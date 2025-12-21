Una expulsión inventada en el fútbol moderno allana el liderato del Barça
Villarreal
Barcelona
Raphinha, P (Min 11)
Lamine Yamal (Min 67)
Partidazo en la Cerámica entre el gran rebelde y opositor por La Liga y el líder.
¡FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DEL PARTIDO!
Cuatro minutos de añadido.
¡RASHFORD ROZA EL TERCEROOOOO!
Ahora sí aceleró el Barcelona en tres cuartos, se quedó Rashford ante Junior, la picó pero salió muy flojita y permitió a Cardona recoger el balón en el área pequeña.
Esa injusta expulsión de Veiga en el primer tiempo... Lo ha cambiado todo.
El Barcelona toca y toca ante un Villarreal, exhausto, que ya no llega a la presión.
Minutos intrascendentes en La Cerámica. El pescado está vendido.
Mete el balón largo Moleiro pero no había iniciado Mikautadze la carrera. El Villarreal, que gran partido han firmado los pupilos de Marcelino, está agotado.
El Barcelona duerme el partido a través de la posesión.
Último cambio del Barcelona. Se marcha tocado Koundé y entra Casadó.
Mala noticia para el Barcelona. Tiene problemas físicos Koundé, que no puede seguir. Pide el cambio.
¡Increíble TRIPLE OCASIÓN DEL VILLARREALLLLLLLLLLL!
Primero un disparo de Mikautadze que repele Joan García ganando el ex del Espanyol un nuevo mano a mano. Después, un disparo de Comesaña que vuelve a sacar el portero azulgrana. Y, por último, un nuevo golpeo del georgiano que tocó en un defensor del Barcelona y roza el larguero.
Doble cambio del Villarreal. Se marchan Pépé y Parejo entran Oluwaseyi y Maciá.
¡LA TUVO RAPHINHAAAAAAAAAAAA!
Pase atrás que deja pasar Marc Bernal para que el brasileño enganche un potente zurdazo, pero su disparo se marchó rozando el palo.
Amarilla para Buchanan por un agarrón sobre Rashford
Recibe Lewandowski un pase picado de Raphinha pero estaba en fuera de juego el delantero polaco.
Y otro paradón de Joan García. De nuevo ante Rafa Marín. No valía por fuera de juego del central tras recibir el pase de Parejo pero el paradón es antológico de nuevo
December 21, 2025
Aquí tienen la ocasión de Rafa Marín y el paradón de Joan García:
December 21, 2025
¡LA QUE HA TENIDO EL VILLARREAL!
¡SALVA JOAN GARCÍAAAAAAAAAAAAAAAAA!! Falta en mediocampo que pone el Villarreal en el segundo palo, remata de primeras Rafa Marín y se la queda Joan García.
Cambio en el Barcelona. Se retira Eric García y entra Marc Bernal.
Aquí tienen el 0-2, el tanto de Lamine:
December 21, 2025
¡EL VILLARREAL PIDE PENAAALTI!
Cayó Mikautadze dentro del área ante Cubarsí y Gerard Martín. No vio nada punible Alberola Rojas.
Primer cambio del Villarreal. Entra Mikautadze por Ayoze.
Jugada muy embarullada dentro del área del Villarreal. Tras varios rechaces, apareció Lamine Yamal para cazar el balón y la mandó a la jaula de un buen latigazo.
¡OJO, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BARCELONA, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE LAMINE YAMAL!
Ahí están los cambios del Barcelona. Se retiran Ferran Torres y Fermín y entran Rashford y Lewandowski.
Va a mover el árbol Hansi Flick. Van a entrar Rashford y Lewandowski.
¡A la barreraaaaaaaaaaaaa!
La falta la va a pegar Parejo...
El Villarreal aguanta de pie. Los de Marcelino contienen al Barcelona en este arranque de segunda parte y tiene talento de sobra para dar un susto en alguna contra al equipo de Flick.
Amarilla para De Jong por una carga sobre Moleiro.
¡SALVA JUNIOOOOOOOOOOOOOOR! Disparo de Fermín a centro raso de Lamine y buena mano abajo del portero del Villarreal.
