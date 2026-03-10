Topuria estalla contra Makhachev por su ausencia en la Casa Blanca: "Islam se excusa"

Ilia Topuria no suele morderse la lengua. Mucho menos cuando cree que alguien ha evitado enfrentarse a él. El campeón del peso ligero de la Ultimate Fighting Championship (UFC) volvió a encender la previa de su próximo combate con un durísimo ataque contra Islam Makhachev, al que acusa de haberse retirado de la pelea prevista para el gran evento que la organización prepara en la Casa Blanca.

El luchador hispano-georgiano será finalmente el protagonista de la velada del próximo 14 de junio, donde defenderá su cinturón ante Justin Gaethje. Sin embargo, Topuria asegura que su rival previsto era otro y que el combate más esperado del momento se cayó a última hora.

Según explicó el propio peleador en redes sociales, la UFC le propuso inicialmente enfrentarse a Makhachev en la cartelera del histórico evento. Topuria asegura que aceptó de inmediato, convencido de que se trataba de una oportunidad única.

"Cuando finalmente me dijeron que estaría en la cartelera de la Casa Blanca, mencionaron a Islam y no dudé ni un segundo en aceptar", explicó el campeón. Sin embargo, todo cambió de forma repentina.

La lesión que lo cambió todo

De acuerdo con la versión oficial, Makhachev no podrá competir debido a una lesión en la mano. Esa circunstancia obligó a la UFC a reorganizar la cartelera y situar como combate estelar el duelo entre Topuria y Justin Gaethje por el cinturón del peso ligero.

El hispano-georgiano, sin embargo, no se cree la explicación. En su mensaje en redes dejó claro que, a su juicio, el ruso ha vuelto a evitar el enfrentamiento. "Una vez más, Islam se excusa. Esta vez es una lesión", escribió con ironía.

Topuria aseguró que incluso el anuncio oficial del combate estaba a punto de producirse cuando recibió la noticia del cambio. "Cuando desperté descubrí que Islam se había lesionado. Y entonces apareció Justin Gaethje", relató. Para el campeón, el resultado es claro: el combate que todos los aficionados quieren ver tendrá que esperar.

Un ataque directo al entorno de Makhachev

La crítica del peleador no se quedó ahí. En su mensaje también lanzó un duro ataque contra el entorno del ruso, incluyendo a los representantes de ambos luchadores. "Ambos mánagers son unas zorras y además feos", escribió sin rodeos, elevando aún más la tensión mediática alrededor del evento.

Topuria terminó su mensaje dirigiéndose directamente a Justin Gaethje, su rival confirmado para junio, con un aviso que también suena a desafío. "Justin, nos vemos en la Casa Blanca. No soy de los que humillan a la gente. Será rápido. Cuando despiertes, todo habrá terminado".

Once again Islam comes up with an excuse. This time it's an injury.

I always knew I would be part of the White House event. Even when the UFC told me at one point that they wouldn't count on me for the event, I knew it was part of the negotiation.

When they finally told me I… — Ilia Topuria (@Topuriailia) March 10, 2026

El evento más mediático de la UFC

La velada en la Casa Blanca promete convertirse en uno de los espectáculos más llamativos de la historia reciente de la UFC. La organización planea construir un octágono temporal en el Jardín Sur de la residencia presidencial, con gradas para miles de asistentes y pantallas gigantes en los parques cercanos.

La idea fue impulsada por Donald Trump como parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, lo que ha multiplicado el impacto mediático del evento.

Para Topuria, el escenario es perfecto para reafirmar su reinado en la división. El campeón llega invicto con un récord de 17-0 y con la ambición de seguir ampliando su legado dentro de la organización.

Una pelea que sigue pendiente

Aunque el combate contra Justin Gaethje será el centro de todas las miradas, la sombra del enfrentamiento con Islam Makhachev seguirá sobrevolando el evento.

Muchos aficionados consideran que ese duelo representa ahora mismo la pelea más grande posible en las MMA. El propio Ilia Topuria ha dejado claro que sigue dispuesto a aceptar el reto incluso si implica subir de categoría.

"Dadme a Makhachev y subo a 77 kilos", aseguró recientemente. Por ahora, ese choque tendrá que esperar. Pero si algo ha demostrado Topuria es que no piensa olvidarlo fácilmente. Y mientras tanto, advierte: alguien pagará en el octágono por la pelea que nunca llegó a producirse.