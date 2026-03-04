¡La Real, a la gran final Copera!
Real Sociedad
Athletic de Bilbao
Oyarzabal, P (Min 86)
La Real defiende en Anoeta el jugoso botín logrado en la ida (0-1 en San Mamés) en un derbi vasco a cuchillo con la gran final de Copa en juego.
Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a la retransmisión en directo del duelo de vuelta de semifinales de Copa del Rey que mide en Anoeta a la Real Sociedad y al Athletic de Bilbao. La Real Tiene ventaja de la ida tras su triunfo en San Mamés por 0-1.
El que se lleve la eliminatoria se medirá al Atlético de Madrid en La Cartuja el próximo sábado 18 de abril.
La Real llega crecida. Desde el cambio de timón de su capitán del barco -Pellegrino Matarazzo sustituyó a Sergio Francisco- el conjunto Txuri Urdin no ha dejado de crecer. Ha mejorado enormemente en competitividad subiendo como la espuma sus prestaciones y una clasificación para la final de Copa sería la guinda al pastel.
Por su parte ha mejorado algo pero su temporada deja mucho que desear. No ha conseguido Valverde darle el tono físico a su plantel, muchas lesiones... Todo puede cambiar si hoy consigue la machada de remontar el 0-1 de la ida en territorio enemigo.
En cuanto a las novedades deportivas, la Real llega con dos bajas: Odriozola que se pierde lo que resta de curso al destrozarse el ligamento de su rodilla y un Take Kubo que afronta la recta final de su recuperación de la lesión muscular en los isquiotibiales.
En el Athletic, Ernesto Valverde no podrá contar con Egiluz, Beñat Prados, Sannadi ni con Nico Williams, todos ellos lesionados.
Ojo que ya tenemos onces iniciales. Vamos a repasarlos:
La Real sale de cara con: Marrero, Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez, Gorrotxategi, Turrientes, Soler, Guedes, Barrenetxea y Oyarzabal.
Dos novedades en el once de la Real: entra Zubeldia en el centro de la zaga y Barrenetxea en banda izquierda.
🔛 A punto de llegar. pic.twitter.com/XIapWPb1cH— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) March 4, 2026
La Athletic sale de inicio: Padilla, Vivian, Paredes, Laporte, Yuri, Rego, Jauregizar, Iñaki Williams, Sancet, Berenguer y Guruzeta.
BUENOOOO, Valverde pone a Vivián de lateral derecho. Sorprendente sacar de la parcela central a un zaguero con poquísima movilidad lateral y escasísima cintura... pero TXINGURRI sabrá.
Ojo al ambientazo en San Sebastián:
🤯 Dos horas para el arranque del partido y este es el ambiente que se respira en Anoeta.pic.twitter.com/M3MmQt57g3— RFEF (@rfef) March 4, 2026
Anoeta a reventar. Menudo ambiente. Tremendo.
Los Trencillas
César Soto Grado (Comité Riojano) será el encargado de impartir justicia en Anoeta con Jorge Figueroa Vázquez (Comité Andaluz) al frente del VAR desde la ciudad deportiva de Las Rozas.
¡COMIENZAAAAAAAAAAAAAAAAAAA EL PARTIDO! Mueve la Real.
Sale a por todas el Athletic. Centro de Sancet que no encuentra rematador.
¡OJO LA QUE HA TENIDO EL ATHLETICCCCCCCCCC!
Centro tocadito desde la derecha de Iñaki Williams, entra con todo llegando desde atrás Berenguer y su cabezazo se marcha rozando el palo.
Muy buen arranque del Athletic que está presionando y robando muy cerca del área de la Real. Ha llegado ya en tres ocasiones, una de ellas muy clara, al área de la Real.
Intenta ponerle pausa al frenético inicio del Athletic la Real a través de la posesión.
Córner a favor de la Real.
La cuelga Soler...
Directamente fuera ese córner cerrado que mandó el ex de Valencia y PSG.
Quería progresar Sergio Gómez y la falta de Iñaki Williams es dura. Protestan los jugadores de la Real a Soto Grado. Le reclaman la cartulina.
Providencial Yuri. La Real robó en campo rival y Guedes puso un centro desde la derecha que el lateral despejó in extremis en el área pequeña. El Athletic pedía falta en la recuperación.
Falta lateral peligrosa a favor de la Real. La sacó muy bien Barrenetxea.
Ojo que le va a pegar directo Carlos Soler...
¡PARADÓN DE PADILLA! Sacó un obús Soler con su cañón diestro y el portero del Athletic se luce con una parada de categoría.
Ha espabilado la Real tras el gran inicio del Athletic.
Enorme Zubeldia. Salió muy lejos de su zona para seguir a Sancet y evitar su giro. Acabó recuperando y llevándose la ovación de su público.
Arrancada de Iñaki Williams por banda derecha que termina en saque de esquina.
La va a colgar Berenguer...
Despeja la zaga de la Real.
