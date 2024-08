Injusticia y lágrimas: así fueron los 47 segundos del combate entre el boxeador Khelif y la italiana Carini

La polémica por la inclusión de hombres en categorías femeninas ha llegado a los Juegos Olímpicos donde dos deportistas están compitiendo en la categoría de boxeo siendo ambos portadores del cromosoma XY, el cual ha sido detectado en varias pruebas. Es más, los dos atletas en cuestión fueron descalificados del Campeonato Mundial de Boxeo Femenino que se celebró en marzo de 2023 en Nueva Delhi, por este motivo. Sin embargo, ahora están presentes en los Juegos Olímpicos.

Las dos deportistas en cuestión son Imane Khelif y Lin Yu-ting, que representan a Argelia y Taiwán respectivamente. La primera rival de Khelif se retiró a los 47 segundos de empezar.

Este fue el momento:

Angela Carini (blue, female) abandons fight against Imane Khelif (red, male) a few minutes into fight /1 pic.twitter.com/yOIvZkDaow — FairPlayForWomen (@fairplaywomen) August 1, 2024

El combate duró poco debido a la gran diferencia física, hecho que hizo que la italiana decidiese retirarse por miedo a salir herida del duelo. Imane Khelif se impuso con claridad a Angela Carini en su combate de octavos de final del peso wélter. La italiana acabó llorando.

Angela Carini's Olympic dreams smashed today. She breaks down in tears. /7 pic.twitter.com/CBNK2pNFo4 — FairPlayForWomen (@fairplaywomen) August 1, 2024

"No podía seguir. Me dolía mucho la nariz y dije: 'Paren'. Era mejor no seguir. Podía haber sido el combate de mi vida, pero en ese momento tenía que salvaguardar mi propia vida también. Siempre he luchado contra hombres, entreno con mi hermano, pero hoy he sentido demasiado dolor", comentó Carini sobre los golpes recibidos.

"No podía seguir. Me dolía mucho la nariz y dije: 'Paren'. Era mejor no seguir", relató después la italiana. "Podía haber sido el combate de mi vida, pero en ese momento tenía que salvaguardar mi vida también".

"Siempre he luchado contra hombres, entreno con mi hermano, pero hoy… pic.twitter.com/gqSFjZej7p — Alejo Schapire⚡️ (@aschapire) August 1, 2024

En este tuit publicado por el periodista Alejo Schapire se puede ver cómo estaba Carini al acabar el combate y hablar ante los medios.