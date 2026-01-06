El odio de la ultraizquierda revienta el Real Madrid-Maccabi: Ione Belarra incita al boicot

Como se anunció este pasado lunes, el partido de la Euroliga de baloncesto que enfrentará al Real Madrid-Maccabi Tel Aviv en el Movistar Arena el jueves 8 de febrero, declarado de alto riesgo, se disputará a puerta cerrada. La razón son "motivos de seguridad", siguiendo la recomendación de la Policía Nacional.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, anunció esta medida tras mantener una reunión a la que acudieron responsables de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, la Brigada Provincial de Información, la UIP, la Policía Municipal de Madrid, el SAMUR, Bomberos y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid y seguridad del Real Madrid y del Movistar Arena.

Las autoridades temían la presencia de radicales de extrema izquierda y anti Israel, hecho que queda constatado con el llamamiento de la política Ione Belarra.

Así incitaba al odio y al boicot Belarra:

"Hay que impedir que los genocidas sigan lavando su cara con el deporte. Este jueves 8 hay que impedir que el Maccabi Tel Aviv juegue con el Real Madrid. Todas y todos a movilizarse", dice la secretaria general de Podemos.

Estas "diversas concentraciones" de rechazo a Israel y apoyo a Palestina en el entorno del Movistar Arena en la tarde del jueves han provocado el "importante despliegue" por parte de la Policía Nacional, equivalente al de un partido de fútbol de alto riesgo.

El operativo será "muy importante" e incluirá a la UIP, medios aéreos, guías caninos y "todos los recursos de la Policía Nacional" que sean precisos.