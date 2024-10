Las despiadadas críticas de Luis Enrique que despellejan a Xavi Hernández

El documental de Luis Enrique en Movistar + titulado, a raíz de una sugerencia del propio técnico asturiano, 'No tenéis ni p... idea" sigue dando mucho que hablar. Además de la charla que tuvo con su equipo al descanso en el partido de Champions ante la Real Sociedad o la personalizada con Kylian Mabppé en la que hace referencia a Michael Jordan para pedir al astro galo que ayude en defensa a su equipo, 'No tenéis ni p... idea" recogió en un nuevo capítulo en el que el protagonista indirecto es Xavi Hernández.

Luis Enrique: "vamos a presionar a Cubarsí y Ter Stegen en la salida de balón". Xavi: "No sé por qué la termina sacando siempre Araújo en dificultades, mejor me voy a dar patadas al cartel publicitario". Twitter Barça: "perdimos por culpa de Araújo".

Las despiadas críticas al juego del Barcelona de la temporada pasada dejan muy retratado a un Xavi que es despellejado vivo por Luis Enrique.

Hay que recordar que PSG y F.C. Barcelona se midieron el pasado mes de abril en la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League. Ganó el Barcelona 2-3 en París, pero el PSG se clasificó para las semifinales tras asaltar la Ciudad Condal y ganar 1-4.

Luis Enrique critica sin pudor el juego del Barça de Xavi: "En París, Ter Stegen batió el récord de balonazos. Mandó 24. Si eres pro-Xavi hablas del tercer hombre, pero un analista normal dice la verdad: esto es un pelotazo largo. Juegan como el Eibar. Si en mi época pasa esto, cuidado. 'Empalaos', no, lo siguiente. Como cambia el cuento".

A Xavi se le pasó todo por que es quien es.

A Xavi se le pasó todo por que es quien es.

Estaba muy verde y su staff más aún.

Luis Enrique también critica abiertamente lo poco trabajado que está en muchos aspectos del juego el Barcelona del señor Hernández: "El Barça de Xavi no es un equipo bueno defensivamente. No es un equipo dominante ni de posesión. Si esto hubiera ocurrido en nuestra época, no habría sido sólo una crítica, habría sido mucho peor".

Hansi Flick está dejando muy retratado a Xavi Hernández -no olvidemos que era un entrenador en prácticas que solo había cogido un equipo en Qatar-, pero lo que no esperaba el técnico de Tarrasa es que le bombardeara el fuego amigo del técnico asturiano.