Comienza el partido en el Camp Nou
Barcelona
Alavés
¡¡¡COOOOOMIIIEEEEENZAAA EL PARTIDO!!! Primer balón para el Deportivo Alavés...
Saludo entre los dos capitanes, Raphinha y Antonio Blanco.
¡Saltan ya los 22 protagonistas al terreno de juego acompañados por el equipo abitral!
¡TODO LISTO PARA QUE DÉ COMIENZO EL PARTIDO EN EL CAMP NOU!
Una de las mejores noticias para el barcelonismo es el regreso de Pedri después de estar unas semanas fuera por lesión. El canario es el gran añorado por la afición culé y su ausencia se ha notado de forma notable en los últimos partidos, aunque hoy estará de inicio en el banquillo.
¡Y EL ONCE DE COUDET EN EL ALAVÉS!
👥 El 𝙓𝙄 𝙄𝙉𝙄𝘾𝙄𝘼𝙇 para enfrentarnos al @FCBarcelona_es
¡¡¡CON TODO, MUCHACHOS!!!#LALIGAEASPORTS#BarçaAlavés | #GoazenGlorioso ⚪️🔵 pic.twitter.com/5A0NxYixQm— Deportivo Alavés (@Alaves) November 29, 2025
Sivera; Jonny Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada; Antonio Blanco, Pablo Ibáñez, Denis Suárez; Calebe, Boyé y Rebbach.
¡VAMOS YA SIN MÁS DILACIÓN CON LOS ONCES! Este es el del Barça, donde Hansi Flick presenta una auténtica revolución...
📋 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 #BarçaAlavés pic.twitter.com/hIqrkHSw38— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 29, 2025
Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Casadó, Bernal, Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.
De cara a esta visita al Camp Nou, Coudet cuenta con la única baja del central malasio Facundo Garcés, suspendido por la FIFA por presunta falsificación de documentos. El delantero español Toni Martínez y el extremo brasileño Calebe eran duda, pero finalmente estarán disponibles para esta visita a Barcelona, donde el Alavés no gana desde 2016.
Llega ahora al Camp Nou el Alavés, que únicamente ha encajado 12 goles en las primeras 13 jornadas.
El conjunto del 'Chacho' Coudet está haciendo de la defensa su mayor fortaleza, siendo el segundo equipo que menos goles ha encajado, tan solo por detrás del Villarreal y del Atlético de Madrid. Esta solidez defensiva le permitó arrancar muy bien la temporada, pero las dos últimas derrotas frente al Girona y al Celta de Vigo le han hecho caer hasta la decimocuarta posición.
La derrota en Londres no fue la única mala noticia de la noche, ya que este jueves se anunció la lesión de Fermín López, que estará dos semanas de baja por una "pequeña lesión en el soleo de la pierna derecha" y que se perderá este duelo frente al Alavés. El centrocampista andaluz estaba siendo de los mejores jugadores culés, por lo que su baja es muy sensible para Hansi Flick.
El FC Barcelona recibe al Deportivo Alavés en el Spotify Camp Nou, en un encuentro en el que los blaugranas intentarán recuperarse de la dura derrota del pasado martes en Champions frente al Chelsea y sumar tres puntos que les permitirían asaltar el liderato y meter presión al Real Madrid.
¡Hola a todos! Muy buenas tardes y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este partido de la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports.
En directo, desde el Camp Nou, Barcelona-Alavés.
Con el arbitraje del madrileño Ortiz Arias.
Barcelona
- Joan García
- Eric García
- Pau Cubarsí
- Gerard Martín
- Alejandro Balde
- Marc Casadó
- Marc Bernal
- Dani Olmo
- Lamine Yamal
- Robert Lewandowski
- Raphinha
- Suplentes: Eder Aller, Wojciech Szczęsny, Jofre Torrents, Andreas Christensen, Jules Koundé, Pedri, Tomás Marqués, Marcus Rashford, Dro Fernández, Ferran Torres y Roony Bardghji
Alavés
- Antonio Sivera
- Jonny Otto
- Nahuel Tenaglia
- Jon Pacheco
- Victor Parada
- Antonio Blanco
- Calebe Gonçalves
- Denis Suárez
- Pablo Ibáñez
- Abderrahman Rebbach
- Lucas Boyé
- Suplentes: Raúl Fernández, Egoitz Muñoz, Moussa Diarra, Carles Aleñá, Carlos Benavídez, Ander Guevara, Carlos Vicente, Jon Guridi, Youssef Enriquez Lekhedim, Mariano Díaz, Izei Hernandez y Toni Martínez