Buena jugada del Barcelona por banda derecha. Se asocian Raphinha y Fermín que alcanza línea de fondo pero su centro lo saca Junior.
Córner a favor del Barcelona. La saca en corto el equipo de Flick, termina centrando Lamine pero saca de cabeza Rafa Marín -muy seguro durante todo el partido el central criado en La Fábrica-.
El Villarreal no renuncia al ataque a través de las transiciones, pero se le comienza a notar el esfuerzo de estar con uno menos al equipo de Marcelino.
Contra del Barcelona que salva, con una gran acción defensiva, Parejo lanzándose al suelo para taponar el disparo de Lamine.
Gran centro de Lamine Yamal para encontrar a Ferran Torres dentro del área, pero su remate de cabeza salió muy desviado.
¡¡LAMINEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!! Latigazo dentro del área algo escorado al palo corto que bloca seguro Junior.
No hay cambios en ninguno de los dos equipos en este inicio de la segunda parte.
¡COMIENZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA LA SEGUNDA PARTE!
Partidazo en la Cerámica. El Villarreal fue mejor, tuvo las ocasiones más claras -y varias- pero un penalti de Comesaña sobre Raphinha que materializó el propio extremo brasileño y una injusta expulsión de Veiga ponen en bandeja de plata el triunfo al Barcelona.
¡FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DE UNA INTENSA, BONITA Y POLÉMICA PRIMERA PARTE!
El Villarreal intenta protegerse, aturdido por esa expulsión, mientras el Barcelona controla con la posesión.
Tres minutos de descuento.
Jugadón de Lamine, que sienta a Moleiro, después a Cardona y su centro lo anticipa bien Junior. Y La Cerámica no deja de pitar al extremo internacional español al acusarle de fingir en esa acción CAPITAL que ha cambiado el partido.
Un encuentro precioso, con alternativas, con un Villarreal superior que estaba llegando con muchísimo peligro y solo la falta de puntería y el gran partido de Joan García hacían que los de Marcelino fueran perdiendo, con un Barcelona que estaba creciendo poco a poco en el partido... y ZAS... Se lo han cargado.
¡Cómo se están cargando el fútbol, agüita!
Aquí tienen la acción de Veiga sobre Lamine y la roja directa que saca Arbeloa Rojas:
December 21, 2025
Ahora les pongo la repetición pero dejar a un equipo con uno menos y cargarse, porque es cargarse un partido, por una entrada a ras de césped... En fin.
Para mi no es roja. Va a ras de suelo y es una entrada dura que con una amarilla hubiera puesto justicia a la acción.
¡EXPULSADO RENATO VEIGA! Entrada por detrás del central del Villarreal sobre Lamine Yamal.
¡Y ahora la tiene el Barcelona! Centro al segundo palo de Raphinha y cabezazo forzadísimo de Ferran que se marcha fuera.
¡HANNITA QUERIDA, LA QUE HA TENIDO EL VILLARREALLLLLLLLLL!
Balón fácil al espacio que gana Balde, cede de manera DANTESCA casi sin tocar el balón a Joan García, el balón le cae a Buchanan que se queda solo ante el portero del Barcelona, que la saca con el pie, el balón rechaza en el cuerpo de Buchanan y casi acaba dentro
Otro balón que pierde el Barça, la recoge Pépé para correr, la pone atrás y llega Gerard Martín para ir al suelo y evitar el remate franco de Moleiro.
¡INCREÍBLE LO QUE HA FALLADO PEPÉ! Balón exquisito de Parejo a la espalda de la zaga del Barcelona, controla con el pecho el ex del Arsenal, la cubre de lujo con el cuerpo, se presenta solo ante Joan García y su disparo se marcha a las nubes!
TREMENDO, es cierto que luego al acabar la jugada levantó el banderín el línea, pero no parece que estuviera en posición adelantada Pepé. El fallo en el uno contra uno es clamoroso.
¡¡LAMINEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!! Despeja Junior un centro lateral, recoge Lamine el rechace, se gira en la frontal y arma un disparo con rosca que sale por encima del larguero.
