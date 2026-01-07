Este pasado martes, el F. C Barcelona jugó y ganó al Maccabi de Tel Aviv en un encuentro de la Euroliga que se disputó a puerta cerrada por "motivos de seguridad". Este jueves, en Madrid, contra el mismo rival, y por los mismos motivos, el Real Madrid disputará su partido también a puerta cerrada, una decisión "inaceptable" para la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) que ha exigido que el encuentro se desarrolle con normalidad, es decir, con público en las gradas del Movistar Arena.

En un comunicado, la Federación ha respondido así a la decisión de la Delegación de Gobierno en Madrid de que el partido se dispute a puerta cerrada "por motivos de seguridad" y siguiendo la recomendación de la Policía Nacional. La Federación ha considerado "inaceptable" que el normal desarrollo de las competiciones deportivas se vea condicionado por presiones de carácter ideológico o por declaraciones que fomenten el odio contra equipos israelíes, "como las realizadas -han precisado- por los líderes de Podemos Ione Belarra y Pablo Fernández". "Hay que impedir que los genocidas sigan lavando su cara con el deporte. Este jueves 8 hay que impedir que el Maccabi Tel Aviv juegue con el Real Madrid. Todas y todos a movilizarse", escribía la secretaria general de Podemos en X.

Hay que impedir que los genocidas sigan lavando su cara con el deporte. Este jueves 8 hay que impedir que el Maccabi Tel Aviv juegue con el Real Madrid. Todas y todos a movilizarse. pic.twitter.com/6NoznG79nl — Ione Belarra (@ionebelarra) January 5, 2026

Quizá se han dado cuenta, pero Ione Belarra solo habla del partido del Maccabi ante el Real Madrid y obvia el encuentro que también disputó el Barcelona. El vídeo es del 5 de enero y el encuentro del club blaugrana se disputó el 6 de enero. ¿Por qué solo le interesa el equipo judío cuando juega en Madrid? La FCJE ha pedido que el partido se dispute a puerta abierta "garantizando la seguridad del evento y el derecho de los aficionados a disfrutar del deporte". "Los equipos israelíes merecen el mismo trato y consideración que cualquier otro equipo internacional que visita España", han señalado desde la federación de comunidades judías, que ha reiterado su compromiso con el deporte como espacio de encuentro y convivencia.

Podemos no solo ha obviado el encuentro del Maccabi en Barcelona, también el que disputó el equipo israelí en Valencia. En cambio, no están contentos con que el encuentro del Real Madrid se vaya a disputar sin público, quieren más: piden la suspensión. El Valencia Básket ya jugó contra el Hapoel Tel Aviv a mediados de octubre y Podemos no dijo nada, ni mucho menos recurrió a los suyos para movilizarse y jugarán ante el Maccabi a final de mes.