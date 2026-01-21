Kucej adelanta al Slavia ante el Barça
Kucej (m.9)
Balón al espacio... ojo aquí a Chory y al Slavia.
Se va De Jong en conducción... ¡QUÉ MAL CONTROL AQUÍ POR PARTE DE ROONY!
Otra falta peligrosa a favor del Slavia...
Se le ve contrariado a Hansi Flick...
Saca el córner el Slavia y Kucej aparece en el segundo palo para sorprender a Joan García, haciendo subir el 1-0 al marcador...
¡¡¡GOOOOOOOOL DEL SLAAAAAVIIIIIIAAAAAA!!! ¡¡¡GOOOOOOOOL DE KUCEEEEEEEEJ!!!
¡SE MARCHA ALTO EL DISPARO DE CHORY DESDE FUERA DEL ÁREA!
Cuidado con las acciones de los checos a balón parado...
¡¡¡COOOOOMIIIIEEEEENZAAAA EL PARTIDO!!! Mueve ya la pelota el Barcelona en Eden Park...
Se guarda un minuto de silencio en memoria de los accidentes ferroviarios registrados en España.
¡YA ESTÁN LOS 22 PROTAGONISTAS EN EL TERRENO DE JUEGO!
¡EN EL SLAVIA, EL PRINCIPAL PELIGRO ES TOMAS CHORY!
👥 Proti Barceloně s touto základní 𝐗𝐈! #UCL
🧤 Jindra Staněk mezi tyčemi
⚡️ Youssoupha Sanyang na kraji
🔝 Tomáš Chorý na hrotu
Článek 👉 https://t.co/E7B5U64spT
¡VAMOS YA SIN MÁS DILACIÓN CON EL ONCE DEL BARCELONA! Juega Roony y descansa Cubarsí. Arriba están Raphinha, Lewandowski y Fermín.
🚨 𝗕𝗔𝗥𝗖̧𝗔 𝗫𝗜 🚨
Joan Garcia; Koundé, Eric Garcia, Gerard Martín, Balde; Pedri, De Jong; Roony, Fermín, Raphinha; y Lewandowski.
El Slavia, dirigido por Jindrich Trpisovsky, atraviesa una larga sequía continental, ya que acumula 13 partidos europeos sin ganar y no vence en la Champions League desde septiembre de 2007. "Contra un rival como este hay que jugar al máximo nivel y evitar errores, porque te castigan. Hay que presionar constantemente y arriesgar", advirtió el técnico del Slavia en la previa.
Esta es la tercera participación del Slavia Praga en la fase final de la Champions.
Pero la principal novedad positiva es la recuperación de Raphinha, que vuelve a estar disponible tras perderse el último partido ante la Real Sociedad (derrota en Anoeta por 2-1) por un golpe y haber recibido ya el alta médica. Sin duda, junto a que Pedri esté bien pese a la dureza del último duelo liguero, son la mejor noticia para Flick.
El Barça afronta el compromiso con varias bajas importantes, como la de un Lamine Yamal que no está disponible por sanción, tras acumulación de tarjetas. Tampoco ha viajado Ferran Torres, que sufre una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha y estará alrededor de diez días de baja, ni el portero Marc-André ter Stegen, que ya es oficialmente nuevo jugador del Girona.
¡Hola a todos! Muy buenas noches y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este partidazo de Champions.
En directo, desde el Eden Arena de Praga, Slavia-Barcelona.
Con el arbitraje del inglés Chris Kavanagh.
Slavia Praga
- Jindřich Staněk
- Tomáš Holeš
- David Zima
- Štěpán Chaloupek
- David Moses
- Oscar Dorley
- Lukáš Provod
- Michal Sadílek
- Youssoupha Sanyang
- Tomáš Chorý
- Vasil Kušej
- Suplentes: Jakub Markovič, Adam Rezek, Igoh Ogbu, Daiki Hashioka, Tomáš Vlček, Jan Bořil, Youssoupha Mbodji, Muhammed-Cham Saračević, David Douděra, Ivan Schranz, Erik Prekop y Mojmír Chytil
Barcelona
- Joan García
- Jules Koundé
- Eric García
- Gerard Martín
- Alejandro Balde
- Frenkie de Jong
- Pedri
- Roony Bardghji
- Fermín López
- Raphinha
- Robert Lewandowski
- Suplentes: Wojciech Szczęsny, Diego Kochen, Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Jofre Torrents, Marcus Rashford, Marc Casadó, Dani Olmo, Marc Bernal, Dani Rodríguez, Tomás Marqués y Juan Hernández