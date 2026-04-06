Eulàlia Reguant, la dirigente de la CUP defensora de okupas, apoderada de la mercantil inmobiliaria de sus padres

La exdiputada de la CUP Eulàlia Reguant se ha convertido en apoderada de la mercantil de sus padres, Muscius Cent. La sociedad se dedica a la gestión de una cartera inmobiliaria compuesta por 35 pisos en el Ensanche de Barcelona además de plazas de garaje, trasteros y locales comerciales.

Reguant se distinguió durante su etapa política como diputada de la CUP por la defensa de los okupas. Incluso llegó a enfrentarse con los Mossos d'Esquadra formando parte de piquetes de su partido que intentaban impedir los desalojos judiciales.

Además de sostener el típico discurso independentista, Reguant era una de las más reputadas defensoras en su formación política del allanamiento de inmuebles. Anticapitalista y antisistema de primera hora, Reguant ha pasado a ocuparse del negocio de sus padres, la gestión de una cartera inmobiliaria que contrasta con su trayectoria política, discursos, actitudes y actuaciones.

Según ha informado Crónica Global y consta en el Registro Mercantil, Reguant se ha convertido en apoderada de "Muscius Cent", mercantil que facturó en 2024 algo más de medio millón de euros y tuvo un beneficio atribuible de 32.000 euros. Atesora unos activos de 13 millones, importe de los inmuebles cuando entraron en el balance, aunque su valor en el mercado es mucho más elevado.

A favor de los okupas

La sociedad familiar de los Reguant tiene como objeto la compra, venta, promoción, arriendo no financiero y explotación bajo cualquier régimen de viviendas de toda clase, apartamentos, locales, naves industriales y terrenos y, en general, con la mayor amplitud, toda actividad inmobiliaria. Es decir, todo aquello contra lo que Eulàlia Reguant decía luchar a brazo partido en encendidas soflamas a favor de los okupas y en contra del mercado.

"Muscius Cent", la firma de la exdiputada de la CUP, posee al menos dos edificios en el Ensanche. Y uno de los clientes es la propia CUP, que tiene alquilado un piso para albergar a cargos de provincias y a dirigentes de formaciones amigas de paso por Barcelona.