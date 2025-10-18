Menú

En directo, Barcelona-Girona: Fermín, al palo

Barcelona

1
1

Girona

Pedri (m.12)

Witsel (m.20)

El Barça confía en Lamine Yamal en un derbi descafeinado, y donde los culés esperan sumar los tres puntos para asaltar el liderato provisional.
Oportunidad Minuto 51

¡¡LE PEGA FERMÍN DESDE LA FRONTAL Y LA PELOTA LLEGÓ A GOLPEAR EN EL PALO!!
Minuto 48

¡ESTÁ EMPEZANDO A LLOVER A CÁNTAROS EN BARCELONA!
Minuto 46

Metiendo el puño Gazzaniga para conjurar el peligro...
Comienzo o final Minuto 46

¡¡¡COOOOOMIIIIEEEEEENZAAAAA LA SEGUNDA MITAD!!!
Cambio Un cambio en el Barça

Un cambio en el Barça: entra Fermín por Toni Fernández.
Volvemos enseguida

A ver si el choque sigue por los mismos derroteros en la segunda mitad.

¡No se vayan muy lejos porque regresamos enseguida!
Descanso

Primera parte espectacular en el Lluís Companys. Se adelantó el Barça con un buen gol de Pedri y, cuando parecía que podría llegar el 2-0, lo que vino fue el empate con un golazo de chilena de Witsel. Los de Flick tuvieron ocasiones para haberse puesto nuevamente por delante, como un lanzamiento de falta de Rashford al larguero, pero también los gerundenses pudieron voltear el marcador con clarísimas ocasiones de Bryan Gil, Witsel y Portu, que estrelló un balón en el palo.
Comienzo o final Minuto 45+1

¡¡¡NO HAY TIEMPO PARA MÁS Y NOS VAMOS AL DESCANSO EN MONTJUIC CON ESTE 1-1 EN EL MARCADOR!!!
Minuto 42

Córner a favor del Barça...
Oportunidad Minuto 40

¡¡¡OTRA OCASIÓN CLARÍSIMA PARA EL GIRONA... LA HA VUELTO A TENER WIIIITSEEEEEEEEL!!!
Oportunidad Minuto 39

¡¡¡LA MANDA FUERA BRYAN GIL EN EL TERCER MANO A MANO QUE HA TENIDO EL GIRONA ANTE SZCZESNY!!!
Minuto 37

¡SALE MUY DESVIADA ESA VOLEA DE LAMINE YAMAL!
Minuto 34

Vuelve a apretar el Barça...
Minuto 32

¡PELIGROSÍSIMA CONTRA DEL GIRONA! Centra Vanat desde la derecha buscando a Portu, pero corta Koundé. Había fuera de juego en cualquier caso.
Oportunidad Minuto 29

¡¡¡AL LAAARGUEEEEEEROOOOOO... CASI MARCA UN GOLAZO RASHFORD!!!
Minuto 28

Falta peligrosísima a favor del Barça. Ojo aquí a Rashford...
Oportunidad Minuto 26

¡¡¡PARADÓN DE GAZZANIGA A FRENKIE DE JOOOOOONG!!!
Minuto 24

Pérdida incomprensible de Pedri, en una acción nada habitual en él, de la que casi saca tajada Portu con Szczesny ya batido.
Oportunidad Minuto 24

¡¡¡AL PAAAAAAAALOOOOOOOOOO... PORTUUUUUUUUUUU!!!
Minuto 22

¡OJO PORQUE QUIERE EL SEGUNDO EL GIRONA!
Minuto 22

Sale a tiempo Gazzaniga ante Marcus Rashford.
Minuto 21

Brutal golazo de chilena de Axel Witsel. Llega el 1-1 cuando todo apuntaba a que el Barça podría marcar el segundo.
Gol Minuto 20

¡¡¡GOOOOOOOOLAAAAAZOOOOOOOO!!! ¡¡¡QUÉ GOLAZO DE WIIIITSEEEEL PARA FIRMAR EL EMPATE EN MONTJUIC!!!
Minuto 19

Segundo córner consecutivo para el cuadro de Míchel, que quiere reaccionar en el Lluís Companys.
Minuto 18

Demasiado largo ese control de Pedri... recupera Blind para el Girona.
Minuto 16

Mal control de Toni Fernández y balón para el Girona en saque de banda.
Minuto 14

Así ha sido el gol de Pedri. ¡Un auténtico golazo!
Gol Minuto 12

¡¡¡GOOOOOOOOOOOOL DE PEEEEDRIIIIIII!!! ¡¡¡SE ADELANTA EL BARÇA EN MONTJUIC!!!
Oportunidad Minuto 11

¡LA HA VUELTO A TENER CLARA AQUÍ LAMINE YAMAL! El Barça, sometiendo al Girona.
Minuto 10

Sigue sometiendo el Barça al Girona...
Minuto 8

Mano clara de Arnau al cortar el pase.
Minuto 6

Se la ponía Lamine a Toni y éste a Balde, pero corta muy atento Bryan Gil en tareas defensivas.
Oportunidad Minuto 4

