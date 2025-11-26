¡Sorpresón en el once inicial de Xabi Alonso!
Mendilibar y el infierno griego miden el nivel de resiliencia de Xabi Alonso.
Olympiacos
Real Madrid
Tras tres tropiezos consecutivos el Madrid necesita recuperar la senda de la victoria en el infierno griego.
Por su parte Mendilibar sale de cara con: Tzolakis, Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega, Dani García, Mouzakitis, Gelson Martins, Chiquinho, Podence y El Kaabi.
Sale de cara Alonso con un once muy físico y con la gran novedad de Mendy. No juega Bellingham que tenía molestias musculares y ha sido duda hasta última hora y habrá que ver si Alonso sale con defensa de 4 o repite la zaga con tres centrales con Tchouaméni acompañando a Mendy y Asencio.
Carreras jugaría de carrilero por la izquierda con Arnold por la derecha, Valverde, Camavinga y Güler en la sala de máquinas y arriba Vinicius y Mbappé.
Ojo que ya tenemos onces iniciales y hay un sorpresón en el del Real Madrid:
El Madrid sale de cara con: Lunin, Trent, Carreras, Asencio, Mendy, Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde, Arda Güler, Vinicius y Mbappé.
Solo tiene un central de la primera plantilla sano el técnico vasco ( Asencio) y sorprende que no haya llamado a ningún zaguero del Castilla.
Las buena noticia es la vuelta de Tchouaméni.
Por su parte Xabi Alonso no podrá contar con los lesionados Alaba, Rüdiger, Carvajal, Huijsen, Militao y Mastantuono ni con Courtois que está aquejado de un proceso vírico gastrointestinal.
En cuanto a las novedades deportivas, el Olympiacos llega con la baja de Paschalakis, lesionado.
Por su parte el Olympiacos llega crecido al partido por sus últimos buenos resultados -siete partidos sin perder- que le han hecho líder de la Liga Griega, pero en Champions debe mejorar mucho si quiere estar en 1/16. Dos empates y dos derrotas suman en las cuatro jornadas disputadas los de Mendilibar.
El Real Madrid de Xabi Alonso llega tocado al partido. Tres tropiezos -derrota en Anfield y empates en Vallecas y el Martínez Valero- las malas sensaciones futbolísticas (el equipo ha involucionado) y los problemas de vestuario (varios jugadores no creen en los métodos y el discurso del técnico vasco) ponen en la picota a un Alonso que necesita dar un puñetazo en la mesa en los próximos partidos.
Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a la retransmisión en directo del encuentro de la quinta jornada de la Champions que mide en el estadio Georgios Karaiskakis al Olympiacos y al Real Madrid.
Olympiacos
- Konstantinos Tzolakis
- Rodinei
- Panagiotis Retsos
- Lorenzo Pirola
- Francisco Ortega
- Christos Mouzakitis
- Dani García
- Daniel Podence
- Chiquinho
- Gelson Martins
- Ayoub El Kaabi
- Suplentes: Nikolaos Botis, Giulian Biancone, Alexios Kalogeropoulos, Costinha, Bruno Onyemaechi, Diogo Nascimento, Lorenzo Scipioni, Gabriel Strefezza, Santiago Hezze, Roman Yaremchuk, Stavros Pnevmonidis y Mehdi Taremi
Real Madrid
- Andriy Lunin
- Trent Alexander-Arnold
- Raúl Asencio
- Álvaro Carreras
- Ferland Mendy
- Federico Valverde
- Aurélien Tchouaméni
- Eduardo Camavinga
- Arda Güler
- Kylian Mbappé
- Vinícius Júnior
- Suplentes: Fran González, Javier Navarro Jimenez, Fran García, Brahim Díaz, Jude Bellingham, Dani Ceballos, Rodrygo, Endrick y Gonzalo García