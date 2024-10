Ancelotti, sobre los incidentes del derbi: "Hablar de Courtois cuando le han gritado 'muérete' es desviar el tiro"

Carlo Ancelotti lo tiene muy claro después de todo lo ocurrido el pasado domingo en el derbi del Cívitas Metropolitano entre el Atlético y el Real Madrid (1-1), después de que el partido estuviera detenido durante casi 20 minutos por el lanzamiento de objetos al campo en la zona donde se encontraba Thibaut Courtois.

"Los violentos no pueden estar dentro de un campo, es mejor que se queden en otro lugar donde no sean peligrosos", ha dicho este martes el técnico italiano, en la previa del partido de Champions contra el Lille en el Decathlon Arena, donde ha aprovechado para responder a Diego Pablo Simeone y a Koke Resurrección, que acusaron al propio Coutois como parte responsable de lo ocurrido, por supuestas provocaciones a los ultras del Atlético. "Hablar de Courtois cuando le han gritado 'muérete' es desviar el tiro", ha dicho Carletto para responder al técnico y al capitán rojiblancos.

"El tema creo que está bastante claro. En el partido hubo actos violentos y los violentos no pueden estar dentro de un campo de fútbol ni en la sociedad. Esto es lo que ha pasado, y todo el resto, las opiniones, yo, como siempre, las intento respetar, pero lo que ha pasado lo han visto todos", ha dicho Ancelotti antes de medirse al Lille.

Para el italiano, "hablar de otras cosas diferentes a lo que ha pasado es un poco como desviar el foco". "Y el foco es que los violentos no pueden estar en un campo de fútbol. No digo los violentos del Atlético, sino los de cualquier equipo. El fútbol no necesita este tipo de personajes, no necesita violentos, son innecesarios. Es mejor que se queden en otros lugares, donde no sean peligrosos. No hablo de un violento del Atlético, del Real Madrid, del Barcelona o del Villarreal, me da exactamente igual. Los violentos es mejor que nos dejen en paz", subrayaba.

🗣️ Carlo Ancelotti: "Decir que Thibaut Courtois ha provocado, cuando has escuchado los cánticos que recibió es desviar los tiros." VAYA PALO A SIMEONE, MI ENTRENADOR 👏🏻pic.twitter.com/95oyyqrGb7 — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) October 1, 2024

El técnico madridista recordó que a Courtois "le gritaron no sé cuántas veces 'muérete'". "Creo que es desviar el tiro. Es simple, no tengo que añadir más", reiteraba el transalpino, al tiempo que tampoco quiso "opinar cuál puede ser el comportamiento de otras personas y de otros colegas" a los que respeta "mucho" al ser preguntado también por los aplausos de los futbolistas del Atlético a la zona donde se produjeron los lanzamientos de objetos al finalizar el derbi.

Simeone: "Tergiversaron mi opinión"

Sobre este asunto ha hablado también el Cholo Simeone, que en la previa del partido de Champions de este miércoles contra el Benfica en el Estadio Da Luz, ha asegurado que no cambia "absolutamente nada" de lo que dijo tras el derbi, cuando afirmó que Courtois había provocado a la grada, al tiempo que ha abogado de nuevo por poner una "sanción también al que provoca".

"Yo estoy muy bien, estoy tranquilo. Soy una persona muy clara, frontal, me gusta decir lo que siento. No voy a cambiar absolutamente nada de lo que dije el otro día. Antes de la conferencia de prensa, en tres notas individuales reforcé absolutamente el rechazo a la violencia, el rechazo a los agresores lo primero, teniendo como club una gran oportunidad para hacernos fuertes y mostrar hacia afuera lo que se tiene que hacer", ha señalado en la rueda de prensa previa al partido ante el Benfica.

Sobre sus palabras sobre Courtois, cree que se "tergiversaron". "Posteriormente di una opinión, y esa opinión la tergiversaron y la llevaron a donde les convenía, que ya no es mi problema. Ya le sucedió al Dibu Martínez con el gesto de la Copa América al rival -le sancionaron-. Creo que esto hace mejor al fútbol. Le tocó a Courtois el otro día, no había otro que se llamase Pablo, si no diría Pablo. Pero fue Courtois y los gestos que estoy explicando se vieron también. Eso no justifica lo demás", manifestó.

"Yo expliqué la primera situación y después di una opinión. El comunicado que el club hizo, que fue perfecto, no tiene por qué acompañar al entrenador, porque el entrenador dio una opinión de lo que piensa. Va a haber jugadores que cuando griten un gol a la tribuna y hagan un gesto, los árbitros lo van a amonestar. Y después, todo esto que yo dije va a quedar en el recuerdo. Muchos se aprovecharon para divertirse un rato entre lunes y martes", añadió.