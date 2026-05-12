Letelier, Mendaña y Gomis brillan en las semifinales de Boxing Talents

El Mad Fight Stadium de San Sebastián de los Reyes, considerado como la casa de los deportes de contacto de los deportes de contacto en la Comunidad de Madrid, fue testigo el pasado viernes de una gran noche de boxeo dentro de las semifinales de Boxing Talents, el nuevo torneo del pugilismo español del que todo el mundo habla, que ha visto la luz en este 2026 con el objetivo de detectar talento emergente, facilitar el salto al profesionalismo y ofrecer una plataforma real de proyección nacional e internacional para los boxeadores y boxeadoras con mayor futuro del país.

Diez vibrantes combates, todos ellos dentro de la categoría Clásico Élite (amateur), que hicieron las delicias de los más de 500 espectadores que llenaron el Mad Fight Stadium. En el ring se dieron cita 20 boxeadores procedentes de distintos puntos de España (Comunidad de Madrid, Andalucía, Aragón, Castilla La Mancha, Comunidad Valencia, Extremadura, Galicia y País Vasco), diez de los cuales lograron su objetivo de clasificarse para la gran final de Boxing Talents, que tendrá lugar el viernes 5 de junio en el Polideportivo José Caballero de Alcobendas (Madrid), tal y como se anunció en esta quinta velada del torneo.

En el último combate de la noche, dentro de los pesos pesados (+90 kilos), el madrileño Rodolpho E. Letelier, que representaba a Javier Pardo, se impuso al vasco Luis Sánchez (representando a José Baena) por RSCI en el primer asalto. El combate prometía, pero Sánchez sufrió rápidamente una brecha en la ceja que obligó al árbitro a parar el combate, decretando como vencedor a Letelier.

En otros dos duelos destacados de la noche, dentro de la recta final de la velada, Jill Gomis (Fight Club Albacete) y Jorge Mendaña (Carabanchel - Giovani Jaramillo) lograron su pase a la final de 75-80 kilos tras superar al pacense Adrián Mahugo (El Cuadrilátero / Zafra) y al gallego Enmanuel Obaseki (@turbo_box) por decisión unánime, respectivamente. Asimismo, el valenciano Ángel Salinas (Paco Tamarit - Sedaví) se impuso al aragonés Álvaro Abad por decisión unánime, en la categoría de 65-70 kilos, mientras que el cordobés José Luis Sáez pudo con el aragonés Daniel Loza (MTZ Aragón - Ezequiel Gurría) por decisión dividida, en 70-75.

Los pesos menores dejaron golpes muy vistosos y mucha emoción. Fue el caso de las semifinales de 55-60 kilos, donde el madrileño Julio Pérez, pupilo de Luis ‘Coraje’ Muñoz, pudo con el aragonés Abraham Lara (CB Utebo) por decisión unánime y Roni Tirado, del Club La Escuela de Jero García, se impuso a David Agudelo (CB Carabanchel), por decisión dividida. Asimismo, Alberto González, del Kaká Boxing de Sevilla, ganó por unánime a Alexander Villagra -pupilo de Jero-, dentro de 50-55 kilos, en un combate muy vistoso con un gran intercambio de golpes.

También las chicas, en los dos primeros combates femeninos que abrieron la velada, dejaron su calidad dentro del ring. Así, la vasca Ilham Boukhris (José Baena) derrotó a Laura Covadonga (CB Carabanchel) por decisión unánime dentro de los 65-70 kilos, mientras que la madrileña Diana Guerrero (CB Intacto) se impuso a la gallega Iria Vázquez (La Vieja Escuela de Vigo) por unánime, en 51-54 kilos.

"Tomamos muy buena nota" para la final

Además de los diez combates, la velada de San Sebastián de los Reyes sirvió para rendir homenaje al concejal de Deportes del Ayuntamiento de Alcobendas, Jesús Tortosa; al presidente de la Federación Madrileña de Boxeo, Enrique Soria; al luchador y propietario del Mad Fight Stadium, Jacko Nicola; y a Don Luis Muñoz, padre del entrenador Luis ‘Coraje’ Muñoz y gran aficionado y entendido del boxeo. Todos ellos recibieron el trofeo de Boxing Talents de manos de Manel ‘El Tigre de Tetuán’ Berdonce, embajador del torneo que a su vez es el encargado de realizar la selección de los boxeadores.

