Luto en el boxeo japonés: mueren dos púgiles por las lesiones cerebrales sufridas en una velada

Hiromasa Urakawa y Shigetoshi Kotari fallecen tras las heridas sufridas durante la velada celebrada el 2 de agosto en el Korakuen Hall de Tokio.

Libertad Digital
Los boxeadores japoneses Hiromasa Urakawa y Shigetoshi Kotari. | Libertad Digital

Los boxeadores japoneses Hiromasa Urakawa y Shigetoshi Kotari han fallecido como consecuencia de las heridas sufridas durante una velada organizada el pasado 2 de agosto en el Korakuen Hall de Tokio, según ha confirmado la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Kotari, de 28 años y de peso superpluma, se enfrentó a su compatriota Yamato Hata y alcanzó un empate tras 12 asaltos justo antes de caer inconsciente. Urakawa, que competía en el peso ligero y que también tenía 28 años, quedó tendido durante el octavo y último asalto contra Yoji Saito y el combate tuvo que detenerse.

Ambos púgiles tuvieron que ser sometidos a operaciones cerebrales. Kotari falleció durante la noche del viernes, mientras que Urakawa sucumbió a las consecuencias de sus heridas el sábado.

La OMB ha mostrado su pesar por estas muertes de los dos púgiles nipones. "Extendemos nuestras más profundas condolencias a las familias, amigos y la comunidad de boxeo japonesa durante este momento increíblemente difícil", indicaba.

