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Fútbol

Lamine Yamal, titular ante Arabia

España debe ganar sí o sí para seguir soñando con el Mundial.

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Arabia Saudí

España debe ganar sí o sí para seguir soñando con el Mundial.
Lamine es titular | LD/Agencias

El empate ante Cabo Verde obliga a España a ganar sí o sí a Arabia Saudí para no correr riesgos de vivir un fracaso histórico.

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Once de Arabia Saudí:

Al Owais; Lajami, Abdulhamid, Al Amri, Al Tambakti, Al Harbi; Al Dawsari, Al Khaibari, Al Juwayr; Al Dawsari y Al Brikan.
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Ya tenemos once ,con novedades:

Unai Simón Porro, Cubarsi, Laporte, Cucu Rodri, Pedri, Olmo Lamine, Oyarzabal y Baena
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El empate ante Cabo Verde obliga a España a ganar sí o sí a Arabia Saudí para no correr riesgos de vivir un fracaso histórico.

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¡BIENVENIDAS/OS AL SEGUNDO PARTIDO DE ESPAÑA EN EL MUNDIAL!

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