El Arsenal frena al PSG; Manchester City y Borussia Dortmund golean

El Arsenal, con goles de Kai Havertz y Bukayo Saka, ha frenado este martes al Paris Saint-Germain (2-0) en la segunda jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones, en la que el Borussia Dortmund se ha situado líder gracias a la goleada frente al Celtic (7-1) y en la que Manchester City y Bayer Leverkusen se han impuesto a Slovan Bratislava (0-4) y AC Milan (1-0), respectivamente.

En el Emirates Stadium, en el duelo de técnicos españoles entre Mikel Arteta y Luis Enrique, los gunners encontraron premio a su dominio a los 20 minutos, en un centro de Leandro Trossard que llegó a las botas de Kai Havertz, que mandó el balón al fondo de las mallas ante la mala salida de Gianluigi Donnarumma. Nuno Mendes respondió antes de la media hora con un disparo que se estrelló en el palo, pero volvió a ser el conjunto inglés el que golpeó; en el minuto 35, Bukayo Saka puso un centro al corazón del área que no tocó nadie, confundiendo al portero italiano, que no pudo evitar el tanto. Así, los ingleses olvidan el empate de su debut y se sitúan octavos.

Mientras, en el Signal Iduna Park, un hat-trick de Karim Adeyemi encarriló antes del descanso el encuentro para el Borussia Dortmund frente al Celtic (7-1). Emre Can, desde el punto de penalti, inauguró la cuenta a los siete minutos, y, después de que Daizen Maeda igualase para los de Glasgow un par de minutos más tarde, Adeyemi anotó sus dos primeros goles de la noche antes de la media hora. De nuevo desde los once metros, Serhou Guirassy incrementó la renta, antes de que el extremo alemán subiese el tercero a su cuenta particular antes del descanso. En la reanudación, Guirassy volvió a golpear y ya en el tramo final del choque Felix Nmecha cerraba la goleada, que deja a los alemanes líderes de la tabla.

El Manchester City, después de no pasar del empate en su estreno ante el Inter, no perdonó en su visita al Slovan Bratislava (0-4). Ilkay Gündogan y Phil Foden, ambos antes de que cumpliese el primer cuarto de hora, pusieron el 2-0 en una primera parte en la que el palo privó de aumentar todavía más la cuenta tanto al alemán como al inglés. Tras el descanso, el noruego Erling Haaland su sumó a la fiesta con su primer gol del curso en la Champions, antes de que James McAtee pusiese su firma en la cuarta diana de la noche tras un genial pase filtrado de Foden. Los de Pep Guardiola son ahora mismo cuartos.

Por su parte, el Bayer Leverkusen sumó su segunda victoria, esta vez ante un AC Milan (1-0) que frenó a los de Xabi Alonso durante los primeros 45 minutos. Sin embargo, después de un paradón de Mike Maignan nada más reanudarse el encuentro, Victor Boniface acabó con la resistencia rossonera en una preciosa jugada con taconazo de Alex Grimaldo que deja al cuadro germano tercero.

La gran sorpresa de la jornada la ofreció el Brest, que fue capaz de golear al Salzburgo en el Red Bull Arena (0-4) y ya es segundo. Un doblete del senegalés Abdallah Sima y los goles de Mahdi Cámara y Mathias Pereira sirvieron a los bretones para auparse al 'Top 8' de la tabla clasificatoria.

En el Giuseppe Meazza, el Inter no falló ante el Estrella Roja (4-0) en un encuentro en el que superó a un cuadro serbio encerrado atrás gracias al acierto del turco Hakan Çalhanoglu, del austriaco Marko Arnautovic, del argentino Lautaro Martínez y del iraní Mehdi Taremi. Por último, Stuttgart y Sparta Praga se repartieron los puntos (1-1), igual que PSV Eindhoven y Sporting de Portugal (1-1).

Con estos resultados, el Dortmund manda en la clasificación con seis puntos, los mismos que el Brest y el Bayer Leverkusen, mientras que City, Inter, Sparta Praga, Sporting, y Arsenal, todos con cuatro unidades, ocupan momentáneamente en ansiado top 8, que evita disputar el playoff.