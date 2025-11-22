Lewandowski y Ferran Torres ponen los goles en el regreso al Camp Nou
Barcelona
Athletic de Bilbao
Lewandowski (min. 4), Ferran (min. 45+2)
El Barcelona vuelve al Camp Nou en un partidazo ante el Athlrtic.
Salta al terreno de juego Araujo para ocupar la posición de Balde. Recordad que el defensa español recibió asistencia durante la primera mitad del partido.
"Seguir igual, aprovechar las oportunidades y meter un gol para meternos en el partido", son las indicaciones de Ernesto Valverde a sus futbolistas.
Este ha sido el pase de Lamine Yamal y el posterior gol de Ferran Torres antes de marcharse al descanso.
ESE PASE DE LAMINE YAMAL ES PURO ORO 🪄
La asistencia a Ferran Torres es una LOCURA#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/CnX4ocNxwU— DAZN España (@DAZN_ES) November 22, 2025
Los jugadores se marchan al túnel de vestuarios después de los primeros 45 minutos con dominio de balón blaugrana. Lewandowski adelantó al equipo de Hansi Flick en el regreso a casa después de casi dos años y medio y Ferran Torres amplió el marcador antes de dirigirse al túnel de vestuarios. Los de Valverde, primero por mediación de Unai Simón y posteriormente con Nico Williams, pudieron empatar el partido antes del segundo tanto culé. Sin embargo, Joan García estuvo firme bajo palos.
¡Final de la primera mitad en el Spotify Camp Nou! El FC Barcelona se marcha por delante a los vestuarios gracias al tempranero tanto de Robert Lewandowski y al gol de Ferran Torres al borde del descanso.
Goooooool de Ferran Torres. La asistencia de exterior de Lamine Yamal leyendo la carrera desde segunda línea de Ferran, Unai Simón frenó la pelota, pero el balón terminó entrando en la portería.
Se añaden dos minutos en el encuentro.
El Athletic Club se encuentra más cómodo en el terreno de juego en los últimos minutos de la primera mitad.
Ruiz de Galarreta ve la tarjeta amarilla por una falta sobre Fermín López. El jugador del Athletic Club se perderá el próximo partido ante el Levante.
Yuri Berchiche centra al área y remata Nico Williams a la derecha de la portería de Joan García en un nuevo aviso de Los Leones.
La ocasión más clara para el equipo de Ernesto Valverde. Un pase milimétrico de Sancet a Nico Williams, este deja de cabeza a Unai Gómez, quien lanza a portería y se encuentra con el bloqueo de Joan García.
Con esta efusividad ha celebrado Robert Lewandoswki el primer gol en el Camp Nou después de 909 días.
Nueva casa, la misma pasión. 🤜🤛#LaLigaHighlights pic.twitter.com/VVNhUp0toT— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 22, 2025
Se reanuda el partido, pequeño susto para Balde que ya entra al césped.
Balde se tira al césped y se echa las manos a la cabeza. Las asistencias del FC Barcelona saltan al terreno de juego para interesarse por lo que le ocurre.
Dani Olmo envía un pase a Ferran y el futbolista se perfila para tirar, pero el esférico se va alto.
Dos córners consecutivos ejecutados por Berenguer que no logran causar problemas al equipo de Hansi Flick.
Los pitos son los protagonistas cada vez que Nico Williams tiene el balón en el Camp Nou.
Así ha sido el saque de honor en el regreso al estadio blaugrana.
¡QUÉ MOMENTO MÁS EMOTIVO! 🥹🥹🥹🥹
El momento en el que el socio número 6 del FC Barcelona realizó el saque de honor en el Camp Nou#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/WdIFuZUPhn— DAZN España (@DAZN_ES) November 22, 2025
Ruiz de Galarreta ejecuta una falta que no encuentra control de ningún ‘León’ dentro del área culé.
El 64% de la posición es para el equipo culé, al que se le ve muy cómodo dentro del terreno de juego.
Gol anulado por fuera de juego de Ferran Torres.
Lamine Yamal da un pase exterior, pero la defensa del Athletic Club está atenta para cortar el esférico.
Ferran envía un centro al área que contrala Fermín, pero consigue sacar Unai Simón. En el rechace, Dani Olmo no es capaz de batir al portero y el balón se va por encima de la portería.
Centro de Lamine Yamal que no es capaz de controlar Robert Lewandowski en el interior del área.