PROVIDENCUAL Pau Navarro para cortar el avance de Ferran Torres. Se quedaba solo el ex del Valencia ante Junior.
Buena acción de Lamine que se marcha de Cardona, alcanza línea de fondo pero su pase atrás lo corta, atentísimo, Veiga.
Ahora le está faltando precisión al Villarreal en tres cuartos para lanzar contras una vez que recupera.
Disparo de Fermín desde la frontal que se marcha muy desviado.
El Barcelona intenta ponerle control al partido anestesiando el encuentro a través de la posesión.
Centro de Fermín desde línea de fondo que despeja la zaga amarilla.
¡OTRA DEL VILLARREAL, BUCHANANNNNNNNNNNNN! Gran subida, una más, de ese enorme lateral que es Cardona, la pone al segundo palo donde la engancha de volea el canadiense pero su disparo cruzado se marcha rozando el palo.
Cada salida a la contra del Villarreal lleva un enorme peligro. El Barcelona gana pero no está controlando, ni muchísimo menos, el encuentro. Merece mucho más el equipo de Marcelino.
Otro contragolpe del Villarreal en un dos para dos que termina con un centro demasiado largo de Ayoze sobre Buchanan.
Y por último el disparo al larguero de Raphinha:
December 21, 2025
Aquí tienen el gol anulado al Villarreal por fuera de juego:
December 21, 2025
Así marcó Raphinha el primer gol del partido:
December 21, 2025
Aquí tienen el penalti de Comesaña a Raphinha:
December 21, 2025
¡GOL ANULADO AL VILLARREAL! Se la mete Koundé en propia al cortar un centro de Cardona pero la jugada está invalidada por fuera de juego del lateral amarilla.
Se salvó el Barcelona.
¡RAPHINHAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Disparo brutal del brasileño desde la frontal que se estrella en el larguero con Junior haciendo la estatua. Rozó el segundo el Barcelona.
¡BUCHANANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN! Otra buena presión adelantada del Villarreal que provoca una nueva perdida en salida de balón del Barcelona, le pega el canadiense y el disparo se marcha rozando el palo.
El Villarreal avisó en tres ocasiones muy claras, perdonó y un penalti le da ventaja momentánea al Barcelona en su primera llegada. Fútbol.
Engañó a Junior y marca el 0-1.
¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BARCELONA, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE RAPHINHA!
Va Raphinha al lanzamiento...
¡Penalti a favor del Barcelona! Raphinha entró en el área y Comesaña le trabó claramente.
¡UNA MÁS DEL VILLARREAL! Perdida en salida de Frenkie de Jong, Moleiro filtra un gran pase que deja solo en la frontal a Ayoze, el disparo del canario lo atrapa como puede Joan García.
Centro de Lamine que saca de puños Junior.
¡Y OTRA DEL VILLARREAL!
Error en la salida de Gerard Martín, sale rápido el Villarreal, acaba poniendo el centro Buchanan, toca Joan García pero el balón le cae a Ayoze, cuya volea desvía Koundé a córner. Error en la salida de Gerard Martín, sale rápido el Villarreal, acaba poniendo el centro Buchanan, toca Joan García pero el balón el cae a Ayoze, cuya volea desvía Koundé a córner.
El guión del partido en este arranque es muy claro: el Barcelona tiene el control de la posesión pero el Villarreal es el que controla el partido. Espera agazapado en su campo en bloque bajo pero cuando recupera sale disparado a la contra generando muchísimo peligro.
Otra llegada del Villarreal, centro de nuevo de Moleiro pero sale con mucha seguridad para blocar Joan García.
¡LA PRIMERA DEL PARTIDO! Contra de escándalo del Villarreal tras un córner del Barcelona, conduce Ayoze abre a la izquierda a Moleiro que conduce y le pone un centro con rosquita al segundo palo exquisito a Pepé, pero su cabezazo algo forzado se marcha al lateral de la red.
