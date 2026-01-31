Sentencia Rashford
Elche
Barcelona
Álvaro (min. 29)
Lamine (min. 6)
Ferrán (min.40)
Rashford (min.72)
El Barcelona busca en Elche afianzar su liderato. Bajas importantes para Flick. El Real Madrid de Arbeloa acecha. El Elche busca seguir dejando un gran fútbol con Eder Sarabia.
¡BIENVENIDAS/OS AL MARTÍNEZ VALERO Y AL ELCHE-BARCELONA!
ONCE DEL ELCHE:
Iñaki Peña, Pedrosa, Chust, Affengruber, John, Aguado, Mendoza, Diangana, Álvaro Rodríguez y André Da Silva.
ONCE DEL BARCELONA:
Joan García, Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde, Frenkie de Jong, Olmo, Lamine Yamal, Fermín, Raphinha y Ferran Torres.
¡ARRANCA EL PARTIDO EN ELCHE!
¡LA TUVO EL BARCELONA CON FERMÍN CENTRANDO Y LAMINE REMATANDO! Era fuera de juego.
Raphinha con todo. Ha intentado marcar desde el medio del campo y ahora caño y disparo.
¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BARCELONA, GOOOOOOOOOOOOOL DE LAMINE YAMAL!
Se quedó solo Lamine delante de Iñaki Peña y el portero del Elche, que salió mal, fue regateado y castigado.
El Elche lo intenta tras el 0-1 pero no tiene verticalidad.
Quiere la pelota el Elche pero no la sostiene. El Barcelona la hace suya.
¡DISPARO FUERA DE OLMO EN UNA NUEVA CONTRA DEL BARCELONA! Pase de la muerte de Ferrán y falla Dani que no pudo precisar el disparo.
¡DISPARO DE FERRÁN CRUZADO QUE NO VE PORTERÍA POR POCO!
Ida y vuelta constante con mucho ritmo. El Elche no está ni mucho menos entregando la cuchara. Queda mucho.
¡LA QUE HA TENIDO EL BARCELONA CON EL TRIDENTE FERMÍN, RAPHINHA, FERRÁN! ¡Y JUSTO EN LA CONTRA ALVARO RODRÍGUEZ DISPARA FUERA ANTE EL PORTERO!
¡ACOSO Y DERRIBO DEL BARCELONA, BALON AL PAAAAAAAAAALO DE DANI OLMO!
¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL ELCHE, GOOOOOOOOOOOOOOL DE ÁLVARO RODRÍGUEZ!
Defensa como siempre adelantada del Barcelona, pase a la espalda, se quedó solo Álvaro y definió cruzado.
¡IMPOSIBLE LO QUE HA FALLADO FERRÁN TIRANDO PRIMERO AL PALO Y LUEGO EL RECHACE VA A SU HOMBRO Y ACABA DE NUEVO EN EL PALO! ES UNA JUGADA IMPOSIBLE.
El partido de Ferrán es raro. Está teniendo opciones pero no marca. Está jugando bien pero falla. Está sobre el filo todo el rato.
¡VÍCTOR CHUST SACA EL DISPARO DE RAPHINHA METIENDO UN PIE SALVADOR! El pase de Dani Olmo ha sido espectacular.
El partido es precioso. Ida y vuelta constante.
¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DE FERRÁN TORRES, GOOOOOOOOOOOOOL DEL BARCELONA, GOOOOOOOOOOLAZO QUE, OJO, SE ESTÁ REVISANDO!
¡ES GOL!
Vaya jugadón con De Jong sentando a media defensa y dando el pase atrás a Ferrán.
¡LO QUE ACABA DE TIRAR POR ENCIMA DEL LARGUERO FERMÍN A PASE DE LA MUERTE DE LAMINE YAMAL QUE LE DEJÓ EL GOL A PLACER!
¡OTRO DISPARO CRUZADO DE RAPHINHA QUE SALE ROZANDO EL PALO! El Barcelona podría ir goleando y solo va uno arriba.
¡Y OTRA MÁS DE FERMÍN QUE SALE POR ENCIMA DEL LARGUERO! Es una locura el Barcelona jugando así.
¡Y NO LLEGA FERMÍN AL REMATE! El partido podía ir perfectamente 5-1 en solo 45 minutos.
¿¡PERO ESTO QUÉ ESSSSSSSSSSSSSSSSS!? ¡SALVA VÍCTOR CHUST EL DISPARO DE FERRÁN TRAS REGATEAR AL PORTERO Y TIRAR!
