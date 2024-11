No era el día. No es la temporada, mejor dicho. El Milan, que camina con un transitar irregular en la Serie A, parecía un rival más o menos propicio para que el Real Madrid curase las penas, diez después del bochorno en el Clásico frente al Barcelona (0-4) y al estar más fresco al no haber jugado en Mestalla contra el Valencia por la tragedia de la DANA. Pero no. Los rossoneri también han sacado los colores en su feudo (1-3) a este pobre Madrid, que no levanta cabeza y donde Carlo Ancelotti continúa sin dar con la tecla, experimento fallido tras otro.

Decía el técnico italiano, en la previa del partido ante su exequipo (estuvo en el Milan como futbolista y entrenador), que no tenía ganas de hablar de fútbol por la gota fría. Parecía que su equipo tampoco tenía ganas de jugar. Superado en todo momento por un Milan que llegaba a Chamartín desahuciado, con sólo tres puntos en Champions y renqueante en su liga. Pero los lombardos le pusieron más ganas que un rival apático, que pagó muy caro sus errores en defensa y no tuvo ni ideas ni fluidez en ataque. Los males de siempre, en definitiva.

Ni magia del Bernabéu, ni nada parecido. El Madrid pierde con justicia y se complica el billete directo a octavos al sumar sólo 6 puntos de 12 posibles. No todos los días son fiesta. Hace dos semanas apareció Vinícius ante el Borussia Dortmund para liderar una remontada mágica (5-2), pero esta vez los blancos se estrellaron contra un Milan que, aunque no necesitó su mejor versión, sí agradeció la impronta táctica que el portugués Paulo Fonseca ha transmitido al equipo, además de unas piernas frescas y una notable superioridad física, clave en el fútbol moderno.

Es la primera vez que el Madrid encadena dos derrotas seguidas en su feudo desde marzo de 2019, cuando también perdió ante el Barça (0-1) y el Ajax (1-4) en Champions. Además, los blancos no perdían en casa en la máxima competición continental desde abril de 2022, cuando cayeron por 2-3 frente al Chelsea, en lo que fue el preludio de la decimocuarta Champions, la más antológica ganada por el Madrid en su historia.

La noche comenzó con un emotivo homenaje a las víctimas de la DANA y los pitos al himno de la UEFA por la gala del Balón de Oro en París, adonde el Madrid decidió no acudir a última hora tras conocer que el galardón iba a ser para Rodri Hernández y no para Vinícius. El Madrid empezó con cierto ritmo y presionando arriba a un Milan valiente con el balón. Pero todo fue un espejismo porque los de casa volvieron a naufragar a las primeras de cambio. Uno de los señalados esta noche, Tchouaméni. El francés, muy blando, permitió que Malick Thiaw rematara de cabeza en el primer palo para adelantar a los italianos y hacer añicos el plan de Ancelotti.

Mbappé, que empezó tan fallón como en el Clásico, y Vinícius trataron de responder rápido con dos ocasiones seguidas que Maignan rechazó de forma efectiva. El Milan intentó hacer daño a balón parado, pero el que encontró premio fue el Madrid con el tanto del empate. Vinícius se encontró el balón tras una buena combinación dentro del área entre Bellingham y Mendy dentro del área, y cuando el brasileño intentaba rebasar a Emerson Royal, el central tocó levemente al delantero. Vini se reivindicó tirando a lo Panenka la pena máxima para igualar el partido.

Con pausa.

Con sonrisa. Vinicius no falla desde los 11 metros.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/lEJt1ObrKs — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 5, 2024

El Bernabéu soñaba con otra remontada... pero no. El Madrid entregó de forma incomprensible el mando al Milan y el 1-2 nació de otro error grosero en la construcción de Tchouaméni, que no está a la altura de este equipo. El fallo del galo permitió a Rafael Leao, pura potencia, recibir en el área, girarse y exigir a un Lunin que, después de salvar un buen disparo previo, respondió bien estirando el brazo, aunque Morata recogió el rechace y marcó a placer silenciando al coliseo blanco.

Ancelotti reaccionó con dos cambios, dando entrada a Camavinga y Brahim por Fede Valverde y Tchouaméni. Pero el técnico italiano, descontento, no consiguió provocar esa reacción deseada. El Real Madrid seguía sin proponer nada en ataque y sufría atrás, con Lunin salvando un remate certero y potente de Leao que pudo ser definitivo. De no ser por el meta ucraniano, que hizo más de un paradón, la sangría habría sido mayor.

La grada se empezaba a impacientar ante el descontrol de su equipo, que no mordía, con una presión muy desestructurada e, incluso, con sus cracks desaparecidos. Bellingham, generoso en el esfuerzo, seguía desacertado de cara a gol: el Madrid seguía sin rumbo rondando ya el minuto 70, en esa zona donde muchas veces el equipo se siente cómodo y cogiendo el mando. Pero, como reza el inicio de esta crónica, no era el día.

Entró en bucle el Madrid y desprotegió su defensa en el peor momento. Otra cabalgada fenomenal de Leao, que encontró a Reijnders en el área, y el holandés se inventó un gran control para batir con cierta facilidad a Lunin. El 14 del Milan no se amedrentó en el Bernabéu: asumió galones y se echó el equipo a la espalda, manejando la nave rossonera, para liderar el triunfo de los suyos. Con el Madrid siempre puede ocurrir algo en el rush final: Antonio Rüdiger firmó el 2-3, pero el árbitro lo anuló por fuera de juego del propio central alemán. Brahim, un ex del Milan, también pudo haber marcado, pero su remate solo de cabeza lo paró un acertado Maignan.

Al final, inesperada derrota del Madrid —antes de visitar al Liverpool y a la Atalanta— que complica seriamente su billete para octavos, ya no digamos el pase directo acabando entre los ocho primeros. Pintan bastos y, de momento, la solución parece muy lejana.



Ficha técnica

Real Madrid, 1: Lunin; Lucas Vázquez, Militao, Rüdiger, Mendy (Fran García, m.74); Tchouaméni (Camavinga, m.46), Fede Valverde (Brahim, n.46), Modric (Ceballos, m.63), Bellingham (Rodrygo, m.74); Vinícius y Mbappé

AC Milan, 3: Maignan; Emerson Royal (Calabria, m.93), Tomori, Thiaw, Theo Hernández; Musah (Pavlovic, m.93), Reijnders, Fofana; Pulisic (Loftus-Cheek, m.70), Leao (Okafor, m.77) y Morata (Abraham, m.70).

Goles: 0-1, m.12: Thiaw; 1-1, m.23: Vinícius de penalti; 1-2, m.39: Morata;: 1-3, m.73: Reijnders

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia). Amonestó a Camavinga (58), Lucas (68), Militao (68) y Vinícius (71) por el Real Madrid; y a Morata (21) y Fofana (85) por el Milan

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga de Campeones disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 79.300 espectadores. Se rindió un emotivo homenaje a las víctimas de la dana con una bandera gigante de la Comunidad Valenciana en un lateral, el lema "Valencia somos todos" en el videomarcador y las camisetas de los jugadores del Real Madrid, que portaron brazaletes negros