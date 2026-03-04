Menú

¡La Real, a la gran final Copera!

Real Sociedad

1
0

Athletic de Bilbao

Oyarzabal, P (Min 86)

El Athletic necesita remontar el 0-1 de la ida si quiere colarse en la gran final de Copa.
El guardameta del Athletic Club, Álex Padilla, durante el partido de ida de la semifinales de la Copa del Rey que Athletic Club y Real Sociedad disputan este miércoles en el estadio de San Mamés, en Bilbao. | EFE

La Real defiende en Anoeta el jugoso botín logrado en la ida (0-1 en San Mamés) en un derbi vasco a cuchillo con la gran final de Copa en juego.

PREVIA

Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a la retransmisión en directo del duelo de vuelta de semifinales de Copa del Rey que mide en Anoeta a la Real Sociedad y al Athletic de Bilbao. La Real Tiene ventaja de la ida tras su triunfo en San Mamés por 0-1.

PREVIA

El que se lleve la eliminatoria se medirá al Atlético de Madrid en La Cartuja el próximo sábado 18 de abril.

PREVIA

La Real llega crecida. Desde el cambio de timón de su capitán del barco -Pellegrino Matarazzo sustituyó a Sergio Francisco- el conjunto Txuri Urdin no ha dejado de crecer. Ha mejorado enormemente en competitividad subiendo como la espuma sus prestaciones y una clasificación para la final de Copa sería la guinda al pastel.

PREVIA

Por su parte ha mejorado algo pero su temporada deja mucho que desear. No ha conseguido Valverde darle el tono físico a su plantel, muchas lesiones... Todo puede cambiar si hoy consigue la machada de remontar el 0-1 de la ida en territorio enemigo.

PREVIA

En cuanto a las novedades deportivas, la Real llega con dos bajas: Odriozola que se pierde lo que resta de curso al destrozarse el ligamento de su rodilla y un Take Kubo que afronta la recta final de su recuperación de la lesión muscular en los isquiotibiales.

PREVIA

En el Athletic, Ernesto Valverde no podrá contar con Egiluz, Beñat Prados, Sannadi ni con Nico Williams, todos ellos lesionados.
PREVIA

Ojo que ya tenemos onces iniciales. Vamos a repasarlos:

La Real sale de cara con: Marrero, Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez, Gorrotxategi, Turrientes, Soler, Guedes, Barrenetxea y Oyarzabal.
PREVIA

Dos novedades en el once de la Real: entra Zubeldia en el centro de la zaga y Barrenetxea en banda izquierda.
PREVIA
PREVIA

La Athletic sale de inicio: Padilla, Vivian, Paredes, Laporte, Yuri, Rego, Jauregizar, Iñaki Williams, Sancet, Berenguer y Guruzeta.

BUENOOOO, Valverde pone a Vivián de lateral derecho. Sorprendente sacar de la parcela central a un zaguero con poquísima movilidad lateral y escasísima cintura... pero TXINGURRI sabrá.

PREVIA

Ojo al ambientazo en San Sebastián:
PREVIA

Anoeta a reventar. Menudo ambiente. Tremendo.
PREVIA

Los Trencillas

César Soto Grado (Comité Riojano) será el encargado de impartir justicia en Anoeta con Jorge Figueroa Vázquez (Comité Andaluz) al frente del VAR desde la ciudad deportiva de Las Rozas.

Comienzo o final Minuto 1

¡COMIENZAAAAAAAAAAAAAAAAAAA EL PARTIDO! Mueve la Real.

Minuto 1

Sale a por todas el Athletic. Centro de Sancet que no encuentra rematador.

Oportunidad Minuto 2

¡OJO LA QUE HA TENIDO EL ATHLETICCCCCCCCCC!

Centro tocadito desde la derecha de Iñaki Williams, entra con todo llegando desde atrás Berenguer y su cabezazo se marcha rozando el palo.

Minuto 3

Muy buen arranque del Athletic que está presionando y robando muy cerca del área de la Real. Ha llegado ya en tres ocasiones, una de ellas muy clara, al área de la Real.

Minuto 4

Intenta ponerle pausa al frenético inicio del Athletic la Real a través de la posesión.

Minuto 5

Córner a favor de la Real.

