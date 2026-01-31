Menú

El Barcelona busca en Elche afianzar su liderato. Bajas importantes para Flick. El Real Madrid de Arbeloa acecha.
Gol de Lamine, 0-1 | EFE

El Elche busca seguir dejando un gran fútbol con Eder Sarabia.

PREVIA

¡BIENVENIDAS/OS AL MARTÍNEZ VALERO Y AL ELCHE-BARCELONA!
PREVIA

El Barcelona busca en Elche afianzar su liderato. Bajas importantes para Flick. El Real Madrid de Arbeloa acecha. El Elche busca seguir dejando un gran fútbol con Eder Sarabia.
PREVIA

ONCE DEL ELCHE:

Iñaki Peña, Pedrosa, Chust, Affengruber, John, Aguado, Mendoza, Diangana, Álvaro Rodríguez y André Da Silva.
PREVIA

ONCE DEL BARCELONA:

Joan García, Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde, Frenkie de Jong, Olmo, Lamine Yamal, Fermín, Raphinha y Ferran Torres.
Comienzo o final Minuto 1

¡ARRANCA EL PARTIDO EN ELCHE!
Oportunidad Minuto 3

¡LA TUVO EL BARCELONA CON FERMÍN CENTRANDO Y LAMINE REMATANDO! Era fuera de juego.
Minuto 5

Raphinha con todo. Ha intentado marcar desde el medio del campo y ahora caño y disparo.

Gol Minuto 6

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BARCELONA, GOOOOOOOOOOOOOL DE LAMINE YAMAL!
Minuto 6

Se quedó solo Lamine delante de Iñaki Peña y el portero del Elche, que salió mal, fue regateado y castigado.

Minuto 9

El Elche lo intenta tras el 0-1 pero no tiene verticalidad.

Minuto 12

Quiere la pelota el Elche pero no la sostiene. El Barcelona la hace suya.

Oportunidad Minuto 15

¡DISPARO FUERA DE OLMO EN UNA NUEVA CONTRA DEL BARCELONA! Pase de la muerte de Ferrán y falla Dani que no pudo precisar el disparo.

Oportunidad Minuto 18

¡DISPARO DE FERRÁN CRUZADO QUE NO VE PORTERÍA POR POCO!
Minuto 20

Ida y vuelta constante con mucho ritmo. El Elche no está ni mucho menos entregando la cuchara. Queda mucho.
Oportunidad Minuto 22

¡LA QUE HA TENIDO EL BARCELONA CON EL TRIDENTE FERMÍN, RAPHINHA, FERRÁN! ¡Y JUSTO EN LA CONTRA ALVARO RODRÍGUEZ DISPARA FUERA ANTE EL PORTERO!
Oportunidad Minuto 28

¡ACOSO Y DERRIBO DEL BARCELONA, BALON AL PAAAAAAAAAALO DE DANI OLMO!

Gol Minuto 29

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL ELCHE, GOOOOOOOOOOOOOOL DE ÁLVARO RODRÍGUEZ!

Minuto 30

Defensa como siempre adelantada del Barcelona, pase a la espalda, se quedó solo Álvaro y definió cruzado.

Oportunidad Minuto 33

¡IMPOSIBLE LO QUE HA FALLADO FERRÁN TIRANDO PRIMERO AL PALO Y LUEGO EL RECHACE VA A SU HOMBRO Y ACABA DE NUEVO EN EL PALO! ES UNA JUGADA IMPOSIBLE.

Minuto 35

El partido de Ferrán es raro. Está teniendo opciones pero no marca. Está jugando bien pero falla. Está sobre el filo todo el rato.

Oportunidad Minuto 36

¡VÍCTOR CHUST SACA EL DISPARO DE RAPHINHA METIENDO UN PIE SALVADOR! El pase de Dani Olmo ha sido espectacular.

Minuto 39

El partido es precioso. Ida y vuelta constante.

Gol Minuto 40

¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DE FERRÁN TORRES, GOOOOOOOOOOOOOL DEL BARCELONA, GOOOOOOOOOOLAZO QUE, OJO, SE ESTÁ REVISANDO!
Minuto 40

¡ES GOL!
Minuto 41

Vaya jugadón con De Jong sentando a media defensa y dando el pase atrás a Ferrán.

Oportunidad Minuto 43

¡LO QUE ACABA DE TIRAR POR ENCIMA DEL LARGUERO FERMÍN A PASE DE LA MUERTE DE LAMINE YAMAL QUE LE DEJÓ EL GOL A PLACER!
Oportunidad Minuto 43

¡OTRO DISPARO CRUZADO DE RAPHINHA QUE SALE ROZANDO EL PALO! El Barcelona podría ir goleando y solo va uno arriba.

Oportunidad Minuto 45

¡Y OTRA MÁS DE FERMÍN QUE SALE POR ENCIMA DEL LARGUERO! Es una locura el Barcelona jugando así.

Minuto 46

¡Y NO LLEGA FERMÍN AL REMATE! El partido podía ir perfectamente 5-1 en solo 45 minutos.

Oportunidad Minuto 47

¿¡PERO ESTO QUÉ ESSSSSSSSSSSSSSSSS!? ¡SALVA VÍCTOR CHUST EL DISPARO DE FERRÁN TRAS REGATEAR AL PORTERO Y TIRAR!