¡¡¡SE MARCHA DESVIADO EL TIRO DE LAMINE YAMAL!!!
Minuto 3

¡LE PEGA DIRECTAMENTE A PUERTA RASHFORD Y METE LOS PUÑOS GAZZANIGA!
Minuto 2

Recibe Balde y es objeto de falta por parte de Bryan Gil. Ojo aquí a Rashford...
Comienzo o final Minuto 1

¡¡¡COOOOOMIIIEEEENZAAA EL PARTIDO!!! Mueve ya la pelota el Girona... después de la breve protesta, convocada por AFE, por la disputa del Villarreal-Barça en Miami.
Saludo entre capitanes

Se saludan en el centro del campo Frenkie de Jong y Arnau.
Toni Fernández, gran novedad

Toni Fernández, en punta, y Casadó son las grandes novedades por parte de Hansi Flick.

Todo preparado

¡TODO LISTO PARA QUE DÉ COMIENZO EL PARTIDO EN MONTJUIC DENTRO DE UNOS MINUTOS!
El once de Míchel

¡Y también el once de Míchel en el Girona!
Sorpresas en el once de Flick

¡VAMOS YA SIN MÁS DILACIÓN CON LOS ONCES! Ojo porque hay sorpresas en el de Flick...
Míchel tiene muchas bajas

Al igual que el Barça, el Girona visita Montjuïc con muchas bajas. Míchel cuenta con hasta siete bajas confirmadas, entre la que destaca la de Azzedine Ounahi. El centrocampista sufrió una lesión en el sóleo de la pierna izquierda duelo frente al Espanyol disputado hace dos jornadas y no podrá estar disponible en el duelo frente al conjunto blaugrana.

Esta no será la única ausencia con la que cuente el técnico madrileño en el centro del campo, ya que Thomas Lemar y Donny van de Beek también están lesionados. Es por ello que se espera que el entrenador 'gironí' opte una defensa de cinco para protegerse del diezmado aunque siempre peligroso ataque culé.
Vuelve Lamine, pero Flick tiene bajas importantes

Flick podrá volver a contar con Lamine Yamal, quien ya está recuperado de sus molestias en el pubis y que ha podido entrenar toda la semana con el grupo. También está de vuelta Fermín López, que todo apunta que será titular tras confirmarse una nueva lesión muscular de Dani Olmo, uno de los damnificados por el virus FIFA que ha atizado y bien al vestuario culé.

El catalán se lesionó el pasado viernes en un entrenamiento con la selección española, sumándose a la larga lista que hay en la enfermería blaugrana. En ella también aparecen Robert Lewandowski y Ferran Torres, ambos lesionados en el parón de selecciones. Así, parece que Marcus Rashford será el delantero centro.
El Girona de Míchel, al alza

Desde la contundente derrota frente al Levante UD (0-4) en Montilivi, el Girona ha conseguido una victoria y dos empates, uno de ellos de mucho mérito frente al Athletic Club (1-1) en San Mamés.
A superar las dos derrotas consecutivas

Los de Hansi Flick se fueron al parón de selecciones después de una semana para olvidar, en la que perdieron en el descuento frente al PSG (1-2) en la Champions y fueron superados ampliamente por el Sevilla en el Pizjuán (4-1).

Al asalto del liderato provisional

El FC Barcelona recibe al Girona en un duelo en el que equipo blaugrana buscará volver a la senda del triunfo tras sumar dos derrotas consecutivas, la última de ellas sin un Lamine Yamal que está de vuelta tras superar sus molestias en el pubis en un derbi que, debido a las importantes y numerosas bajas en ambos bandos, estará bastante descafeinado.
Previa

¡Hola a todos! Muy buenas tardes y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este partido de la novena jornada de LaLiga EA Sports.

En directo, desde el Olímpico Lluis Companys, derbi catalán Barça-Girona.

Con el arbitraje del extremeño Jesús Gil Manzano.

Barcelona

  • Wojciech Szczęsny
  • Jules Koundé
  • Eric García
  • Pau Cubarsí
  • Alejandro Balde
  • Pedri
  • Frenkie de Jong
  • Marc Casadó
  • Lamine Yamal
  • Toni Fernández
  • Marcus Rashford
  • Suplentes: Diego Kochen, Eder Aller, Ronald Araújo, Xavi Espart, Gerard Martín, Jofre Torrents, Andreas Christensen, Dro Fernández, Marc Bernal, Fermín López, Juan Hernández y Roony Bardghji

Girona

  • Paulo Gazzaniga
  • Hugo Rincón
  • Vitor Reis
  • Daley Blind
  • Álex Moreno
  • Bryan Gil
  • Arnau Martínez
  • Axel Witsel
  • Joel Roca
  • Portu
  • Vladyslav Vanat
  • Suplentes: Vladyslav Krapyvtsov, Dominik Livaković, Jhon Solís, Viktor Tsygankov, Yáser Asprilla, Lancinet Kourouma, Gibert Jordana, Papa Dame Ba, Abel Ruíz y Cristhian Stuani

