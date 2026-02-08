Huijsen es un fantasma... terrible el central
Valencia
Real Madrid
Mestalla mide al Madrid de Arbeloa y sus opciones al título liguero.
¡MBAPPÉEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! Arrancó el galo, llegó a la frontal donde saca un disparo algo forzado al tener encima a su par y el balón llegó manso a Dimitrievski.
Qué nervioso está Huijsen. Se puede poner en duda su contundencia en acciones defensivas pero siempre ha destacado a la hora de sacar el balón y hoy en Mestalla ya ha firmado un par de pases más propios de un diestro con dos zurdas.
Despeja la zaga del Madrid.
Córner para el Valencia. La cuelga Rioja...
Aquí tienen la ocasión, la primera del partido clara, de Mbappé:
February 8, 2026
Pedía Mestalla amarilla para Camavinga por una dura falta sobre Pepelu, lo dejó en falta a secas Arbeloa Rojas.
¡DIMITRIEVSKI SALVA AL VALENCIA! La puso Güler, Fede Valverde caza el rechace le filtra un gran pase a Mbappé, que algo escorado le pega duro y raso, pero el portero ex del Rayo tapa de lujo y evita el 0-1.
Lo sacó muy bien Mbappé que recibió un buen pase al espacio de Camavinga.
Nuevo córner. En esta ocasión para el Madrid.
Poco ritmo, mucha igualdad y ninguna ocasión clara en este arranque de partido en Mestalla.
Despeja la zaga del Madrid que buscó la contra pero estuvo muy atenta la zaga del Valencia.
El saque de esquina lo pone Luis Rioja...
Otra llegada del Valencia. Ahora fue Danjuma el que percutió por el costado derecho y saca el córner.
Centro de Gayá que saca Camavinga. Unai Núñez recoge el rechace en la frontal y su disparo se marcha muy desviado.
¡FEDE VALVERDEEEEEEEEEEEEE!
Despeja Hugo Duro la engancha en la frontal de volea Fede Valverde y el disparo se marcha muy desviado.
Córner a favor del Madrid. La va a colgar Güler...
¡LA PRIMERA LLEGADA DEL PARTIDO!
Gran centro tenso de Gayá al corazón del área al que no llega Hugo Duro.
El Madrid se ha hecho con el control del esférico pero necesita darle MUCHA MÁS velocidad a la circulación de balón para poder hacer daño al Valencia.
El Valencia en fase defensiva se sitúa en un bloque medio con las líneas muy juntas, intentando minimizar los espacios -al Madrid le cuesta horrores atacar en estático-.
En el Madrid Gonzalo hace de Vinicius partiendo desde la izquierda mientras Mbappé sigue ocupando la posición de ‘9’.
BINGO: el Valencia defiende con línea de 5 atrás. Con Unai Núñez acompañando a Comert y Copete con Luis Rioja como carrilero por banda derecha y Gayá por la izquierda.
La retransmisión busca las caritas de Carvajal y Trent que hoy se quedan en el banquillo para dar la alternativa a Giménez, canterano del Castilla.
Sale muy presionante el Valencia, achuchando de lo lindo al Madrid en la salida de balón.
Vamos a ver como se dispone el Valencia si no sale con línea de ‘5’ atrás, ya que no cuadra nada lo de Unai Núñez de lateral derecho.
Perdida peligrosa de Mbappé, se iba como una flecha Hugo Duro y Huijsen tuvo que hacer falta.
¡COMIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENZA EL PARTIDO! Mueve el Madrid.
Unas "molestias físicas" han sido la razón de la ausencia en la convocatoria de Foulquier. Ahora cuadran más las cosas, ya que el galo es el único lateral puro del plantel.
AMBIENTAZO en Mestalla. Ya están ambos equipos salándose sobre el terreno de juego.
Vamos a repasar a los trencillas de turno que hoy, esperemos, no nos den un concierto de pitos.