Minuto 5

La cuelga Soler...
Minuto 5

Directamente fuera ese córner cerrado que mandó el ex de Valencia y PSG.

Minuto 7

Quería progresar Sergio Gómez y la falta de Iñaki Williams es dura. Protestan los jugadores de la Real a Soto Grado. Le reclaman la cartulina.
Minuto 9

Providencial Yuri. La Real robó en campo rival y Guedes puso un centro desde la derecha que el lateral despejó in extremis en el área pequeña. El Athletic pedía falta en la recuperación.
Minuto 11

Falta lateral peligrosa a favor de la Real. La sacó muy bien Barrenetxea.

Minuto 12

Ojo que le va a pegar directo Carlos Soler...
Oportunidad Minuto 12

¡PARADÓN DE PADILLA! Sacó un obús Soler con su cañón diestro y el portero del Athletic se luce con una parada de categoría.

Minuto 13

Ha espabilado la Real tras el gran inicio del Athletic.

Minuto 16

Enorme Zubeldia. Salió muy lejos de su zona para seguir a Sancet y evitar su giro. Acabó recuperando y llevándose la ovación de su público.
Minuto 18

Arrancada de Iñaki Williams por banda derecha que termina en saque de esquina.

Minuto 19

La va a colgar Berenguer...
Minuto 19

Despeja la zaga de la Real.

Minuto 20

¡Cruce salvador de Sergio Gómez! Iñaki Williams se quedó enganchado para buscar la segunda jugada, pero el lateral se cruzó para evitar el remate.
Minuto 22

Balón largo sobre Guruzeta que corta, imperial, Jon Martín. ¡Menudo centralazo tiene la Real!
Tarjeta amarilla Minuto 23

Amarilla, la primera del partido, para Paredes por una dura entrada sobre Turrientes.

Minuto 24

Minutos de tanteo tras un inicio fulgurante.

Minuto 25

Centro desde la derecha de Oyarzabal que saca Vivián de cabeza.

Minuto 26

Será córner para el conjunto Txuri Urdin. La saca en corto Sergi Gómez...
Minuto 26

Despeja la zaga del Athletic.

Minuto 27

Buscó el contraataque el equipo de Valverde pero ¡CÓMO REPLEGÓ LA REAL! Cómo aviones.

Minuto 27

¡Pide penalti la Real!

Sergio Gómez cayó en el área en el despeje de los leones, pero todo sigue. Laporte sacó in extremis el remate premio de Aramburu, que llegó al primer palo.
Minuto 29

Córner a favor de la Real. La cuelga Berenguer...
Minuto 29

¡Saque de puerta para la Real!
Oportunidad Minuto 33

¡LA QUE HA TENIDO LA REAL! Oyarzabal se saca de la chistera un genial pase al espacio a Guedes que desde línea de fondo puso el pase de la muerte pero tapona de lujo Laporte.

Minuto 34

¡No da la talla!

Al espacio Guruzeta es terrible. Ya van tres ocasiones donde le mandas un pase en ventaja y en los duelos sale escaldado ante la zaga de la Real.

Minuto 35

Las espadas en todo lo alto en Anoeta. El partido está muy equilibrado. Recordemos que ahora mismo la Real está en la gran final gracias al 0-1 de la ida en San Mamés.

Oportunidad Minuto 36

¡HANNITA QUERIDA, LA QUE HA TENIDO LA REAL!

Guedes volvió a romper a la espalda y puso el pase de la muerte. Paredes evitó el remate de Carlos Soler y se la quedó Padilla, pero los dos leones se hicieron daño en la acción.
Minuto 38

Clarísima la que ha tenido la Real. Vida extra para los de Ernesto Valverde.

Oportunidad Minuto 39

¡AHORA LA TIENE EL ATHLETIC! Buena jugada colectiva de los de Valverde, desde la derecha la cuelga Sancet y Marrero se queda a media salida saliendo el balón por línea de fondo.

Minuto 40

Fuera de juego de Oyarzabal. Quedan cinco más el descuento para el descanso.

Oportunidad Minuto 42

¡OTRA LLEGADA DEL ATHLETIC! Otra vez por banda derecha. Cabalgada de Iñaki Williams, pone el centro al área y la zaga de la Real despeja sin que llegue al remate un Guruzeta nefasto.

Minuto 43

Centro de Yuri que saca un córner.