¡Cruce salvador de Sergio Gómez! Iñaki Williams se quedó enganchado para buscar la segunda jugada, pero el lateral se cruzó para evitar el remate.
Balón largo sobre Guruzeta que corta, imperial, Jon Martín. ¡Menudo centralazo tiene la Real!
Amarilla, la primera del partido, para Paredes por una dura entrada sobre Turrientes.
Minutos de tanteo tras un inicio fulgurante.
Centro desde la derecha de Oyarzabal que saca Vivián de cabeza.
Será córner para el conjunto Txuri Urdin. La saca en corto Sergi Gómez...
Despeja la zaga del Athletic.
Buscó el contraataque el equipo de Valverde pero ¡CÓMO REPLEGÓ LA REAL! Cómo aviones.
¡Pide penalti la Real!
Sergio Gómez cayó en el área en el despeje de los leones, pero todo sigue. Laporte sacó in extremis el remate premio de Aramburu, que llegó al primer palo.
Córner a favor de la Real. La cuelga Berenguer...
¡Saque de puerta para la Real!
¡LA QUE HA TENIDO LA REAL! Oyarzabal se saca de la chistera un genial pase al espacio a Guedes que desde línea de fondo puso el pase de la muerte pero tapona de lujo Laporte.
¡No da la talla!
Al espacio Guruzeta es terrible. Ya van tres ocasiones donde le mandas un pase en ventaja y en los duelos sale escaldado ante la zaga de la Real.
Las espadas en todo lo alto en Anoeta. El partido está muy equilibrado. Recordemos que ahora mismo la Real está en la gran final gracias al 0-1 de la ida en San Mamés.
¡HANNITA QUERIDA, LA QUE HA TENIDO LA REAL!
Guedes volvió a romper a la espalda y puso el pase de la muerte. Paredes evitó el remate de Carlos Soler y se la quedó Padilla, pero los dos leones se hicieron daño en la acción.
Clarísima la que ha tenido la Real. Vida extra para los de Ernesto Valverde.
¡AHORA LA TIENE EL ATHLETIC! Buena jugada colectiva de los de Valverde, desde la derecha la cuelga Sancet y Marrero se queda a media salida saliendo el balón por línea de fondo.
Fuera de juego de Oyarzabal. Quedan cinco más el descuento para el descanso.
¡OTRA LLEGADA DEL ATHLETIC! Otra vez por banda derecha. Cabalgada de Iñaki Williams, pone el centro al área y la zaga de la Real despeja sin que llegue al remate un Guruzeta nefasto.
Centro de Yuri que saca un córner.
La va a colgar Berenguer...
Despeja Jon Martín, menudo TITÁN.
Un minuto de descuento.
No se entendió Iñaki Williams a Yuri.
¡LA TUVO GUEDES! Centro al segundo palo, controla el luso con el pecho, recorta a Laporte por fuera y su disparo se marcha al lateral de la red.
¡FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DE LA PRIMERA PARTE!
Las espadas en todo lo alto. Muchas alternativas sin muchas ocasiones claras en este primer tiempo. TODO ABIERTO PARA LA SEGUNDA MITAD.
¡COMIENZAAAAAAAAAAAAAAA LA SEGUNDA PARTE! Mueve el Athletic.
Sin cambios al descanso en ninguno de los dos equipos.
Se jugó la segunda amarilla Paredes por ir con la plancha por delante. Al límite.
¡Se lamenta Yuri!
Llegó hasta línea de fondo, pero el balón le rebotó y sacará Marrero. El partido sigue con el mismo guion en este reinicio.
Buena arrancada de Iñaki Williams que llega a línea de fondo pero no pudo superar a su par y sacar el centro.
Ha salido mejor el Athletic en esta segunda parte.
Se asociaron bien Williams y Berenguer en banda derecha pero el extremo agarró a su par y Soto Grado le pilló la matrícula y señaló la clara falta en ataque.
Centro de Yuri que no encuentra rematador.
Segunda amarilla del partido. Jaureguizar por cortar en falta una contra de Guedes. Muy clara.
Primer cambio del partido. Se marcha Rego, muy gris, entra Galarreta.
Saque de esquina a favor de la Real.
La va a colgar Sergi Gómez...
¡JON MARTÍNNNNNNNNNNN! Remató de cabeza en el corazón del área pero no encontró portería.
Doble cambio en la Real. Se marchan Barrenetxea y Turrientes entran Pablo Marín y Yángel Herrera.
¡ENORME SERGIO GÓMEZ! Se iba solo Sancet pero llegó haciendo la cobertura el ex del City y evita que se quede el jugador del Athletic en el mano a mano ante Marrero.
¡LA QUE HA REGALADO EL ATHLETIC! La pierde en salida de balón Paredes, pero Carlos Soler tarda un mundo en darse la vuelta y Laporte corrige de lujo y deshace el peligro.