"He tomado muy buena nota de esta velada de San Sebastián de los Reyes de cara a la gran final que vamos a albergar con gran orgullo el 5 de junio en Alcobendas", dijo Jesús Tortosa, gran aficionado a los deportes de contacto, en general, y al taekwondo, en particular -no en vano, ja disputado cuatro Juegos Olímpicos en esta disciplina-. "Boxing Talents es un gran evento que nos permite reforzar la imagen de Alcobendas como Mejor Ciudad Europea del Deporte 2025", añadió el concejal.

Tras las cinco primeras veladas realizadas en Calanda (Teruel), Arteixo (La Coruña), Villanueva de la Torre (Guadalajara), Oliva (Valencia) y San Sebastián de los Reyes (Madrid), Boxing Talents llegará el próximo viernes 5 de junio al Polideportivo José Caballero de Alcobendas. Allí, además de las finales del torneo Clásico Élite, también viviremos un nuevo combate de la Liga Profesional Femenina, en el que las boxeadoras españolas aspiran a competir contra otras deportistas del país, olvidándose de la búsqueda de ranking ficticios.

Conviene recordar que esta liga profesional de Boxing Talents, pionera en España, se basa en un sistema de puntuación puro para garantizar la máxima competitividad: tres puntos por victoria, uno por empate (combate nulo) y cero por la derrota. Los combates se disputarán a cuatro asaltos de dos minutos cada uno y los guantes profesionales de la firma Custom Fighter serán de 10 onzas.

Cinturón blanco de Custom Fighter

Cabe destacar que a los distinso campeones de Boxing Talents -torneo que ha visto la luz gracias a la unión de fuerzas entre la promotora Rock & Box, la consultora deportiva Adsor y Manel Berdonce- se les entregará el cinturón blanco creado por la marca de material deportivo Custom Fighter en colaboración con Rock&Box Magazine. Concebida como símbolo de pureza, nobleza y sacrificio, se trata de una pieza exclusiva que se inspira en el legado del boxeo profesional y en el icónico estilo de Rocky Balboa, además de rendir homenaje a dos leyendas como son María Jesús Rosa, primera campeona mundial española, y a Kiko Martínez, último campeón mundial que ha tenido nuestro país hasta la fecha.

También conviene señalar que los ganadores de cada combate entregarán el trofeo de Boxing Talents a sus contrincantes, como símbolo de la máxima deportividad que inspira a este torneo.

Resultados de los combates

FEMENINO 51 -54 kilos / Semifinal

Diana Guerrero (CB Intacto / Madrid) vence a Iria Vázquez (La Vieja Escuela de Vigo), decisión unánime

FEMENINO 65-70 / Semifinal

Ilham Boukhris (País Vasco / José Baena) a Laura Covadonga (CB Carabanchel), unánime

MASCULINO 50-55 / Semifinal

Alberto González (Kaká Boxing - Sevilla) a Alexander Villagra (La Escuela - Jero García), unánime

MASCULINO 55-60 / Semifinal

Roni Tirado (La Escuela - Jero García) a David Agudelo (CB Carabanchel), dividida

MASCULINO 55-60 / Semifinal

Julio Pérez (Coraje Muñoz) a Abraham Lara (CB Utebo – Aragón), unánime

MASCULINO 65-70 / Semifinal

Ángel Salinas (Paco Tamarit - Sedaví CV) a Álvaro Abad (Aragón- Ezequiel Gurría), unánime

MASCULINO 70-75 / Semifinal

José Luis Sáez (CB Guti / Córdoba) a Daniel Loza (MTZ Aragón- Ezequiel Gurría), dividida

MASCULINO 75-80 / Semifinal

Jill Gomis (Fight Club Albacete) a Adrián Mahugo (El Cuadrilátero / Zafra- Badajoz), unánime

MASCULINO 75-80 / Semifinal

Jorge Mendaña (Carabanchel – G. Jaramillo) a Enmanuel Obaseki (@turbo box - Galicia), unánime

MASCULINO + 90 / Semifinal

Rodolpho E. Letelier (Javier Pardo) a Luis Sánchez (País Vasco - José Baena), RSCI en el primer asalto