Dani Olmo pone un pase filtrado a Ferran, pero el balón corre muy rápido y el futbolista culé no puede llegar.
Fuera juego de Laporte y pondrá en juego el balón Joan García para el FC Barcelona.
Saque de esquina favorable al equipo de Ernesto Valverde que ejecuta Berenguer a la corta y será de nuevo córner.
Lo intenta Nico Williams, pero el disparo se va muy desviado.
El centro de Athletic llega a las manos de Joan García sin crear peligro a los blaugranas.
El centro de Lamine Yamal termina en las manos de Unai Simón y sale el Athletic hacia la portería blaugrana.
Goooooooool de Robert Lewandowski. El 9 del FC Barcelona con un gran golpeo con la izquierda envía el balón al fondo de la red y abre el marcador ante el Athletic Club.
¡Comienza el partido! El FC Barcelona es el encargado de poner el balón a rodar en casa, en concreto, Lewandowski.
Antes de que comience a rodar el balón, se guarda un minuto de silencio por las víctimas de violencia machista con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
El socio número 6 del FC Barcelona, Juan Calera, es el encargado de realizar el saque de honor en un día tan especial.
Bufandas al aire de los aficionados, suena el himno del FC Barcelona en el estadio y todos cantan al unísono, con fuegos artificiales incluidos.
Menos de cinco minutos para que de comienzo el encuentro entre FC Barcelona y Athletic Club, 909 días después los aficionados blaugranas se han dado cita para volver a vibrar en casa con su equipo.
En el centro del campo una gran lona con la frase "Tornem a casa".
Así ha sonado el Camp Nou a la salida de los futbolistas culés al césped.
Esa sensación de pisar el césped de tu nueva casa. 😍 pic.twitter.com/t8QXrNpgOY— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 22, 2025
Ya tiene Valverde a sus once jugadores para enfrentarse al FC Barcelona: Unai Simón, Gorosabel, Vivian, Laporte, Yuri, De Galarreta, Jauregizar, Unai Gómez, Nico Williams, Sancet y Berenguer.
Sorprende Flick, en la vuelta a la titularidad de Joan García, colocando en el once juntos a Balde y Gerard Martín. Además deja a Casadó en el banquillo.
Vamos a repasar los onces iniciales de ambos equipos. El F.C. Barcelona sale de cara con: Joan García, Gerard Martín, Koundé, Cubarsí, Balde, Eric García, Olmo, Fermín, Lamine Yamal, Ferran Torres y Lewandowski.
Laporta aseguró sobre el misterioso saque de honor: "Yo no haré el saque de honor. Será de una persona representativa de toda la masa social del barcelonismo. Algo simbólico. Un socio veterano".
Llegó el día. Vuelve el Barcelona a jugar en su estadio, en el Camp Nou. Eso sí, con tan solo 45.401 espectadores. Gran fiesta en la previa para todo el barcelonismo. Apertura de puertas en el estadio dos horas antes del choque. Actuaciones musicales en la previa, con Figa Flawas y el Orfeo Català, saque de honor sorpresa, show en el descanso con The Tyets y un misterioso saque de honor del que no se sabe quien será su protagonista.
Muy buenas tardes. Hoy se estrena el remodelado Camp Nou con un partido de enjundia entre el F.C. Barcelona y el Athletic de Bilbao.
Barcelona
- Joan García
- Jules Koundé
- Pau Cubarsí
- Eric García
- Gerard Martín
- Fermín López
- Dani Olmo
- Ferran Torres
- Lamine Yamal
- Robert Lewandowski
- Alejandro Balde
- Suplentes: Diego Kochen, Wojciech Szczęsny, Andreas Christensen, Ronald Araújo, Marc Casadó, Raphinha, Dro Fernández, Marc Bernal y Roony Bardghji
Athletic de Bilbao
- Unai Simón
- Andoni Gorosabel
- Daniel Vivian
- Aymeric Laporte
- Yuri Berchiche
- Iñigo Ruiz de Galarreta
- Mikel Jauregizar
- Álex Berenguer
- Oihan Sancet
- Nico Williams
- Unai Gómez
- Suplentes: Alex Padilla, Adama Boiro, Jesús Areso, Aitor Paredes, Íñigo Lekue, Alejandro Rego, Selton Sanchez, Robert Navarro, Nico Serrano, Mikel Vesga, Gorka Guruzeta y Urko Izeta