Tras la destitución este domingo de Joan Peñarroya, el Barça ha activado el regreso de Xavi Pascual, el que fue técnico del conjunto azulgrana entre 2008 y 2016, protagonizando una exitosa etapa los banquillos en la que se ganó la primera Euroliga de la historia del club.

Según ha podido saber Libertad Digital, Pascual, sin equipo desde que acabó su vinculación con el Zenit de San Petersburgo al final de la pasada campaña, es el entrenador elegido para ocupar de nuevo el banquillo del Palau Blaugrana.

Las dos derrotas que sufrió el equipo azulgrana en menos de 48 horas (92-101 ante el Real Madrid en la Euroliga y 96-78 ante el Bàsquet Girona en la Liga Endesa) sentenciaron a Peñarroya, cuyo cargo hace tiempo que colgaba de un hilo. Y el club ya ha iniciado los contactos con Xavi Pascual.

El barcelonés mantiene una buena relación personal con el presidente, Joan Laporta, y también con el director deportivo a la sección, Juan Carlos Navarro, del que siempre ha dicho que ha sido "el mejor jugador" al que ha entrenado.

Además conoce como nadie el club, en el que estuvo una década como técnico del primer equipo -los dos primeros años como asistente de Dusko Ivanovic- con el que ganó, además de la Euroliga (2010), 4 Ligas ACB (2009, 2011, 2012 y 2014), 3 Copas del Rey (2010, 2011 y 2013) y 4 Supercopas (2009, 2010, 2011 y 2015).

Ambas partes parecen, por tanto, destinadas a entenderse, aunque el principal problema para que se alcance un acuerdo es económico. No solo por los emolumentos que pretende cobrar Pascual como uno de los entrenadores más prestigiosos de Europa, sino porque el técnico de Gavà exige un proyecto ganador para la próxima temporada.

Aunque tomaría las riendas del Barça inmediatamente, su objetivo es reflotar un equipo que vuelva a aspirar a todo, como cuando él lo entrenaba hace una década, por lo que el club tendría que olvidarse de los recortes presupuestarios en la sección.