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Champions

Musso evita el segundo del Tottenham

Tottenham Hotspur

1
0

Atlético de Madrid

Kolo Muani (m.29)

El Atlético espera recuperar su estatus europeo en Londres. Los rojiblancos tienen un pie en cuartos tras el 5-2 de la ida en el Metropolitano.
EFE
Minuto 36

No llega Lookman a rematar el centro de Ruggeri, y el remate posterior de Julián se va desviado.
Minuto 35

Gran parada de Musso, cual portero de balonmano, para desviar el disparo de un Mathys Tel que está siendo el mejor del partido.
Oportunidad Minuto 34

¡¡¡MUUUUUUSSOOOOOOOOOO!!! ¡¡¡GRANDE AQUÍ EL PORTERO ARGENTINO PARA EVITAR EL SEGUNDO DEL TOTTENHAM!!!
Minuto 32

Así ha sido el gol de Kolo Muani...
Minuto 31

Gran centro de Mathys Tel y cabezazo certero de Kolo Muani en el segundo palo para batir a Musso y poner el 5-3 en la eliminatoria.
Gol Minuto 29

¡¡¡GOOOOOOOOL DEL TOOOOOTTENHAAAAAAM!!! ¡¡¡GOOOOOOOL DE KOLO MUAAAAAANIIIIIII!!!
Tarjeta amarilla Minuto 27

Primera amarilla del partido, para Ruggeri.
Minuto 26

Presiona ahora un poco más arriba el Atlético...
Minuto 24

A puntito de llegar aquí Van de Ven.
Minuto 21

¡¡¡SE MARCHA FUERA EL DISPARO DE XAVI SIMONS!!!
Minuto 18

Derribó Nahuel claramente a Xavi Simons...
Minuto 15

¡Bien Molina en la cobertura ante Mathys Tel!
Minuto 14

Falta como una casa sobre Marcos Llorente que no pita el colegiado alemán.
Minuto 14

Dándole aquí la pausa justa Llorente. Bien el carrilero del Atlético...
Minuto 11

Ataca ahora el Atlético en este inicio de ida y vuelta...
Oportunidad Minuto 9

¡CHUTA MATHYS TEL Y ATRAPA BIEN MUSSO!
Minuto 7

No pudo llevársela aquí Kolo Muani...
Oportunidad Minuto 5

¡¡¡GOOOOOOOOL DE LOOKMAAAAAAAN... NO, ANULADO POR FUERA DE JUEGO!!!
Minuto 2

Se hace el Atlético con el esférico...
Comienzo o final Minuto 1

¡¡¡COOOOOMIIIEEEENZAAA EL PARTIDO!!! Mueve ya la pelota el Tottenham...
Saludo entre capitanes

Se saludan Cuti Romero (cuyo futuro, por cierto, ha sido vinculado con el Atlético de Madrid) y Antoine Griezmann.
Todo preparado en Londres

¡YA ESTÁN LOS 22 PROTAGONISTAS EN EL TERRENO DE JUEGO!
El once del Tottenham

El once con el que sale Tudor en el Tottenham...
Juega Nahuel

¡VAMOS YA CON LOS ONCES! En el Atlético, juega Nahuel Molina y el Cholo Simeone deja a Pubill en el banquillo...
Cómo llega el Tottenham

El Tottenham lo tiene en chino esta noche, pero se agarra a sus actuaciones al calor de su afición durante esta edición de Champions, donde han ganado los cuatro partidos sin encajar goles.

Eso les da una mínima esperanza de lograr una remontada harto difícil. Para ello, Tudor presumiblemente no experimentará en el once y Guglielmo Vicario volvería a la portería, con Xavi Simons, Mathys Tel y Dominic Solanke como referencias en el ataque.
Musso bajo palos ante la lesión de Oblak

Con la inesperada lesión de Jan Oblak, aparece Juan Musso como arquero titular. Sin embargo, su presencia en el Tottenham Hotspur Stadium no despierta preocupación vista su buena actuación esta temporada cuando el equipo ha estado bajo presión.

Con la cómoda ventaja de la ida

El Atlético visita al Tottenham Hotspur en la vuelta de los octavos de final de la Champions. Los rojiblancos llegan con la cómoda ventaja cosechada en el Metropolitano (5-2) y tratarán de certificar su pase a la siguiente ronda, mientras que los londinenses lucharán contra la historia de la competición y sobre todo contra sus fantasmas del presente curso.
Previa

¡Hola a todos! Muy buenas noches y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este partidazo de Champions.

En directo, desde Londres, Tottenham-Atlético de Madrid. Los colchoneros con pie y medio en cuartos tras el 5-2 de la ida.

Dirige la contienda el alemán Daniel Siebert.

Temas

Tottenham Hotspur

  • Guglielmo Vicario
  • Pedro Porro
  • Cristian Romero
  • Radu Drăguşin
  • Micky van de Ven
  • Djed Spence
  • Xavi Simons
  • Pape Matar Sarr
  • Archie Gray
  • Mathys Tel
  • Randal Kolo Muani
  • Suplentes: Antonín Kinský, Brandon Austin, Kevin Danso, Destiny Udogie, James Rowswell, Lucas Bergvall, Conor Gallagher, Callum Olusesi y Rio Kyerematen

Atlético de Madrid

  • Juan Musso
  • Nahuel Molina
  • Robin Le Normand
  • Dávid Hancko
  • Matteo Ruggeri
  • Giuliano Simeone
  • Marcos Llorente
  • Johnny Cardoso
  • Ademola Lookman
  • Julián Alvarez
  • Antoine Griezmann
  • Suplentes: Salvi Esquivel, Mario de Luis, José María Giménez, Clément Lenglet, Marc Pubill, Julio Díaz, Koke, Alejandro Baena, Thiago Almada, Nicolás González, Obed Vargas y Alexander Sørloth

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