La Administración tiene que gastar más de 7 millones en protegerse de los okupas desde que Sánchez llegó al poder

En artículos anteriores de Libre Mercado hemos expuesto cómo la Administración Pública ha destinado cientos de miles de euros a la contratación de puertas antiokupa, servicios de vigilancia y medidas de seguridad, al mismo tiempo que desde el Gobierno de Pedro Sánchez se transmite la idea de que la okupación no constituye ningún problema real, sino que es "un invento de la derecha y de la ultraderecha".

En este artículo mostramos el coste que supuso para las arcas públicas la contratación de todos estos servicios durante el año 2025. Sin embargo, en esta ocasión vamos a recopilar todos los contratos públicos que se han licitado (a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público) desde el año 2018, año en el que Pedro Sánchez llegó al poder.

En 2018

Un contrato de 119.999,99 euros adjudicado a la empresa VPSITEX ESPAÑA S.L.U. por la "contratación de cerramientos antivandálicos para la conservación de viviendas, locales y edificios integrantes del patrimonio de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, por un período de doce meses".

Un contrato de 51.191,63 euros adjudicado a la emrpesa VPSITEX ESPAÑA S.L.U. por la "contratación del suministro, en régimen de alquiler, e instalación de puertas y pantallas antivandálicas en viviendas y locales propiedad de Empresa Municipal de la Vivienda de Jerez de la Frontera S.A".

En 2019

Un contrato de 43.103,6 euros adjudicado a la empresa VPSITEX ESPAÑA S.L.U. por la "contratación del suministro, en régimen de alquiler, e instalación de puertas y pantallas antivandálicas en viviendas y locales propiedad de Empresa Municipal de la Vivienda de Jerez de la Frontera S.A.".

Un contrato de 30.250,00 euros adjudicado a la empresa PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE ACTIVOS, S.L. por la "realización de los trabajos de instalación, mantenimiento y retirada de puertas y paneles antiocupación en el patrimonio gestionado por Viviendas Municipales de Sabadell, SA ( VIMUSA)".

En 2021

Un contrato de 29.581,66 euros adjudicado a la empresa VPSITEX ESPAÑA S.L. por la "contratación del suministro, en régimen de alquiler, e instalación de puertas y pantallas antivandálicas, así como sistemas de alarmas, en viviendas y locales propiedad o gestionados por Empresa Municipal de la Vivienda de Jerez de la Frontera S.A.".

Un contrato de 147.620 euros adjudicado a la empresa M.B. SEGURIDAD Y ADECUACIONES DE VIVIENDAS S.L. por el "suministro, instalación y mantenimiento preventivo y correctivo de un sistema de alarmas, así como de elementos de protección y seguridad, como puertas y pantallas antivandálicas, para evitar la intrusión y la ocupación de las viviendas y locales propiedad del Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI), cuando estás se encuentran en procedimiento de nuevo".

Un contrato de 190.248,30 euros adjudicado a la empresa Remont Gestión Inmobiliaria S.L. por los "suministros en régimen de alquiler de puertas antivandalicas y sistemas de alarma en viviendas vacías reincorporadas al patrimonio de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid".

En 2022

Un contrato de 38.328,69 euros adjudicado a la empresa VPSITEX ESPAÑA SL. por el "suministro e instalación de puertas y otros elementos de seguridad para la protección de los inmuebles gestionados por Prat Espais , SLU. (empresa municipal de El Prat de Llobregat)".

Un contrato de 29.108,10 euros adjudicado a la empresa VPSITEX ESPAÑA, S.L.U por el "suministro e instalación de puertas antivandálicas (en régimen de alquiler) en inmuebles. Navarra de Suelo y Vivienda S.A.U.(NASUVINSA)".

Un contrato de 120.750,01 euros adjudicado a la empresa VPSITEX ESPAÑA S.L.U. por los "servicios de suministro e instalación de puertas, alarmas y otros sistemas de seguridad para la protección de los inmuebles y otras instalaciones gestionadas por Gramepark , SA, ya sean de su titularidad o titularidad del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet (incluyendo también otros títulos jurídicos habilitantes como usufructos o similares) cuya gestión se encuentra encomendada en la referida empresa municipal. El contrato incluye también el servicio de mantenimiento y alquiler mensual de los distintos elementos que componen el suministro".

Un contrato de 72.299,92 euros adjudicado a la empresa VPSITEX ESPAÑA S.L.U. por el "alquiler de puertas anti ocupación. Contratación de suministro en régimen de alquiler de puertas anti ocupación en las viviendas adscritas a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, propiedad del Gobierno de Aragón".

En 2023

Un contrato de 19.999,42 euros adjudicado a la empresa Wallner Europa S.L. por el "suministro, en régimen de alquiler, así como instalación y retirada de puertas y pantallas antivandálicas, en viviendas y locales propiedad o gestionados por la empresa municipal VIVIENDAS MUNICIPALES DE CÓRDOBA S. A.".

Un contrato de 210.000,00 euros adjudicado a la empresa Wallner Europa S.L. por el "suministro de cerramientos antivandálicos para la conservación de viviendas, locales y edificios integrantes del patrimonio de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, por un periodo de 24 meses".

Un contrato de 5.311.146,41 euros adjudicado a la empresa Soluciones Técnicas del Metal S.L. por un "servicio en régimen de alquiler, incluyendo la instalación, mantenimiento y retirada de puertas de seguridad con cerradura electrónica, paneles/rejas anti-ocupación y alarmas, gestión con la plataforma web de control de accesos/avisos y servicio de empresa de vigilancia y servicio Acuda a las viviendas gestionadas por la Agencia de la Vivienda de Cataluña".

En 2024

Un contrato de 22.462,92 euros adjudicado a la empresa VPSITEX ESPAÑA S.L.U. por el "suministro e instalación de puertas y otros elementos de seguridad para la protección de los inmuebles gestionados por PRAT ESPAIS , SLU".

Un contrato de 30.105,33 euros adjudicado a la empresa Wallner Europa S.L. por el "suministro, en régimen de alquiler, e instalación de puertas y pantallas antivandálicas, así como de sistemas de alarmas, en viviendas y locales propiedad o gestionados por Empresa Municipal de la Vivienda de Jerez de la Frontera S.A., (EMUVIJESA), en el término municipal de Jerez de la Frontera".

Un contrato de 152.830,99 euros adjudicado a la empresa VPSITEX ESPAÑA S.L.U. por el "suministro e instalación de puertas, alarmas y otros sistemas de seguridad para la protección de los inmuebles y otras instalaciones gestionadas por Gramepark , SA, ya sean de su titularidad o titularidad del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (incluyendo también otros títulos jurídicos habilitantes como usufructos o similares) cuya gestión se realiza. El contrato incluye también el servicio de mantenimiento y alquiler mensual de los distintos elementos que componen el suministro".

Un contrato de 54.020,93 euros adjudicado a la empresa Grupo Torneo Seguridad por el "suministro de puertas antiokupa, arrendamiento de kits de alarma y vigilancia en Viviendas de Protección Pública Básica (VPPV). Junta de Andalucía".

En total, entre los años 2018 y 2024, el coste acumulado asciende a 6.673.039 euros. Si a esta cifra le sumamos el gasto que la Administración Pública tuvo que asumir en 2025 para protegerse de la okupación (que ya comentamos aquí), la cantidad total alcanzaría los 7,39 millones de euros. Es decir, más de 7 millones de euros de dinero de los contribuyentes se han gastado desde que gobierna Pedro Sánchez para defenderse de un problema que, según se nos dice, "no existe o es muy marginal".