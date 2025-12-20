Anthony Joshua rompe la mandíbula a Jake Paul y destroza al youtuber en el combate de Netflix

Anthony Joshua demostró que el que tuvo, retuvo, se valió de su experiencia y poderío para destrozar en la madrugada de este viernes al YouTuber Jake Paul en el sexto asalto de su pelea dentro de la división de los pesados en el llamado combate de Netflix.

The moment Anthony Joshua knocked Jake Paul out! #JakeJoshua pic.twitter.com/TiP0ovbpzf — Netflix (@netflix) December 20, 2025

Joshua, dos veces campeón de la máxima categoría, demostró por qué es uno de los mejores golpeadores de este deporte, al derribar un par de veces a Paul en el quinto asalto.

Para esas alturas, el YouTuber estaba visiblemente disminuido. Joshua lo percibió también, y lo envió a la lona con un uppercut de derecha al inicio del sexto capítulo. El inglés volvió a derribar a Paul con una combinación de puñetazos a la cabeza.

El británico se llevó una bolsa aproximada de 184 millones de dólares en una pelea que ya a priori era muy desigual.

Con diferentes complexiones y niveles, Jake Paul resistió más de lo previsto con una estrategia basada en evitar esos golpes de Anthony Joshua un año después de ganar a la leyenda Mike Tyson.

Joshua, campeón olímpico en 2012, aprovechó sus casi dos metros y 119 kilos para sobrepasar a un Jake Paul que se mostró huidizo en los primeros asaltos.

Jake Paul acabó con la mandíbula rota: "Creo que tengo rota la mandíbula, sí, de hecho tengo la mandíbula rota, pero estoy satisfecho de haber estado ante uno de los mejores del mundo. Él era mucho más pesado que yo, más alto, ahora voy a tomar un break, pero seguiré boxeando...".

Jake Paul "Creo que tengo la mandíbula rota, por cierto"#JakeJoshua pic.twitter.com/GUB0ol9OPq — SinnombreX (@SoySinnombreX) December 20, 2025

Con la victoria, Joshua puede buscar ahora recuperar el título de peso pesado que perdió contra Oleksandr Usyk. Joshua también ha hablado sobre un combate largamente discutido con su compatriota y excampeón, Tyson Fury. Sin embargo, Fury está actualmente retirado tras derrotas consecutivas ante Usyk en 2024.