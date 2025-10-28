El tan deseado combate entre Ilia Topuria e Islam Makhachev podría tener lugar en la Casa Blanca el próximo verano… No ha pasado tanto tiempo desde que parecía que el daguestaní no quería enfrentarse al hispano-georgiano interpretándose su subida al peso wélter como una vía de escape al cara a cara. Pues, apenas un año después, parece que este combate va cogiendo forma.

De hecho, en una reciente entrevista con ESPN, el luchador ruso ha asegurado que está dispuesto a pelear con Topuria en la Casa Blanca, tal y como propuso el hispano-georgiano hace apenas unos días. "Ahora viene una buena pelea para mí, y sé que Topuria va a pelear pronto, veremos qué ocurre. Él quiere pelear en la Casa Blanca, y yo también quiero estar ahí. Sería grande para la comunidad de las MMA, la gente quiere ver esa pelea... Sé que la UFC quiere hacer un gran combate en la Casa Blanca. ¿Qué combate será más grande que este?", desliza el discípulo de Khabib Nurmagomedov.

Islam Makhachev wants to fight Ilia Topuria at the White House 👀🔥 "He wants to fight in White House, I also want to be there. It's gonna be big fight for MMA community. If UFC want this fight, we can do this. Which fight gonna be bigger than this?" (via @espnmma) pic.twitter.com/MEDrEuLZS1 — Championship Rounds (@ChampRDS) October 27, 2025

Pero la diferencia de peso entre ambos luchadores puede ser un problema para la UFC de cara a organizar el combate… Makhachev no ve inconveniente en eso y propone luchar en el peso wélter: "si quiere subir, va a ser mejor para mí. Si tengo que cortar peso en las 155 libras va a ser duro", reconocía. No hay que olvidar que, cuando Topuria le retó el año pasado en el ligero, él rechazó alegando que quería primero ver al español probándose con un icono de la categoría. Parece que el KO de Topuria sobre Oliveira convenció al ruso para pelear contra el hispanogeorgiano.

Makhachev aprovechó la entrevista en ESPN para reconocer que es mucho más feliz en su nueva división, ya que se tiene que controlar menos comiendo y acude con una sonrisa a entrenar, por lo que su escenario ideal sería enfrentarse a Topuria en el peso wélter. Esto no es ni mucho menos algo negativo para Topuria, todo lo contrario, de hecho son buenas noticias ya que tiene la intención de convertirse en el primer triple campeón de la UFC. "Nadie ha peleado por un tercer cinturón. Islam terminó en el peso ligero con un auténtico dominio y luego cambió de peso, así que creo que sería una pelea increíble", añadió 'El Matador' al hablar de una posible pelea con Makhachev en la Casa Blanca.

Los condicionantes de ambos peleadores

Antes del enfrentamiento directo en la Casa Blanca, si es que finalmente se produce, tanto el ruso como el hispano-georgiano deben pelear antes. De hecho, Topuria dejó caer hace unos días que era probable que reapareciese en enero, en el inicio del nuevo contrato de la UFC con Paramount. Además, su rival ideal sería Paddy Pimblett si fuera a comienzos de año, si se alarga en el tiempo podría entrar en escena Arman Tsarukyan.

Por su parte, Makhachev tiene una cita clave el próximo 14 de noviembre en el Madison Square Garden de Nueva York. Con un balance de 27 victorias y una sola derrota como profesional, y después de cuatro defensas consecutivas del cinturón del peso ligero, el daguestaní se planta con 33 años ante la oportunidad de convertirse en el undécimo doble campeón de la historia de la UFC. Su rival será el australiano Jack Della Maddalena, que destronó a su amigo Belal Muhammad en la anterior cita por la corona de las 170 libras.

Tanto el hispanogeorgiano como el daguestaní ya han dejado patente su voluntad de encontrarse en 2026 encima del octógono. El primero con ganas de subir de peso y el segundo con ganas de no volver a bajar nunca más a las 155 libras. Sus ideas y caminos coinciden para ver, por fin, la batalla entre el número uno y dos del ranking libra por libra de la UFC hoy en día.