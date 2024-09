Jude Bellingham no solo demuestra que es uno de los mejores jugadores del mundo. Su liderazgo, tanto en el campo como fuera de él, brillan con luz propia.

El centrocampista inglés, que ya demostró la pasta de la que está hecho con su nobleza tanto al Birmingham como con el Dortmund, ha salido en defensa de su compañero Rodrygo. El brasileño está atravesando un momento raro. Se quedó fuera de la lista del Balón de Oro, salió a reivindicarse tras una portada del diario Marca en la que se le dejaba fuera mientras aparecían Bellingham, Vinicius y Mbappé.

Rodrygo, que se reivindica mejor en el campo que a través de su entorno -aún colean en el Madrid sus declaraciones la temporada pasada antes de la gran final de Champions contra el Dortmund en la que no cerraba las puertas si no era importante a una salida del Real Madrid y donde ponía por las nubes al City-, vivó un nuevo episodio amargo este martes antes del debut de la nueva máxima competición europea. En la cuenta oficial del Real Madrid de Twitter, el conjunto blanco presentó el partido contra el Stuttgart con una fotografía en la que salían Bellingham, Mbappé y Vinicius...

Ni rastro de Rodrygo. Un error del los encargados de las redes sociales del conjunto merengue que causó un pequeño terremoto. Rodrygo, diez minutos después de la publicación del club, sacó su propio story de él solo con una canción que dice "muchas, muchas, muchas personas malas. Solo quieren tu mal, hablando en tu contra". En la fotografía, el horario del encuentro de la noche, siendo un 'autoanuncio' del Madrid-Stuttgart.

Un post reivindicativo que demostraba el dolor que supone que desde el propio Real Madrid se le deje fuera de ese poker mágico que tiene el equipo de Carlo Ancelotti en ataque.

Tras el partido, Jude Bellingham volvió a ejercer de líder y también de buen compañero. El inglés le dio un zasca monumental a su propio club.

Aprovechando una fotografía que subió Rodrygo tras el triunfo por 3-1 ante el Sttutgart, en la que salían abrazándose Bellingham, Mbappé, Vinicius y el propio Rodrygo, Jude mandó un contundente mensaje a navegantes: "Only the fools forget the R", puso el inglés, que traducido al español significa que "Sólo los tontos olvidan la R".

Bellingham, el líder silencioso de un Real Madrid que está teniendo que lidiar con el ruido exterior generado por extraños... e incluso con el fuego amigo.