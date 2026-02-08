Huijsen es un fantasma... terrible el central

Menú

Valencia

0
0

Real Madrid

Revalida importante para el Madrid de Arbeloa en Mestalla ante un Valencia que tiene más recursos y juego que puntos.
Mestalla mide al Madrid de Arbeloa y sus opciones al título liguero.

Oportunidad Minuto 24

¡MBAPPÉEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! Arrancó el galo, llegó a la frontal donde saca un disparo algo forzado al tener encima a su par y el balón llegó manso a Dimitrievski.
Minuto 22

Qué nervioso está Huijsen. Se puede poner en duda su contundencia en acciones defensivas pero siempre ha destacado a la hora de sacar el balón y hoy en Mestalla ya ha firmado un par de pases más propios de un diestro con dos zurdas.

Minuto 20

Despeja la zaga del Madrid.

Minuto 20

Córner para el Valencia. La cuelga Rioja...
Minuto 19

Aquí tienen la ocasión, la primera del partido clara, de Mbappé:
Minuto 19

Pedía Mestalla amarilla para Camavinga por una dura falta sobre Pepelu, lo dejó en falta a secas Arbeloa Rojas.

Oportunidad Minuto 18

¡DIMITRIEVSKI SALVA AL VALENCIA! La puso Güler, Fede Valverde caza el rechace le filtra un gran pase a Mbappé, que algo escorado le pega duro y raso, pero el portero ex del Rayo tapa de lujo y evita el 0-1.

Minuto 17

Lo sacó muy bien Mbappé que recibió un buen pase al espacio de Camavinga.

Minuto 17

Nuevo córner. En esta ocasión para el Madrid.

Minuto 16

Poco ritmo, mucha igualdad y ninguna ocasión clara en este arranque de partido en Mestalla.
Minuto 15

Despeja la zaga del Madrid que buscó la contra pero estuvo muy atenta la zaga del Valencia.

Minuto 14

El saque de esquina lo pone Luis Rioja...
Minuto 13

Otra llegada del Valencia. Ahora fue Danjuma el que percutió por el costado derecho y saca el córner.

Minuto 12

Centro de Gayá que saca Camavinga. Unai Núñez recoge el rechace en la frontal y su disparo se marcha muy desviado.

Minuto 11

¡FEDE VALVERDEEEEEEEEEEEEE!

Despeja Hugo Duro la engancha en la frontal de volea Fede Valverde y el disparo se marcha muy desviado.
Minuto 10

Córner a favor del Madrid. La va a colgar Güler...
Minuto 8

¡LA PRIMERA LLEGADA DEL PARTIDO!

Gran centro tenso de Gayá al corazón del área al que no llega Hugo Duro.

Minuto 7

El Madrid se ha hecho con el control del esférico pero necesita darle MUCHA MÁS velocidad a la circulación de balón para poder hacer daño al Valencia.

Minuto 6

El Valencia en fase defensiva se sitúa en un bloque medio con las líneas muy juntas, intentando minimizar los espacios -al Madrid le cuesta horrores atacar en estático-.
Minuto 5

En el Madrid Gonzalo hace de Vinicius partiendo desde la izquierda mientras Mbappé sigue ocupando la posición de ‘9’.

Minuto 4

BINGO: el Valencia defiende con línea de 5 atrás. Con Unai Núñez acompañando a Comert y Copete con Luis Rioja como carrilero por banda derecha y Gayá por la izquierda.

Minuto 3

La retransmisión busca las caritas de Carvajal y Trent que hoy se quedan en el banquillo para dar la alternativa a Giménez, canterano del Castilla.

