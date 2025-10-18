En directo, Barcelona-Girona: Fermín, al palo
¡¡LE PEGA FERMÍN DESDE LA FRONTAL Y LA PELOTA LLEGÓ A GOLPEAR EN EL PALO!!
¡ESTÁ EMPEZANDO A LLOVER A CÁNTAROS EN BARCELONA!
Metiendo el puño Gazzaniga para conjurar el peligro...
¡¡¡COOOOOMIIIIEEEEEENZAAAAA LA SEGUNDA MITAD!!!
Un cambio en el Barça: entra Fermín por Toni Fernández.
A ver si el choque sigue por los mismos derroteros en la segunda mitad.
¡No se vayan muy lejos porque regresamos enseguida!
Primera parte espectacular en el Lluís Companys. Se adelantó el Barça con un buen gol de Pedri y, cuando parecía que podría llegar el 2-0, lo que vino fue el empate con un golazo de chilena de Witsel. Los de Flick tuvieron ocasiones para haberse puesto nuevamente por delante, como un lanzamiento de falta de Rashford al larguero, pero también los gerundenses pudieron voltear el marcador con clarísimas ocasiones de Bryan Gil, Witsel y Portu, que estrelló un balón en el palo.
¡¡¡NO HAY TIEMPO PARA MÁS Y NOS VAMOS AL DESCANSO EN MONTJUIC CON ESTE 1-1 EN EL MARCADOR!!!
Córner a favor del Barça...
¡¡¡OTRA OCASIÓN CLARÍSIMA PARA EL GIRONA... LA HA VUELTO A TENER WIIIITSEEEEEEEEL!!!
¡¡¡LA MANDA FUERA BRYAN GIL EN EL TERCER MANO A MANO QUE HA TENIDO EL GIRONA ANTE SZCZESNY!!!
¡SALE MUY DESVIADA ESA VOLEA DE LAMINE YAMAL!
Vuelve a apretar el Barça...
¡PELIGROSÍSIMA CONTRA DEL GIRONA! Centra Vanat desde la derecha buscando a Portu, pero corta Koundé. Había fuera de juego en cualquier caso.
¡¡¡AL LAAARGUEEEEEEROOOOOO... CASI MARCA UN GOLAZO RASHFORD!!!
Falta peligrosísima a favor del Barça. Ojo aquí a Rashford...
¡¡¡PARADÓN DE GAZZANIGA A FRENKIE DE JOOOOOONG!!!
Pérdida incomprensible de Pedri, en una acción nada habitual en él, de la que casi saca tajada Portu con Szczesny ya batido.
¡¡¡AL PAAAAAAAALOOOOOOOOOO... PORTUUUUUUUUUUU!!!
¡OJO PORQUE QUIERE EL SEGUNDO EL GIRONA!
Sale a tiempo Gazzaniga ante Marcus Rashford.
Brutal golazo de chilena de Axel Witsel. Llega el 1-1 cuando todo apuntaba a que el Barça podría marcar el segundo.
¡¡¡GOOOOOOOOLAAAAAZOOOOOOOO!!! ¡¡¡QUÉ GOLAZO DE WIIIITSEEEEL PARA FIRMAR EL EMPATE EN MONTJUIC!!!
Segundo córner consecutivo para el cuadro de Míchel, que quiere reaccionar en el Lluís Companys.
Demasiado largo ese control de Pedri... recupera Blind para el Girona.
Mal control de Toni Fernández y balón para el Girona en saque de banda.
Así ha sido el gol de Pedri. ¡Un auténtico golazo!
¡¡¡GOOOOOOOOOOOOL DE PEEEEDRIIIIIII!!! ¡¡¡SE ADELANTA EL BARÇA EN MONTJUIC!!!
¡LA HA VUELTO A TENER CLARA AQUÍ LAMINE YAMAL! El Barça, sometiendo al Girona.
Sigue sometiendo el Barça al Girona...
Mano clara de Arnau al cortar el pase.
Se la ponía Lamine a Toni y éste a Balde, pero corta muy atento Bryan Gil en tareas defensivas.
¡¡¡SE MARCHA DESVIADO EL TIRO DE LAMINE YAMAL!!!
¡LE PEGA DIRECTAMENTE A PUERTA RASHFORD Y METE LOS PUÑOS GAZZANIGA!