Comienzo o final Minuto 48

¡FINAL DE LA PRIMERA PARTE!
DESCANSO

Sinceramente hemos visto una primera parte maravillosa de fútbol ofensivo. Aquí no defiende nadie. Ha podido marcar seis o siete el Barcelona y se van al descanso con 2-1. Queda mucho
Comienzo o final Minuto 45

¡ARRANCA LA SEGUNDA PARTE!
Minuto 47

Arranca el partido con más calma que el final de la primera parte.
Oportunidad Minuto 49

¡DISPARO CRUZADO QUE SE VA FUERA DE ÁLVARO RODRÍGUEZ! Le dio rosca y casi supera a Joan García y entra.

Minuto 51

¡GOL ANULADO POR FUERA DE JUEGO AL ELCHE! Era claro.

Minuto 54

Pitada a Lamine Yamal por intentar un regate de fantasía que no le salió.

Cambio Minuto 57

Se ha dado una pausa el partido y no va a tanta velocidad como en el primer acto. Por cierto, Raphinha, tocado, se retiró al descanso. Entró Rashford.

Cambio Minuto 60

Se va Diang y entra Neto. Se va Silva y entra Adam. Doble cambio en el Elche.

Cambio Minuto 62

Doble cambio en el Barcelona: entran Lewandowski y Bernal por Olmo y Ferrán.

Oportunidad Minuto 63

¡LA TUVO EL BARCELONA Y FALLÓ LAMINE EN LA DEFINICIÓN! Otra vez que hay pase final y mala resolución.

Minuto 64

¡INCREÍBLE LO QUE ACABA DE FALLAR EL ELCHE CON NETO REGATEANDO A TODO EL MUNDO SIN TIRAR Y LUEGO LA MANDÓ ADAM A LA GRADA!
Oportunidad Minuto 65

¡OTRA MÁS DE FERMÍN A PASE DE LAMINE, LA SACÓ IÑAKI PEÑA!
Oportunidad Minuto 68

¡LO QUE ESTÁ FALLANDO EL BARCELONA, AHORA LA TIRA FUERA, SOLO, MARCUS RASHFORD!
Gol Minuto 71

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BARCELONA, GOOOOOOOOOOOOOOOL DE RASHFORD!
Minuto 72

Ha tenido 100 y acaba marcando el 1-3 Rashford tras otro jugadón de un Lamine inspirado hoy. Lo merecía el Barcelona. Aún así hubo varios rebotes previos.

Minuto 74

Entran Cepeda y Petrot en el Elche.

Minuto 78

El partido de Lamine es excelso. El nivel hoy del español ha sido decisivo.

Oportunidad Minuto 80

¡RASHFORD FALLA UNA MÁS Y YA VAN CASI 15!

Oportunidad Minuto 83

¡APARECE JOAN GARCÍA A TIRO DE CEPEDA! Le pillaron la espalda a la defensa culé, pero no estuvo fino el jugado del Elche. Disparo cruzado a las manos.

Minuto 88

El Elche ya no puede más. El partido empieza a morir.

Tarjeta amarilla Minuto 89

Amarilla a Frankie De Jong.
Minuto 92

¡CUATRO MÁS Y PARADA DE JOAN GARCÍA!
Comienzo o final Minuto 94

¡Y EL PARTIDO ACABA CON UN FALLO TREMENDO DEL ELCHE!

FINAL

Lamine Yamal guía al Barcelona en Elche (1-3). El Barcelona dispuso de más de diez ocasiones claras de gol, pero estuvo fallón. Con un poco de acierto el partido acaba 2-10
FINAL

El Barcelona logró este sábado una plácida victoria en su visita al Martínez Valero (1-3) que le permite proteger el liderato durante una jornada más ante un Elche que sigue sin ganar en 2026 y se acerca peligrosamente a los puestos de descenso.

El equipo de Hansi Flick fue muy superior al conjunto ilicitano y sólo la sorprendente falta de acierto de sus atacantes y los postes le impidieron lograr un marcador mucho más amplio ante un rival valiente que plantó cara mientras el marcador y las fuerzas le dieron opciones.
FINAL

Gracias por haber seguido el partido con nosotros. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.

Temas

Elche

  • Iñaki Peña
  • John Donald
  • Víctor Chust
  • David Affengruber
  • Adrià Pedrosa
  • Grady Diangana
  • Rodrigo Mendoza
  • Marc Aguado
  • Germán Valera
  • Álvaro Rodriguez
  • André Silva
  • Suplentes: Alejandro Iturbe, Matías Dituro, Nico Salvador, David Delgado, Léo Pétrot, Alex Herraiz, Lucas Cepeda, Federico Redondo, Martim Neto, Yago Santiago, Alex Sanchez y Adam Boayar

Barcelona

  • Joan García
  • Jules Koundé
  • Pau Cubarsí
  • Eric García
  • Alejandro Balde
  • Dani Olmo
  • Frenkie de Jong
  • Fermín López
  • Lamine Yamal
  • Ferran Torres
  • Raphinha
  • Suplentes: Wojciech Szczęsny, Diego Kochen, Gerard Martín, Ronald Araújo, João Cancelo, Marc Bernal, Marc Casadó, Marcus Rashford, Robert Lewandowski y Roony Bardghji

