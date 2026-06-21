Lamine Yamal, titular ante Arabia
España debe ganar sí o sí para seguir soñando con el Mundial.
España
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Arabia Saudí
El empate ante Cabo Verde obliga a España a ganar sí o sí a Arabia Saudí para no correr riesgos de vivir un fracaso histórico.
Once de Arabia Saudí:
Al Owais; Lajami, Abdulhamid, Al Amri, Al Tambakti, Al Harbi; Al Dawsari, Al Khaibari, Al Juwayr; Al Dawsari y Al Brikan.
Ya tenemos once ,con novedades:
Unai Simón Porro, Cubarsi, Laporte, Cucu Rodri, Pedri, Olmo Lamine, Oyarzabal y Baena
El empate ante Cabo Verde obliga a España a ganar sí o sí a Arabia Saudí para no correr riesgos de vivir un fracaso histórico.
¡BIENVENIDAS/OS AL SEGUNDO PARTIDO DE ESPAÑA EN EL MUNDIAL!