Minuto 2

Sale muy presionante el Valencia, achuchando de lo lindo al Madrid en la salida de balón.
Minuto 1

Vamos a ver como se dispone el Valencia si no sale con línea de ‘5’ atrás, ya que no cuadra nada lo de Unai Núñez de lateral derecho.
Minuto 1

Perdida peligrosa de Mbappé, se iba como una flecha Hugo Duro y Huijsen tuvo que hacer falta.
Comienzo o final Minuto 1

¡COMIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENZA EL PARTIDO! Mueve el Madrid.
PREVIA

Unas "molestias físicas" han sido la razón de la ausencia en la convocatoria de Foulquier. Ahora cuadran más las cosas, ya que el galo es el único lateral puro del plantel.
PREVIA

AMBIENTAZO en Mestalla. Ya están ambos equipos salándose sobre el terreno de juego.
PREVIA

Vamos a repasar a los trencillas de turno que hoy, esperemos, no nos den un concierto de pitos.

El árbitro principal

Javier Arbeloa Rojas

A los mandos del VAR

Jorge Figueroa Vázquez
PREVIA

Ojo a la decisión de Arbeloa de apostar por Giménez en el lateral derecho que si no le sale bien las hienas le van a triturar. Dejar en el banquillo a Trent es algo lógico, ya que vuelve de lesión larga, pero lo de Carvajal a algunos les va a costar más entenderlo. Posible incendio a la vista como hoy el Madrid no gane en Mestalla.

PREVIA

Pues grandísima sorpresa la presencia en el lateral derecho de David Jiménez, jugador del Castilla, que deja en el banquillo a Carvajal y Trent y sube a Fede Valverde a la sala de máquinas. Una sala de máquinas donde no estará un Dani Ceballos al que muchos consideran la solución a los males del conjunto merengue en cuanto a salida y velocidad de circulación -parece mentira que a estas alturas no conozcan todavía la pasta de blandiblú de la que está hecho el andaluz-.

PREVIA

En el Madrid, Arbeloa sale de cara con: Courtois; David Jiménez, Asencio, Huijsen, Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Güler; Valverde, Mbappé y Gonzalo.
PREVIA

En el Valencia Corberán deja en el banquillo a Sadiq para dale el ‘9’ a Hugo Duro y la gran sorpresa es que el puesto de lateral derecho, con la ausencia de Foulquier lo ocupa Unai Núñez. Tremendo que un central de casi 1,90 que es un diestro con dos zurdas vaya a ocupar el lateral, algo que no se recuerda en toda la carrera del vasco cedido por el Celta.
PREVIA

Ojo que ya tenemos onces iniciales y hay sorpresón en ambos equipos.

El Valencia sale de cara con: Dimitrievski; Unai Nuñez, Comert, Copete, Gayà; Luis Rioja, Pepelu, Ugrinic, Danjuma; Beltrán y Hugo Duro.
PREVIA

En el Valencia no estarán Agirrezabala ni Diakhaby, ambos por lesión. Foulquier, muy criticado por sus últimas actuaciones, se queda fuera por decisión técnica. No entra ni en la convocatoria.

PREVIA

En lo estrictamente deportivo ambos equipos llegan con bajas y con novedades importantes. En el Madrid vuelve Rüdiger y Trent, aunque se lo pierden por lesión Militao, Mendy, Bellingham y Rodrygo. Tampovo estará por sanción Vinicius -acumula cinco tarjetas amarillas-.

PREVIA

El Valencia tiene más recursos y fútbol que puntos y Mestalla siempre aprieta de lo lindo en las visitas merengues, no será un duelo sencillo para un Madrid que sigue dejando dudas con su juego. La revalida de Mestalla es importante para Arbeloa.
PREVIA

Un Valencia necesitado de puntos, los de Corberán son 17º a un solo punto de los puestos de descenso, reciben a un Real Madrid que necesita el triunfo para no distanciarse en su lucha por el liderato -tras el triunfo del Barcelona ayer frente al Mallorca, los de Flick sacan 4 puntos al equipo de Arbeloa-.
PREVIA

Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a la retransmisión en directo del duelo de la 23ª jornada que enfrenta en Mestalla al Valencia y al Real Madrid.