Minuto 44

La va a colgar Berenguer...
Minuto 44

Despeja Jon Martín, menudo TITÁN.

Minuto 45

Un minuto de descuento.

Minuto 46

No se entendió Iñaki Williams a Yuri.

Minuto 46

¡LA TUVO GUEDES! Centro al segundo palo, controla el luso con el pecho, recorta a Laporte por fuera y su disparo se marcha al lateral de la red.

Comienzo o final DESCANSO

¡FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DE LA PRIMERA PARTE!
DESCANSO

Las espadas en todo lo alto. Muchas alternativas sin muchas ocasiones claras en este primer tiempo. TODO ABIERTO PARA LA SEGUNDA MITAD.

Comienzo o final Minuto 46

¡COMIENZAAAAAAAAAAAAAAA LA SEGUNDA PARTE! Mueve el Athletic.

Minuto 46

Sin cambios al descanso en ninguno de los dos equipos.

Minuto 47

Se jugó la segunda amarilla Paredes por ir con la plancha por delante. Al límite.

Minuto 49

¡Se lamenta Yuri!

Llegó hasta línea de fondo, pero el balón le rebotó y sacará Marrero. El partido sigue con el mismo guion en este reinicio.
Minuto 52

Buena arrancada de Iñaki Williams que llega a línea de fondo pero no pudo superar a su par y sacar el centro.

Minuto 52

Ha salido mejor el Athletic en esta segunda parte.

Minuto 53

Se asociaron bien Williams y Berenguer en banda derecha pero el extremo agarró a su par y Soto Grado le pilló la matrícula y señaló la clara falta en ataque.

Minuto 54

Centro de Yuri que no encuentra rematador.

Tarjeta amarilla Minuto 55

Segunda amarilla del partido. Jaureguizar por cortar en falta una contra de Guedes. Muy clara.

Cambio Minuto 56

Primer cambio del partido. Se marcha Rego, muy gris, entra Galarreta.

Minuto 56

Saque de esquina a favor de la Real.

Minuto 56

La va a colgar Sergi Gómez...
Oportunidad Minuto 57

¡JON MARTÍNNNNNNNNNNN! Remató de cabeza en el corazón del área pero no encontró portería.
Cambio Minuto 58

Doble cambio en la Real. Se marchan Barrenetxea y Turrientes entran Pablo Marín y Yángel Herrera.

Oportunidad Minuto 59

¡ENORME SERGIO GÓMEZ! Se iba solo Sancet pero llegó haciendo la cobertura el ex del City y evita que se quede el jugador del Athletic en el mano a mano ante Marrero.
Oportunidad Minuto 60

¡LA QUE HA REGALADO EL ATHLETIC! La pierde en salida de balón Paredes, pero Carlos Soler tarda un mundo en darse la vuelta y Laporte corrige de lujo y deshace el peligro.

Minuto 61

Buena combinación entre Oyarzabal y Aramburu por banda derecha, llega a línea de fondo el internacional venezolano pero su centro lo tapona, providencial, Laporte.

Minuto 62

El saque de esquina lo va a botar Carlos Soler...
Oportunidad Minuto 63

¡HERRERAAAAAAAAAAAA! Remató, PODEROSO, de cabeza entre los dos centrales de la Real pero su cabezazo se le marchó por encima del larguero.

Minuto 64

Sergio Gómez saca el córner tras un tremendo esfuerzo. Lo concedió Vivian que está MUY, MUY TIESO.
Minuto 65

El saque de esquina que sacó Sergio Gómez terminó sin consecuencias.

Cambio Minuto 66

Nuevos cambios en el Athletic. Se marcha el amonestado Paredes y Sancet entran Areso -pasará Vivián al centro de la zaga- y Rober Navarro. (Habría que preguntarle a Txingurri porque su mejor jugador de ataque esta temporada no está teniendo los minutos que merece).

Minuto 68

22 minutos más el descuento para el final. Mucha tela, AÚN, que cortar.

Minuto 69

Balón largo sobre Pablo Marín que mantiene un duelo titánico con Vivián... pedía penalti el jugador de la Real...NADAAAAAAAAAAAAAAAA. SIGAN!

Tarjeta amarilla Minuto 70

Amarilla para Guruzeta por saltar con el bracito despegado e impactar sobre el jugador de la Real.

