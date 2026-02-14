Menú
Mike James denuncia impagos sin pelos en la lengua: "Me tenéis jodido"

"Me deben casi un millon, que no me hagan quedar como un tonto", denuncia el base tras la victoria contra el Baskonia en la Euroliga.

Mike James, durante el partido de la Euroliga contra el Baskonia. | EFE

Mike James ha soltado una tremenda bomba en el AS Mónaco. El base estadounidense, máximo anotador histórico de la Euroliga, no se ha cortado un pelo a la hora de denunciar la grave situación de impagos que vive en su propio club, un Mónaco al que llegó en 2021 procedente de los Brooklyn Nets.

La pasada madrugada, horas después de la victoria contra el Baskonia en la Euroliga por 102-92 (en un partido en el que James se fue hasta los 17 puntos), el jugador norteamericano publicó una serie de mensajes en su cuenta de X (antes Twitter) donde se despachó a gusto.

"¡Me jodiste!", escribió el base en primera instancia, a lo que una serie de tuiteros le preguntaron si este mes había cobrado, a lo que él respondió: "Joder, no".

El jugador, de 35 años, dejó entonces abierta de par en par la puerta de su salida cuando acabe la presente temporada: "De cualquier manera, seré agente libre este verano. No puedo esperar a que me paguen. Jugar con mi dinero y jugar en mi cara es un juego desagradable".

Mike James desveló que le deben casi un millón de euros de su salario, que lleva más meses sin cobrar de los que le han pagado, que es el jugador de la plantilla del AS Mónaco que sufre más retrasos con su sueldo y que estos impagos también afectan a diferentes empleados y personal del club.

"Que no me mientan diciéndome que el dinero viene cuando no es así, que no me hagan quedar como un tonto. Me han dicho muchas mentiras", denunció el baloncestista, que con 5.276 puntos es el máximo anotador de la Euroliga por delante del francés Nando de Colo (4.849) y del griego Vassilis Spanoulis (4.455).

Entonces Mike James empezó a desvariar, llegando a insultar a varios usuarios de X que le criticaban: "Soy un mercenario, pero firmé más años que todos y empecé esta mierda. Los negros están locos", contestó a uno. Y fue más duro aún con otro: "Skela ha sido una perra, la verdad. Salvo a todo el club y tú hablas mierda todo el día. Chupa una p***, de verdad. Ojalá supiera quién eres".

