La revolucionaria primera lista de Chus Mateo como seleccionador español de baloncesto

El técnico Chus Mateo ha anunciado este martes su primera convocatoria como seleccionador nacional: una lista donde solo repite uno de los jugadores que disputaron con España el Eurobasket y la gran novedad es el estreno del ala pívot hispanobritánico Great Osobor y del base Lluís Costa.

Mateo ha hecho pública su decisión este martes en Santa Cruz de Tenerife, donde el 30 de noviembre España se enfrentará a Georgia en partido de clasificación para la Copa del Mundo de Catar de 2027, tras haberse medido tres días antes con Dinamarca en Copenhague.

Sin poder contar con jugadores de la NBA ni de los equipos que disputan la Euroliga, su primera lista incluye a 14 nombres, casi todos con experiencia con la selección: Alberto Díaz (Unicaja), Álvaro Cárdenas (Peristeri, Grecia), Lluis Costa (Covirán Granada), Jaime Fernández (La Laguna Tenerife), Francis Alonso (Río Breogán), Pep Busquets (Bàsquet Girona), Santi Yusta (Casademont Zaragoza), Alex Reyes (BAXI Manresa) y Oriol Paulí (Hiopos Lleida).

También a Dani Díez (San Pablo Burgos), Miquel Salvó (Dreamland Gran Canaria), Izan Almansa (Real Madrid), Great Osobor (Basket Sciencie City Jena, Alemania) y Fran Guerra (La Laguna Tenerife), a los que se sumarán como invitados Miguel González (Casademont Zaragoza) y Miguel Allen (Joventut).

Entre los descartados se encuentran figuras clave como Santi Aldama y Hugo González, quienes compiten en la NBA, pero también otros como Aday Mara, Mario Saint-Supery o Baba Miller, que lo hacen en la liga universitaria estadounidense.

Mateo va a dar la oportunidad de debutar con Espala a sus 32 años al Lluís Costa y recluta para 'la Familia' a Great Osobor, de 22, nacido en Navarra, pero formado en el Reino Unido, de donde procede su familia, y sobre todo en el baloncesto universitario de Estados Unidos, donde se convirtió en el jugador mejor pagado de la NCAA.

Del equipo que disputó a las órdenes de Sergio Scariolo este verano el Eurobasket, Mateo solo contará esta vez con Santi Yusta.

La capitanía recaerá en Alberto Díaz y volverá a sumarse al equipo Jaime Fernández, una vez recuperado de una lesión, quienes son los dos baloncestistas con más internacionalidades de todos los convocados y que fueron campeones de Europa en Berlín 2022.

Mateo ha indicado que afronta esta nueva etapa con "muchísima ilusión" y que, tras mantener contacto con los jugadores se ha encontrado con un grupo con un "compromiso extraordinario" y se ha mostrado confiado de cara a los compromisos de clasificación para el Mundial, con Dinamarca como "calentamiento" el día 27 de noviembre, en un partido que se jugará en Copenhague.

El nuevo seleccionador ha detallado que su objetivo para estos primeros partidos es "tratar de que todos se conozcan" y generar "atmósfera", un consejo que ha admitido que le dio el entrenador serbio Svetislav Pešić durante un encuentro hace un mes, algo que ha tomado en cuenta y que reconocido que es lo que va a buscar: principalmente, "tener buena cohesión entre todos los jugadores".

"Lo importante es que nos conozcamos pronto y para ello lo que no puedo hacer es perder el tiempo. Yo no quiero ahora mismo que esta selección juegue como Chus Mateo quiere. Voy a intentar ser lo más práctico posible e intentar sacar las virtudes que todos ellos tienen. Están jugando a un nivel digno de destacar y lo único que quiero es que sean ellos y jueguen como juegan en sus clubs", ha concluido.