Minuto 71

Galopada del recién ingresado Areso por el costado derecho que consigue sacar un saque de esquina.

Minuto 72

La cuelga Berenguer...
Minuto 72

¡Despeja la zaga de la Real!
Oportunidad Minuto 73

¡LA TUVO BERENGUER! Iñaki Williams encuentra en buena posición en la frontal a Berenguer, que le pega tras orientarse con el exterior y su disparo no encuentra portería. Se marcha cerquita del palo derecho de Marrero.

Minuto 75

El Athletic, que necesita un gol para llevar el partido a la prórroga, es el amo y señor en estos momentos del encuentro. La Real, sin ningún problema, cede la iniciativa a los de Valverde buscando robar y sentenciar el partido a la contra.

Minuto 76

Nuevo córner a favor del Athletic. La pone Galarreta...
Minuto 77

Falta en ataque. Sobre Aramburu. Balón para la Real.

Minuto 78

Balón largo sobre Guedes que no pudo precisar su centro al área.

Minuto 80

Diez más el descuento para el final. Se le acaba el tiempo al Athletic.

Cambio Minuto 81

Cambios en ambos equipos. Se marchan Guruzeta y Jaureguizar entran Vesga y Serrano.

Cambio Minuto 83

Y nuevo cambio en la Real. Se marcha Carlos Soler entra Oskarsson.

Minuto 84

¡INCREÍBLE. EL VAR LLAMA A SOTO GRADO POR UN POSIBLE AGARRÓN SOBRE YÁNGEL HERRERA!

Después de hacer los cambios, SE FUMAN UN PITI, SE TOMAR UNA CERVECITA y llaman al colegiado. INCREÍBLE.
Penalty Minuto 84

Y PITA PENALTI SOTO GRADO. El agarrón es claro lo que no se entiende es la demora en avisar al colegiado para que revise la acción.
Minuto 86

Allá va OYARZABAL...
Gol Minuto 87

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE LA REAL, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL CON SABOR A FINAL!
Minuto 87

Engañó a Padilla y deja a un PASO DE LA FINAL DE COPA A LA REAL SOCIEDAD.

Minuto 88

Se han perdido muchos minutos con la acción surrealista del VAR. Veremos cuanto añade Soto Grado.

Minuto 89

Aquí tienen la acción del penalti:
Minuto 90

Ocho minutos de añadido.

Minuto 91

Córner a favor del Athletic.

Tarjeta amarilla Minuto 91

Amarilla para Laporte por protestar.

Minuto 92

El saque de esquina la pone Galarreta...
Oportunidad Minuto 92

¡LA QUE HA TENIDO VESGAAAAAA! Le quedó muerto el balón en área chica, la engancha Mikel Vesga y Marrero HACE UN PARADÓN ESPECTACULAR.

Oportunidad Minuto 93

Doble cambio en la Real. Se marchan Guedes y Oyarzabal, ovacionado, entran Sucic y Aihen Muñoz.

Minuto 94

Cuatro más el descuento para el final. La Real roza con la yema de los dedos la gran final de la Copa del Rey.

Minuto 95

Remate de Sucic desde dentro del área que atrapa, fácil, Padilla.

Minuto 96

Dos minutos para el final.

Tarjeta amarilla Minuto 96

Amarilla, la primera del partido para un jugador de la Real, se la lleva Yángel HERRERA.

Minuto 96

¡LA TUVO SERRANO! Recibió en la espalda de los zagueros de la Real, pero su remate de primeras, muy forzado, no fue bueno y se marchó por línea de fondo.

Minuto 95

OJO DE HALCÓN

Menuda capacidad tiene la Real para sacar MC de talento. Me ha encantado, una vez más, el partido de JON GORROTXATEGI. LA BRÚJULA de esta Real.

Oportunidad Minuto 97

¡LA TUVO OSKARSSON! Su disparo, a la contra, se estrelló en la madera. Era la guinda.

Comienzo o final FINAL

FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DEL PARTIDO. ¡LA REAL SE METE EN LA GRAN FINAL DE LA COPA DEL REY!
FINAL

La Real, que ha sido superior en el computo global, se cuela en la gran final de manera justa. Lo buscó, lo intentó el Athletic pero esta no es la temporada de los leones. Les falta mucho gol y talento en tres cuartos.

