto Díaz arrastran problemas físicos, Darío Brizuela sufrió sobrecarga en el primer duelo contra Francia y Mario Saint-Supéry también tuvo problemas este sábado en París.

Homenaje a Llull

Por otro lado, la FEB ha anunciado que el próximo jueves 21 de agosto, durante el amistoso que España disputará contra Alemania en el Movistar Arena de Madrid, se rendirá un homenaje a Sergio Llul, quien el pasado mes de mayo comunicó su adiós a la selección.

🚨 OFICIAL | La #FEB celebrará un homenaje a @23Llull en el España 🆚 Alemania del jueves 21 de agosto 🙌 El acto se vivirá en el @MovistarArenaEs antes del partido 🥳#ImperiumNostrum #LaFamilia #SomosEquipo — Baloncesto España (@BaloncestoESP) August 17, 2025

Antes del partido en la casa del Real Madrid, donde Llull cumplirá 20 temporadas de blanco tras renovar este verano, el base balear recibirá un emotivo homenaje por parte de la FEB por su trayectoria con la selección. Llull puso fin a su carrera internacional tras 173 partidos y siete medallas con España.

"El de Mahón siempre ha hecho gala de un extraordinario carácter ganador y una energía en pista que contagiaba a todo el equipo. A lo que hay que sumar su liderazgo fuera de la pista, siendo uno de los grandes exponentes de los valores que son identidad de La Familia", afirmó la FEB en un comunicado oficial.