El árbitro del partido es Javier Alberola Rojas, que estará acompañado en el VAR por Valentín Pizarro Gómez,
¡COMIENZAAAAAAAAAAAAAAAAAAA EL PARTIDO! Mueve el Barcelona.
Gran ambiente en La Cerámica para despedir este 2025.
Lo esperado en el once del Barcelona. Ya no es una sorpresa que Ferran Torres le quite el puesto de ‘9’ a Robert Lewandowski.
Flick sale de cara con: Joan García, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde, Eric García, Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Fermín, Raphinha y Ferran Torres.
Buenas noticias para Marcelino que recuperó al tocado Parejo y será de la partida junto al incombustible Comesaña.
Vamos a repasar los onces iniciales de ambos equipos:
El Villarreal sale de inicio con: Junior, Pau Navarro, Rafa Marín, Renato Veiga, Sergi Cardona, Comesaña, Parejo, Buchanan, Moleiro, Pépé y Ayoze.
En el Barcelona, Flick no podrá contar con los lesionados Gavi, Christensen, Dani Olmo, Pedri ni con un Araujo que está de baja para cuidar su salud mental.
En cuanto a las novedades deportivas, el Villarreal llega muy tocado por las bajas. Se lo pierden por lesión Pedraza, Foyth, Kambwala, Logan Costa, Santiago Mouriño, Thomas, Pau Cabanes además de los dos jugadores concentrados con sus respectivas selecciones para disputar la Copa África: Gueye e Iliax.
El Barcelona, por su parte, no termina de mostrarse brillante esta temporada. El nivel físico del equipo está lejos de lo que mostró la pasada temporada, las lesiones de hombres clave no han ayudado, el bajón de nivel de Lamine, los problemas defensivos generados por la marcha del líder Iñigo Martínez y la mala presión tras perdida ejecutada por los de Flick...
Aún así le llega para ser el actual líder y hoy busca seguir con la excelente racha que tienen en el campo del Villarreal donde no pierde, OJO AL DATO, desde 2007. 18 años sin perder acumula el conjunto azulgrana.
Y es que muy poco se ha hablado de este Villarreal de Marcelino que es un equipo de dos caras: horrible en las competiciones fuera de La Liga -eliminado de la Champions y de la Copa del Rey-, excelso en la competición doméstica donde han ganado 11 de 15 encuentros disputados y vienen de sumar seis victorias consecutivas.
El Villarreal ahora mismo es 4º con 35 puntos a 8 del liderato que ostenta el F.C. Barcelona, pero mucho ojo porque los de Marcelino tienen dos partidos menos que los azulgranas: el encuentro aplazado frente al Levante y el que ya disputaron adelantado con motivo de la Supercopa de España los culés de la 19ª jornada frente al Atlético de Madrid, y que le medirá al Deportivo Alavés.
Es decir, el Villarreal depende de sí mismo para situarse líder. Si gana los encuentros ante Levante y Alavés y hoy al Barcelona en la Cerámica.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión del partidazo de la 17ª jornada liguera que juegan en el Nuevo Estadio de la Cerámica el Villarreal y el F.C. Barcelona.
Villarreal
- Luiz Júnior
- Pau Navarro
- Rafa Marín
- Renato Veiga
- Sergi Cardona
- Tajon Buchanan
- Santi Comesaña
- Dani Parejo
- Alberto Moleiro
- Nicolas Pépé
- Ayoze Pérez
- Suplentes: Arnau Tenas, Jean Ives Valou, Adrià Altimira, Manor Solomon, Alassane Diatta, Carlos Maciá, Georges Mikautadze, Gerard Moreno y Tani Oluwaseyi
Barcelona
- Joan García
- Jules Koundé
- Pau Cubarsí
- Gerard Martín
- Alejandro Balde
- Eric García
- Frenkie de Jong
- Lamine Yamal
- Fermín López
- Raphinha
- Ferran Torres
- Suplentes: Marc-André Ter Stegen, Wojciech Szczęsny, Dro Fernández, Marc Bernal, Tomás Marqués, Marc Casadó, Marcus Rashford, Roony Bardghji y Robert Lewandowski