Mike Tyson, la vida de un díscolo campeón: boxeo, famoseo, cárcel y una oreja arrancada

La oreja que marcó su carrera

Y lo volvería a hacer. "Bueno, si hace lo que estaba haciendo para ser mordido, le volvería a morder, sí. Le mordí porque quería matarlo. Estaba realmente enojado porque me golpeó la cabeza y todo. Me sacó de mi plan de lucha y de todo. Escucha, bueno o malo, no voy a dejar que nadie se lleve mi gloria", comentó Tyson en un documental sobre ese momento en el que mordió y se quedó con un trozo de la oreja de su rival, Evander Holyfield. Fue en el año 1997 durante el tercer asalto.