Recibe Balde y es objeto de falta por parte de Bryan Gil. Ojo aquí a Rashford...
¡¡¡COOOOOMIIIEEEENZAAA EL PARTIDO!!! Mueve ya la pelota el Girona... después de la breve protesta, convocada por AFE, por la disputa del Villarreal-Barça en Miami.
Se saludan en el centro del campo Frenkie de Jong y Arnau.
Toni Fernández, en punta, y Casadó son las grandes novedades por parte de Hansi Flick.
¡TODO LISTO PARA QUE DÉ COMIENZO EL PARTIDO EN MONTJUIC DENTRO DE UNOS MINUTOS!
¡Y también el once de Míchel en el Girona!
𝐎𝐍𝐙𝐄! ❤️🤍
¡VAMOS YA SIN MÁS DILACIÓN CON LOS ONCES! Ojo porque hay sorpresas en el de Flick...
📋 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟
Al igual que el Barça, el Girona visita Montjuïc con muchas bajas. Míchel cuenta con hasta siete bajas confirmadas, entre la que destaca la de Azzedine Ounahi. El centrocampista sufrió una lesión en el sóleo de la pierna izquierda duelo frente al Espanyol disputado hace dos jornadas y no podrá estar disponible en el duelo frente al conjunto blaugrana.
Esta no será la única ausencia con la que cuente el técnico madrileño en el centro del campo, ya que Thomas Lemar y Donny van de Beek también están lesionados. Es por ello que se espera que el entrenador 'gironí' opte una defensa de cinco para protegerse del diezmado aunque siempre peligroso ataque culé.
Flick podrá volver a contar con Lamine Yamal, quien ya está recuperado de sus molestias en el pubis y que ha podido entrenar toda la semana con el grupo. También está de vuelta Fermín López, que todo apunta que será titular tras confirmarse una nueva lesión muscular de Dani Olmo, uno de los damnificados por el virus FIFA que ha atizado y bien al vestuario culé.
El catalán se lesionó el pasado viernes en un entrenamiento con la selección española, sumándose a la larga lista que hay en la enfermería blaugrana. En ella también aparecen Robert Lewandowski y Ferran Torres, ambos lesionados en el parón de selecciones. Así, parece que Marcus Rashford será el delantero centro.
Desde la contundente derrota frente al Levante UD (0-4) en Montilivi, el Girona ha conseguido una victoria y dos empates, uno de ellos de mucho mérito frente al Athletic Club (1-1) en San Mamés.
Los de Hansi Flick se fueron al parón de selecciones después de una semana para olvidar, en la que perdieron en el descuento frente al PSG (1-2) en la Champions y fueron superados ampliamente por el Sevilla en el Pizjuán (4-1).
El FC Barcelona recibe al Girona en un duelo en el que equipo blaugrana buscará volver a la senda del triunfo tras sumar dos derrotas consecutivas, la última de ellas sin un Lamine Yamal que está de vuelta tras superar sus molestias en el pubis en un derbi que, debido a las importantes y numerosas bajas en ambos bandos, estará bastante descafeinado.
¡Hola a todos! Muy buenas tardes y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este partido de la novena jornada de LaLiga EA Sports.
En directo, desde el Olímpico Lluis Companys, derbi catalán Barça-Girona.
Con el arbitraje del extremeño Jesús Gil Manzano.
Barcelona
- Wojciech Szczęsny
- Jules Koundé
- Eric García
- Pau Cubarsí
- Alejandro Balde
- Pedri
- Frenkie de Jong
- Marc Casadó
- Lamine Yamal
- Toni Fernández
- Marcus Rashford
- Suplentes: Diego Kochen, Eder Aller, Ronald Araújo, Xavi Espart, Gerard Martín, Jofre Torrents, Andreas Christensen, Dro Fernández, Marc Bernal, Fermín López, Juan Hernández y Roony Bardghji
Girona
- Paulo Gazzaniga
- Hugo Rincón
- Vitor Reis
- Daley Blind
- Álex Moreno
- Bryan Gil
- Arnau Martínez
- Axel Witsel
- Joel Roca
- Portu
- Vladyslav Vanat
- Suplentes: Vladyslav Krapyvtsov, Dominik Livaković, Jhon Solís, Viktor Tsygankov, Yáser Asprilla, Lancinet Kourouma, Gibert Jordana, Papa Dame Ba, Abel Ruíz y Cristhian Stuani