Debacle de los favoritos en el Eurobasket: Serbia y Francia caen en octavos de final

En una jornada que quedará marcada como una de las más impactantes del torneo, tanto Francia como Serbia, dos de los equipos favoritos al título, han dicho adiós de manera prematura al Eurobasket 2025 al quedar eliminados en los octavos de final.

Georgia sorprende a Francia (80-70)

La selección francesa, que había dominado la fase de grupos con un sólido 4-1, incluyendo triunfos contundentes sobre Bélgica y Eslovenia, fue sorprendida este domingo por Georgia, que se impuso por 80-70 en Riga en un duelo muy igualado.

Tornike Shengelia lideró a los georgianos con 24 puntos y 8 rebotes, mientras que Kamar Baldwin también brilló con 24 unidades y un acierto del 80% en tiros de campo. La escuadra gala, pese al esfuerzo, no encontró respuestas claras en momentos claves.

Finlandia derriba a Serbia (92-86)

Pocas horas antes, en otro choque cargado de expectación, Serbia sucumbió frente a Finlandia por 92-86, en una de las grandes sorpresas del torneo.

Nikola Jokic, considerado el mejor jugador del mundo, anotó 33 puntos, acompañado por los 20 puntos de Nikola Jovic. Sin embargo, no bastó frente a el desempeño colectivo finlandés, liderado por Lauri Markkanen, quien sumó 29 puntos y 7 rebotes, además de un desempeño ofensivo sólido de Elias Valtonen, con 13 puntos decisivos en el cierre.

La solidez reboteadora fue clave: Finlandia capturó 20 rebotes ofensivos, un factor crítico que desequilibró el balance y permitió varias segundas oportunidades.