Examen final del 2025 para Xabi Alonso: sale con todo el tolosarra
El Sevilla de Almeyda examina a un Xabi Alonso que sigue sin conseguir hacer funcionar a la maquinaria merengue.
Real Madrid
Sevilla
Xabi Alonso pasa un nuevo examen en el Santiago Bernabéu antes del parón navideño ante un Sevilla muy irregular.
Sorprende la ausencia del lateral izquierdo Oso. El jugador de Torrevieja está siendo una de las buenas noticias del Sevilla -que viene de caer en Copa en Vitoria ante el Deportivo Alavés- este curso y venía de dar un gran rendimiento en los últimos encuentros. Almeyda tira de veteranía atrás con Marcao y Suazo, que salen de lesión, en detrimento del mencionado Oso y Castrín, que se quedan en el banquillo.
En el Sevilla juegan de inicio: Odysseas; Juanlu, Carmona, Gudelj, Marcao, Suazo; Agoumé, Mendy, Sow; Alexis e Isaac.
Pone toda la artillería Alonso.
Vamos a repasar los onces iniciales de ambos equipos. El Madrid sale de cara con: Courtois; Asencio, Huijsen, Rüdiger, Fran; Tchouaméni, Güler, Bellingham; Rodrygo, Mbappé y Vinicius.
El Sevilla llega al Bernabéu sin los lesionados Nianzou, Azpiliciueta ni Vargas. Tampoco están Akor Adams y Ejuke -ambos concentrados ya con Nigeria para la Copa África-.
En cuanto a las novedades deportivas, el Madrid llega con las bajas de los lesionados Arnold, Carvajal, Militao, Fede Valverde -se quedó a última hora el uruguayo fuera de la convocatoria por una contusión-, los sancionados Carreras y Endrick -jugó sus último partido con el Madrid esta temporada en Copa contra el Talavera, ya que e marcha ahora en enero cedido al Olympique de Lyon-.
Tampoco estarán Brahim, concentrado ya con Marruecos para disputar la Copa África, ni Valdepeñas -ha jugado esta tarde con el Castilla en la derrota del equipo de Arbeloa en Vigo por 1-0-.
También ven en el club un serio problema en el apartado físico. El equipo está padeciendo demasiadas lesiones y muchos jugadores están fuera de forma, mientras otros no atraviesan su mejor momento. Hay que recordar que fue Alonso el que impuso que con su llegada al banquillo llegara Ismael Camenforte y que Pintus -un hombre del presidente- quedara relegado de sus funciones -ahora ejerce de halcón en el día a día del equipo-.
Y es que el Madrid de Xabi Alonso sigue mostrando problemas estructurales muy graves en pleno mes de diciembre. Aún no sabe o no es capaz de transmitir a qué quiere jugar. Intentó en los inicios implantar una presión adelantada que hace tiempo es historia. El Madrid no es capaz de gobernar los partidos y desequilibrar al rival a través de la posesión -le cuesta muchísimo generar ocasiones contra rivales en bloque bajo-, no tiene recursos –de inicio no juega un solo delantero capaz de atacar el área– para poder abrir defensas a través de los centros laterales, no hay automatismos trabajados en ataque -juego muy estático donde casi nadie tira un desmarque, no hay velocidad en la circulación ni en la asociación, por los costados no se aporta profundidad.—donde cada uno hace la guerra por su cuenta –llama la atención los poquísimos jugadores con los que carga el área–, la distancia entre líneas que fue lo primero que corrigió Alonso tras su llegada es cada vez mayor y la presión tras pérdida ya no tiene ni un ápice de la intensidad que se vio por momentos en este Madrid de Alonso.
En el club, sin embargo, hay un sector importante que consideran que los problemas del equipo van mucho más allá de la intensidad y la actitud -por otro lado, si tus jugadores no dan lo suficiente en los partidos el principal culpable es el que los pone y no es capaz de motivarlos ante ciertos rivales-. Entre los problemas, además de uno capital para todo jefe -la comunicación y saber vender tu discurso y método a tus pupilos, algo que le ha faltado a Alonso hasta que el club se vio obligado a pedirle antes del duelo de Champions frente al Olympiakos que tuviera reuniones personalizadas con varios pesos pesados de su plantel- consideran que futbolísticamente el equipo tiene muchas lagunas tácticas.
Durante las últimas semanas desde muchos sectores se ha señalado a los jugadores del Real Madrid como los grandes culpables del nefasto mes de noviembre firmado. La actitud de un buen puñado de jugadores señalados en rojo —Vinicius, Rodrygo, Bellingham, Camavinga, Fede Valverde...—acusados de no poner la intensidad suficiente en los partidos y hablando, sin tapujos, de que le estaban haciendo la cama al entrenador. Ante el Alavés, curiosamente, Vinicius y Rodrygo son clave en el segundo gol que dio los tres puntos al equipo —qué mal hacen la cama los brasileños...— y salvan el puesto de su entrenador.
En Talavera el Madrid terminó pidiendo la hora ante el penúltimo clasificado del grupo I de la Primera Federación en una imagen de nuevo deficiente del equipo de Alonso.
A pesar de los triunfos en Vitoria y Talavera, las dudas sobre rendimiento colectivo del Real Madrid siguen instaladas en gran parte de la cúpula directiva. El juego sigue sin convencer, tampoco el estado físico de la plantilla y esta noche el Bernabéu servirá de examen final en este 2025 para un Xabi Alonso que sigue muy cuestionado.
Saludos, muy buenas tardes. Desde Libertad Digital les damos la bienvenida a la retransmisión en directo del duelo de la 17ª jornada liguera que mide en el Santiago Bernabéu al Real Madrid y al Sevilla.