¡FINAL DE LA PRIMERA PARTE!
Sinceramente hemos visto una primera parte maravillosa de fútbol ofensivo. Aquí no defiende nadie. Ha podido marcar seis o siete el Barcelona y se van al descanso con 2-1. Queda mucho
¡ARRANCA LA SEGUNDA PARTE!
Arranca el partido con más calma que el final de la primera parte.
¡DISPARO CRUZADO QUE SE VA FUERA DE ÁLVARO RODRÍGUEZ! Le dio rosca y casi supera a Joan García y entra.
¡GOL ANULADO POR FUERA DE JUEGO AL ELCHE! Era claro.
Pitada a Lamine Yamal por intentar un regate de fantasía que no le salió.
Se ha dado una pausa el partido y no va a tanta velocidad como en el primer acto. Por cierto, Raphinha, tocado, se retiró al descanso. Entró Rashford.
Se va Diang y entra Neto. Se va Silva y entra Adam. Doble cambio en el Elche.
Doble cambio en el Barcelona: entran Lewandowski y Bernal por Olmo y Ferrán.
¡LA TUVO EL BARCELONA Y FALLÓ LAMINE EN LA DEFINICIÓN! Otra vez que hay pase final y mala resolución.
¡INCREÍBLE LO QUE ACABA DE FALLAR EL ELCHE CON NETO REGATEANDO A TODO EL MUNDO SIN TIRAR Y LUEGO LA MANDÓ ADAM A LA GRADA!
¡OTRA MÁS DE FERMÍN A PASE DE LAMINE, LA SACÓ IÑAKI PEÑA!
¡LO QUE ESTÁ FALLANDO EL BARCELONA, AHORA LA TIRA FUERA, SOLO, MARCUS RASHFORD!
¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BARCELONA, GOOOOOOOOOOOOOOOL DE RASHFORD!
Ha tenido 100 y acaba marcando el 1-3 Rashford tras otro jugadón de un Lamine inspirado hoy. Lo merecía el Barcelona. Aún así hubo varios rebotes previos.
Entran Cepeda y Petrot en el Elche.
El partido de Lamine es excelso. El nivel hoy del español ha sido decisivo.
¡RASHFORD FALLA UNA MÁS Y YA VAN CASI 15!
¡APARECE JOAN GARCÍA A TIRO DE CEPEDA! Le pillaron la espalda a la defensa culé, pero no estuvo fino el jugado del Elche. Disparo cruzado a las manos.
El Elche ya no puede más. El partido empieza a morir.
Amarilla a Frankie De Jong.
¡CUATRO MÁS Y PARADA DE JOAN GARCÍA!
¡Y EL PARTIDO ACABA CON UN FALLO TREMENDO DEL ELCHE!
Lamine Yamal guía al Barcelona en Elche (1-3). El Barcelona dispuso de más de diez ocasiones claras de gol, pero estuvo fallón. Con un poco de acierto el partido acaba 2-10
El Barcelona logró este sábado una plácida victoria en su visita al Martínez Valero (1-3) que le permite proteger el liderato durante una jornada más ante un Elche que sigue sin ganar en 2026 y se acerca peligrosamente a los puestos de descenso.
El equipo de Hansi Flick fue muy superior al conjunto ilicitano y sólo la sorprendente falta de acierto de sus atacantes y los postes le impidieron lograr un marcador mucho más amplio ante un rival valiente que plantó cara mientras el marcador y las fuerzas le dieron opciones.
Gracias por haber seguido el partido con nosotros. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Elche
- Iñaki Peña
- John Donald
- Víctor Chust
- David Affengruber
- Adrià Pedrosa
- Grady Diangana
- Rodrigo Mendoza
- Marc Aguado
- Germán Valera
- Álvaro Rodriguez
- André Silva
- Suplentes: Alejandro Iturbe, Matías Dituro, Nico Salvador, David Delgado, Léo Pétrot, Alex Herraiz, Lucas Cepeda, Federico Redondo, Martim Neto, Yago Santiago, Alex Sanchez y Adam Boayar
Barcelona
- Joan García
- Jules Koundé
- Pau Cubarsí
- Eric García
- Alejandro Balde
- Dani Olmo
- Frenkie de Jong
- Fermín López
- Lamine Yamal
- Ferran Torres
- Raphinha
- Suplentes: Wojciech Szczęsny, Diego Kochen, Gerard Martín, Ronald Araújo, João Cancelo, Marc Bernal, Marc Casadó, Marcus Rashford, Robert Lewandowski y Roony Bardghji