El árbitro principal
Javier Arbeloa Rojas
A los mandos del VAR
Jorge Figueroa Vázquez
Ojo a la decisión de Arbeloa de apostar por Giménez en el lateral derecho que si no le sale bien las hienas le van a triturar. Dejar en el banquillo a Trent es algo lógico, ya que vuelve de lesión larga, pero lo de Carvajal a algunos les va a costar más entenderlo. Posible incendio a la vista como hoy el Madrid no gane en Mestalla.
Pues grandísima sorpresa la presencia en el lateral derecho de David Jiménez, jugador del Castilla, que deja en el banquillo a Carvajal y Trent y sube a Fede Valverde a la sala de máquinas. Una sala de máquinas donde no estará un Dani Ceballos al que muchos consideran la solución a los males del conjunto merengue en cuanto a salida y velocidad de circulación -parece mentira que a estas alturas no conozcan todavía la pasta de blandiblú de la que está hecho el andaluz-.
En el Madrid, Arbeloa sale de cara con: Courtois; David Jiménez, Asencio, Huijsen, Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Güler; Valverde, Mbappé y Gonzalo.
En el Valencia Corberán deja en el banquillo a Sadiq para dale el ‘9’ a Hugo Duro y la gran sorpresa es que el puesto de lateral derecho, con la ausencia de Foulquier lo ocupa Unai Núñez. Tremendo que un central de casi 1,90 que es un diestro con dos zurdas vaya a ocupar el lateral, algo que no se recuerda en toda la carrera del vasco cedido por el Celta.
Ojo que ya tenemos onces iniciales y hay sorpresón en ambos equipos.
El Valencia sale de cara con: Dimitrievski; Unai Nuñez, Comert, Copete, Gayà; Luis Rioja, Pepelu, Ugrinic, Danjuma; Beltrán y Hugo Duro.
En el Valencia no estarán Agirrezabala ni Diakhaby, ambos por lesión. Foulquier, muy criticado por sus últimas actuaciones, se queda fuera por decisión técnica. No entra ni en la convocatoria.
En lo estrictamente deportivo ambos equipos llegan con bajas y con novedades importantes. En el Madrid vuelve Rüdiger y Trent, aunque se lo pierden por lesión Militao, Mendy, Bellingham y Rodrygo. Tampovo estará por sanción Vinicius -acumula cinco tarjetas amarillas-.
El Valencia tiene más recursos y fútbol que puntos y Mestalla siempre aprieta de lo lindo en las visitas merengues, no será un duelo sencillo para un Madrid que sigue dejando dudas con su juego. La revalida de Mestalla es importante para Arbeloa.
Un Valencia necesitado de puntos, los de Corberán son 17º a un solo punto de los puestos de descenso, reciben a un Real Madrid que necesita el triunfo para no distanciarse en su lucha por el liderato -tras el triunfo del Barcelona ayer frente al Mallorca, los de Flick sacan 4 puntos al equipo de Arbeloa-.
Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a la retransmisión en directo del duelo de la 23ª jornada que enfrenta en Mestalla al Valencia y al Real Madrid.
Valencia
- Stole Dimitrievski
- Unai Núñez
- Eray Cömert
- José Copete
- José Luis Gayà
- Luis Rioja
- Pepelu
- Filip Ugrinić
- Arnaut Danjuma
- Hugo Duro
- Lucas Beltrán
- Suplentes: Cristian Rivero, César Tárrega, Thierry Correia, Jesús Vázquez, André Almeida, Baptiste Santamaria, Diego López, Javier Guerra, Largie Ramazani, Guido Rodríguez, Umar Sadiq y Dani Raba
Real Madrid
- Thibaut Courtois
- David Jiménez
- Raúl Asencio
- Dean Huijsen
- Álvaro Carreras
- Federico Valverde
- Aurélien Tchouaméni
- Eduardo Camavinga
- Arda Güler
- Kylian Mbappé
- Gonzalo García
- Suplentes: Andriy Lunin, Sergio Mestre, Daniel Carvajal, Fran García, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold, David Alaba, Dani Ceballos, Jorge Cestero, Brahim Díaz y Franco Mastantuono