Buena combinación entre Oyarzabal y Aramburu por banda derecha, llega a línea de fondo el internacional venezolano pero su centro lo tapona, providencial, Laporte.
El saque de esquina lo va a botar Carlos Soler...
¡HERRERAAAAAAAAAAAA! Remató, PODEROSO, de cabeza entre los dos centrales de la Real pero su cabezazo se le marchó por encima del larguero.
Sergio Gómez saca el córner tras un tremendo esfuerzo. Lo concedió Vivian que está MUY, MUY TIESO.
El saque de esquina que sacó Sergio Gómez terminó sin consecuencias.
Nuevos cambios en el Athletic. Se marcha el amonestado Paredes y Sancet entran Areso -pasará Vivián al centro de la zaga- y Rober Navarro. (Habría que preguntarle a Txingurri porque su mejor jugador de ataque esta temporada no está teniendo los minutos que merece).
22 minutos más el descuento para el final. Mucha tela, AÚN, que cortar.
Balón largo sobre Pablo Marín que mantiene un duelo titánico con Vivián... pedía penalti el jugador de la Real...NADAAAAAAAAAAAAAAAA. SIGAN!
Amarilla para Guruzeta por saltar con el bracito despegado e impactar sobre el jugador de la Real.
Galopada del recién ingresado Areso por el costado derecho que consigue sacar un saque de esquina.
La cuelga Berenguer...
¡Despeja la zaga de la Real!
¡LA TUVO BERENGUER! Iñaki Williams encuentra en buena posición en la frontal a Berenguer, que le pega tras orientarse con el exterior y su disparo no encuentra portería. Se marcha cerquita del palo derecho de Marrero.
El Athletic, que necesita un gol para llevar el partido a la prórroga, es el amo y señor en estos momentos del encuentro. La Real, sin ningún problema, cede la iniciativa a los de Valverde buscando robar y sentenciar el partido a la contra.
Nuevo córner a favor del Athletic. La pone Galarreta...
Falta en ataque. Sobre Aramburu. Balón para la Real.
Balón largo sobre Guedes que no pudo precisar su centro al área.
Diez más el descuento para el final. Se le acaba el tiempo al Athletic.
Cambios en ambos equipos. Se marchan Guruzeta y Jaureguizar entran Vesga y Serrano.
Y nuevo cambio en la Real. Se marcha Carlos Soler entra Oskarsson.
¡INCREÍBLE. EL VAR LLAMA A SOTO GRADO POR UN POSIBLE AGARRÓN SOBRE YÁNGEL HERRERA!
Después de hacer los cambios, SE FUMAN UN PITI, SE TOMAR UNA CERVECITA y llaman al colegiado. INCREÍBLE.
Y PITA PENALTI SOTO GRADO. El agarrón es claro lo que no se entiende es la demora en avisar al colegiado para que revise la acción.
Allá va OYARZABAL...
¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE LA REAL, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL CON SABOR A FINAL!
Engañó a Padilla y deja a un PASO DE LA FINAL DE COPA A LA REAL SOCIEDAD.
Se han perdido muchos minutos con la acción surrealista del VAR. Veremos cuanto añade Soto Grado.
Aquí tienen la acción del penalti:
El árbitro acude al VAR y señala penalti en esta acción sobre Yangel Herrera. #LaCopaMola pic.twitter.com/rJ8TvOVHEj— Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) March 4, 2026
Ocho minutos de añadido.
Córner a favor del Athletic.
Amarilla para Laporte por protestar.
El saque de esquina la pone Galarreta...
¡LA QUE HA TENIDO VESGAAAAAA! Le quedó muerto el balón en área chica, la engancha Mikel Vesga y Marrero HACE UN PARADÓN ESPECTACULAR.
Doble cambio en la Real. Se marchan Guedes y Oyarzabal, ovacionado, entran Sucic y Aihen Muñoz.
Cuatro más el descuento para el final. La Real roza con la yema de los dedos la gran final de la Copa del Rey.
Remate de Sucic desde dentro del área que atrapa, fácil, Padilla.
Dos minutos para el final.
Amarilla, la primera del partido para un jugador de la Real, se la lleva Yángel HERRERA.
¡LA TUVO SERRANO! Recibió en la espalda de los zagueros de la Real, pero su remate de primeras, muy forzado, no fue bueno y se marchó por línea de fondo.
OJO DE HALCÓN
Menuda capacidad tiene la Real para sacar MC de talento. Me ha encantado, una vez más, el partido de JON GORROTXATEGI. LA BRÚJULA de esta Real.
¡LA TUVO OSKARSSON! Su disparo, a la contra, se estrelló en la madera. Era la guinda.
FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DEL PARTIDO. ¡LA REAL SE METE EN LA GRAN FINAL DE LA COPA DEL REY!
La Real, que ha sido superior en el computo global, se cuela en la gran final de manera justa. Lo buscó, lo intentó el Athletic pero esta no es la temporada de los leones. Les falta mucho gol y talento en tres cuartos.