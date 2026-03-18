Musso evita el segundo del Tottenham
Tottenham Hotspur
Atlético de Madrid
Kolo Muani (m.29)
No llega Lookman a rematar el centro de Ruggeri, y el remate posterior de Julián se va desviado.
Gran parada de Musso, cual portero de balonmano, para desviar el disparo de un Mathys Tel que está siendo el mejor del partido.
¡¡¡MUUUUUUSSOOOOOOOOOO!!! ¡¡¡GRANDE AQUÍ EL PORTERO ARGENTINO PARA EVITAR EL SEGUNDO DEL TOTTENHAM!!!
Así ha sido el gol de Kolo Muani...
RANDAL KOLO MUANI OPENS THE SCORE AND MAKES IT 1-0 SPURS (5-3) AGGREGATEMarch 18, 2026
Gran centro de Mathys Tel y cabezazo certero de Kolo Muani en el segundo palo para batir a Musso y poner el 5-3 en la eliminatoria.
¡¡¡GOOOOOOOOL DEL TOOOOOTTENHAAAAAAM!!! ¡¡¡GOOOOOOOL DE KOLO MUAAAAAANIIIIIII!!!
Primera amarilla del partido, para Ruggeri.
Presiona ahora un poco más arriba el Atlético...
A puntito de llegar aquí Van de Ven.
¡¡¡SE MARCHA FUERA EL DISPARO DE XAVI SIMONS!!!
Derribó Nahuel claramente a Xavi Simons...
¡Bien Molina en la cobertura ante Mathys Tel!
Falta como una casa sobre Marcos Llorente que no pita el colegiado alemán.
Dándole aquí la pausa justa Llorente. Bien el carrilero del Atlético...
Ataca ahora el Atlético en este inicio de ida y vuelta...
¡CHUTA MATHYS TEL Y ATRAPA BIEN MUSSO!
No pudo llevársela aquí Kolo Muani...
¡¡¡GOOOOOOOOL DE LOOKMAAAAAAAN... NO, ANULADO POR FUERA DE JUEGO!!!
Se hace el Atlético con el esférico...
¡¡¡COOOOOMIIIEEEENZAAA EL PARTIDO!!! Mueve ya la pelota el Tottenham...
Se saludan Cuti Romero (cuyo futuro, por cierto, ha sido vinculado con el Atlético de Madrid) y Antoine Griezmann.
¡YA ESTÁN LOS 22 PROTAGONISTAS EN EL TERRENO DE JUEGO!
El once con el que sale Tudor en el Tottenham...
ASÍ VAMOS 📇 pic.twitter.com/ubQjyZCVHa— Tottenham Hotspur (@Spurs_ES) March 18, 2026
¡VAMOS YA CON LOS ONCES! En el Atlético, juega Nahuel Molina y el Cholo Simeone deja a Pubill en el banquillo...
Los once elegidos. pic.twitter.com/NipV3mF9ld— Atlético de Madrid (@Atleti) March 18, 2026
El Tottenham lo tiene en chino esta noche, pero se agarra a sus actuaciones al calor de su afición durante esta edición de Champions, donde han ganado los cuatro partidos sin encajar goles.
Eso les da una mínima esperanza de lograr una remontada harto difícil. Para ello, Tudor presumiblemente no experimentará en el once y Guglielmo Vicario volvería a la portería, con Xavi Simons, Mathys Tel y Dominic Solanke como referencias en el ataque.
Con la inesperada lesión de Jan Oblak, aparece Juan Musso como arquero titular. Sin embargo, su presencia en el Tottenham Hotspur Stadium no despierta preocupación vista su buena actuación esta temporada cuando el equipo ha estado bajo presión.
El Atlético visita al Tottenham Hotspur en la vuelta de los octavos de final de la Champions. Los rojiblancos llegan con la cómoda ventaja cosechada en el Metropolitano (5-2) y tratarán de certificar su pase a la siguiente ronda, mientras que los londinenses lucharán contra la historia de la competición y sobre todo contra sus fantasmas del presente curso.
¡Hola a todos! Muy buenas noches y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este partidazo de Champions.
En directo, desde Londres, Tottenham-Atlético de Madrid. Los colchoneros con pie y medio en cuartos tras el 5-2 de la ida.
Dirige la contienda el alemán Daniel Siebert.
Tottenham Hotspur
- Guglielmo Vicario
- Pedro Porro
- Cristian Romero
- Radu Drăguşin
- Micky van de Ven
- Djed Spence
- Xavi Simons
- Pape Matar Sarr
- Archie Gray
- Mathys Tel
- Randal Kolo Muani
- Suplentes: Antonín Kinský, Brandon Austin, Kevin Danso, Destiny Udogie, James Rowswell, Lucas Bergvall, Conor Gallagher, Callum Olusesi y Rio Kyerematen
Atlético de Madrid
- Juan Musso
- Nahuel Molina
- Robin Le Normand
- Dávid Hancko
- Matteo Ruggeri
- Giuliano Simeone
- Marcos Llorente
- Johnny Cardoso
- Ademola Lookman
- Julián Alvarez
- Antoine Griezmann
- Suplentes: Salvi Esquivel, Mario de Luis, José María Giménez, Clément Lenglet, Marc Pubill, Julio Díaz, Koke, Alejandro Baena, Thiago Almada, Nicolás González, Obed Vargas y Alexander Sørloth