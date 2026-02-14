Mike James denuncia impagos sin pelos en la lengua: "Me tenéis jodido"

Mike James ha soltado una tremenda bomba en el AS Mónaco. El base estadounidense, máximo anotador histórico de la Euroliga, no se ha cortado un pelo a la hora de denunciar la grave situación de impagos que vive en su propio club, un Mónaco al que llegó en 2021 procedente de los Brooklyn Nets.

La pasada madrugada, horas después de la victoria contra el Baskonia en la Euroliga por 102-92 (en un partido en el que James se fue hasta los 17 puntos), el jugador norteamericano publicó una serie de mensajes en su cuenta de X (antes Twitter) donde se despachó a gusto.

"¡Me jodiste!", escribió el base en primera instancia, a lo que una serie de tuiteros le preguntaron si este mes había cobrado, a lo que él respondió: "Joder, no".

Playing wit my money and playing in my face is a nasty game. — Mike James (@TheNatural_05) February 13, 2026

El jugador, de 35 años, dejó entonces abierta de par en par la puerta de su salida cuando acabe la presente temporada: "De cualquier manera, seré agente libre este verano. No puedo esperar a que me paguen. Jugar con mi dinero y jugar en mi cara es un juego desagradable".

Man either way ima free agent this summer. Can’t wait to get paid. — Mike James (@TheNatural_05) February 13, 2026

Mike James desveló que le deben casi un millón de euros de su salario, que lleva más meses sin cobrar de los que le han pagado, que es el jugador de la plantilla del AS Mónaco que sufre más retrasos con su sueldo y que estos impagos también afectan a diferentes empleados y personal del club.

This the crazy thing. I been in Europe along time. I know payments can get shaky but dont lie to me and say it’s coming when it ain’t and have me looking stupid. Now it’s disrespectful — Mike James (@TheNatural_05) February 14, 2026

"Que no me mientan diciéndome que el dinero viene cuando no es así, que no me hagan quedar como un tonto. Me han dicho muchas mentiras", denunció el baloncestista, que con 5.276 puntos es el máximo anotador de la Euroliga por delante del francés Nando de Colo (4.849) y del griego Vassilis Spanoulis (4.455).

Ima mercenary but i signed more years than everybody and started this shit. Niggas crazy — Mike James (@TheNatural_05) February 14, 2026

Entonces Mike James empezó a desvariar, llegando a insultar a varios usuarios de X que le criticaban: "Soy un mercenario, pero firmé más años que todos y empecé esta mierda. Los negros están locos", contestó a uno. Y fue más duro aún con otro: "Skela ha sido una perra, la verdad. Salvo a todo el club y tú hablas mierda todo el día. Chupa una p***, de verdad. Ojalá supiera quién eres".