Mike Tyson: "Gasté 500 millones en mujeres"

No vamos a descubrir la pólvora si decimos que Mike Tyson ha vivido una vida de excesos siendo boxeador y campeón del mundo y también después. Pero siempre es noticiable que confiese sus ‘pecados’ en alguna que otra entrevista. Ese ha sido el caso. Tyson revela cuánto dinero se gastó en mujeres y por qué sus hijos no tendrán apenas herencia.

"Mi último millón de dólares lo gasté en mi rehabilitación porque de los 500 millones que aproximadamente hice como boxeador, no me quedó nada. Todo se fue en mujeres y me duró entre 15 y 16 años, parecía muchísimo dinero pero se acabó", confesó Tyson en el podcast The Pivot.

Después de esta revelación, Tyson se permitió el lujo de decir que no dejarle nada de herencia por sus despilfarros a sus hijos es una lección que les vendrá bien: "Lo que les dejo es la enseñanza de trabajar duro y rezar mucho. No les ayudaría el dinero, les haría daño porque no les enseñaría a valerse por sí mismos, a sobreponerse a las adversidades y a ser trabajadores".

Tyson estrenará próximamente una serie en la plataforma Hulu que no estará exenta de polémica. "Hulu es la versión en streaming de la trata de esclavos. Robaron mi historia y no me pagaron. No dejes que Hulu te engañe. No apoyo su historia sobre mi vida. No es 1822. Es 2022".