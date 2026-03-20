El Real Madrid vuelve a rendirse a las amenazas de los antisemitas y jugará sin público contra el Hapoel Tel Aviv

El encuentro entre el Real Madrid y el Hapoel Tel Aviv israelí, de la trigésima tercera jornada de la Euroliga, se disputará el próximo martes 24 a partir de las 21.00 horas sin público en las gradas del Movistar Arena.

El club blanco ha informado de esta decisión esta noche tras la reunión que ha mantenido la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, que ha declarado el partido de alto riesgo.

"El importe de las entradas que se hayan adquirido para este partido será devuelto de manera inmediata y automática, sin que deba ser reclamado por el comprador. En el caso de los abonos regulares, el importe correspondiente se compensará en la renovación de la próxima temporada", precisó el Real Madrid.

Hace dos meses el conjunto de Sergio Scariolo también tuvo que jugar sin público ante el otro equipo israelí en la competición, el Maccabi Tel Aviv, al que ganó por 98-86.